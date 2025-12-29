Elektromobil, který neztrácí na ceně, nakonec existuje. Stačí, aby šlo o totální propadák, který si nekoupil skoro nikdo
Petr MilerElektromobily v posledních letech s přehledem obsazují čelné příčky přehledů aut trpících největší ztrátou hodnoty v čase. A nezdálo se, že by z toho existovala výjimka. Jenže existuje, postupný růst hodnoty tohoto vozu ale nemá s elektrickým pohonem nic společného, tedy aspoň ne v pozitivním smyslu slova.
Zajímavosti > Článek
včera | Petr Miler
Píšeme o tom pravidelně, a tak snad nemusíme připomínat ani tento stav jako takový, ani jeho důvody. Elektromobily trpí jasně největšími propady hodnoty v čase, které činí jejich vlastnictví extrémně drahými, i když je skoro nepoužíváte. A je celkem jedno, jestli jde o malý elektrický Opel, vrcholné elektrické Porsche nebo špičkovou Teslu - je to jen propad, propad, propad.
Nezdálo se tedy, že by z tohoto pravidla existovala výjimka, jenže existuje. Je ovšem spíš tragikomická než povzbuzující, neboť leda připomíná to, že dnešní prodejní propadák je zítřejším sběratelským artiklem. Přesně do této pozice se dostal Mercedes SLS AMG Electric Drive, svého času obrovský předražený průšvih, který si podle dřívějších informací od automobilky koupilo méně než 100 lidí. Dnes už víme, že těchto aut bylo vyrobeno 13. Třináct. A z toho 9 (je třeba to opakovat slovy?) se jich prodalo koncovým zákazníkům. Neskutečné.
Tohle auto prostně nikdo nechtěl, skoro doslova, čemuž se nakonec nejde divit. I když byl vůz vybaven čtyřmi elektromotory s výkonem až 751 koní a točivým momentem 1 000 Nm a byl tedy nejvýkonnější verzí SLS, nebyl tou nejrychlejší. A už vůbec ne tou nejpoužitelnější. Elektromobily obvykle vynikají akcelerací, ale tohle SLS zvládalo stovku pomaleji než osmiválcová varianta. Elektrická verze ji dávala za 3,9 sekundy, zatímco běžné SLS za 3,8 sekundy. A verze Black Series byla ještě o 6 desetin lepší.
Maximální rychlost byla navíc omezena jen na 250 km/h, už standardní SLS jelo až 317 km/h. Přidaných 560 kg navíc nezabilo jen dynamiku, dojezd jen 250 km podle cyklu NEDC byl v praxi spíš třetinový. S cenou přes 10 milionů korun to byl zkrátka ještě o fous větší nesmysl, než jsou dnešní elektrické sporťáky, ovšem ti, kteří si ho koupili, nakonec neprodělali. V roce 2025 je to sběratelský skoro unikát a jedno z nejvzácnějších AMG, která kdy vznikla.
Obvykle ho vůbec nejde koupit, německý Mechatronik se ale nyní k jednomu kusu dostal. A nepřehání, uzavřená mřížka chladiče, absence výfuků a nápisy na boku potvrzují, že jde o Electric Drive. Cenu Němci veřejně neuvádí, pod 1 milion Eur ale podle proběhnuvší komunikace nepůjdou ani omylem. A asi nejsou mimo realitu, už před 4 roky se jiný z 9 prodaných kusů prodal v aukci za 1,1 milionu Eur. Tohle vypadá na násobné zhodnocení, ale jen díky někdejšímu skoro totálnímu nezájmu...
Včerejší propadák, zítřejší cennost. To platí i o nesmyslném Mercedesu SLS AMG Electric Drive, který si svého času koupilo pouhých 9 lidí. Dnes se za něj platí desítky milionů, na nový vůz stačilo něco málo přes 10 „mega”. Takže konečně výhra! Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem
Zdroj: Mechatronik
