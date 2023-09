Elektromobil vzplál na letištním parkovišti. Do hrobu s sebou vzal další 4 auta, ani ho nikdo nedobíjel před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fire and Rescue NSW, CC0 Public Domain

Tato smutná událost jen připomíná, jak záludné požáry elektrických aut umí být. Nevíme o případu, kdy by spalovací vůz bez cizího zavinění vzplál během několikadenního stání. A záhy zlikvidoval další čtyři auta v okolí.

V tuto chvíli není možné jednoznačně říci, jak moc velká je pravděpodobnost vzniku požáru elektrického auta ve srovnání s tím spalovacím. Duch doby nutí většinu médií dokola omílat z principu nesprávnou statistiku označující pravděpodobnost vzniku požáru u elektromobilů za podstatně nižší s odvoláním na to, že ze všech aut v provozu „chytají” podstatně výjimečněji.

To je sice fakt, průměrné stáří aut v provozu je ale na mnoha místech okolo 15 let a o takový průměr se starají i mnohé vozy staré několik dekád. Takový elektromobil v podstatě neexistuje, před 15 léty se neprodával ani Nissan Leaf a Tesla Roadster nosila plenky, průměrné stačí elektrických vozů činí jen pár let. V tomto ohledu si tedy musíme vystačit s předběžnými daty pojišťoven, podle nichž je pravděpodobnost vzniku požáru u srovnatelně starého elektrického přibližně stejná jako u toho spalovacího.

S jistotou ale můžeme říci, že požáry elektrických aut jsou zásadně nebezpečnější. Jednak jsou mnohem záludnější, neboť k nim může dojít prakticky kdykoli. Spalovací auta obvykle vzplanou během jízdy nebo nanejvýš krátce po ní, bez cizího zavinění je téměř nemožné, aby auto spontánně zahořelo jasným plamenem třeba po dvou dnech stání. A také jsou požáry elektromobilů nesrovnatelně nebezpečnější. I když tomu hollywoodské filmy nefandí, benzin za normálního tlaku a teploty neexploduje, nafta ani pořádně nehoří. Neříkáme, že hořící auto před domem je něco fajnového, ale zažil jsem to na vlastní kůži a není to zase tak hrozná událost, oheň jde při včasném zásahu celkem dobře uhasit i amatérsky. Elektromobil dokáže doslova explodovat, intenzita ohně se pohybuje v jiných řádech a pokud auto nenaložíte do vody, může vzplanout znovu i po uhašení.

Všechna tato smutná konstatování jen potvrzuje událost, která se tento týden odehrála letištním parkovišti v Sydney. Detaily události jsou stále předmětem šetření, hasiči z Nového Jižního Walesu ale konstatují, že požár byl vyvolaný lithium-iontovou baterií elektrického MG. A hlavně ta se postarala o to, že na místě bylo totálně zničeno celkem pět aut.

Hasiči uvádí, že k požáru byli přivoláni půl v deváté večer místního času v pondělí 11. září. Oproti svým očekáváním pak byli konfrontováni s mnohem intenzivnějším než typickým požárem benzinového nebo naftového vozu. Ten se jim nakonec podařilo zlikvidovat, zničení dalších čtyř spalovacích vozů - Toyoty Corolla, Renaultu Koleos, Volkswagenu Passat a MG HS, kdybyste se podle ohořelých torz nepoznali - ale už zabránit nedokázali. Lithium-iontová baterie byla po uhašení odstraněna z vozu, aby nezpůsobila další požár.

Zda šlo o zcela spontánní vzplanutí, baterie byla poškozená při předchozím provozu či cokoli podobného, ukáže až další šetření, tak jako tak je to skutečně výmluvná ukázka nebezpečnosti požárů elektrických aut podobně jako u nedávno shořelého nového Mercedesu. Vůz starý nanejvýš dva roky (MG ZS se dříve v Austrálii neprodávalo) vzplanul jen tak, nikdo ho ani nenabíjel, ještě horším následkům pro jeho okolí pak zabránil jen rychlý zásah hasičů. A teď si představte totéž v podzemní garáži, kde jsou vozy na sebe namačkané v prostoru s omezeným odvětráním spalin. To bude teprve něco...

Bude to poněkud knížecí rada, pokud ale máte možnost při delším stání nezaparkovat svůj vůz vedle elektrického auta, možná budete mít lehčí spaní. Foto: Fire and Rescue NSW, CC0 Public Domain

Zdroj: FRNSW (Fire and Rescue New South Wales)

Petr Miler

