Nucená elektromobilita si vybírá svou daň, firmy přichází o miliardy, zákazníci o trpělivost před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Nechat věcem volný průběh, tyhle problémy se nedějí. Když ale politici tlačí na zázraky na počkání a nemožné do druhého dne - a automobilky se proti tomu ani pořádně neohradí -, dostávají se do rukou statisíců lidí dostatečně neověřená řešení.

Může se zdát, že jsme proti elektromobilům zaujatí, tak to ale není. Elektrický pohon nám nevadí a nekoukáme se skrze prsty ani na majitele elektroaut, proč také? Každému může vyhovovat něco jiného. Vadí nám, že tento názor s námi nesdílí Brusel, který elektromobilitu bere jako jediný čistý, a tady možný typ pohonu aut pro kohokoli. Stačilo, aby vozy neměly výfuk a emise spojené s výrobou elektřiny byly nesystematicky zahrnuty do jiného sektoru a je vymalováno.

Nuceně je tak prosazována je relativně nová technologie, byť s ní třeba Ferdinand Porsche koketoval již před více než sto lety. Ovšem i tento génius nakonec uznal, že spalovací ústrojí je zkrátka lepší. Od té doby se pochopitelně mnohé změnilo, dnešní elektromobily tak skutečně dokážou nabídnout řadu výhod, mají ale také své problémy, které zůstávají nevyřešené.

U novinek je ostatně již zvykem, že mají porodní bolesti, podle toho je s nimi ale výrobci zacházeno. Nikdo nechci riskovat miliardové průšvihy, a tak s novinkami našlapuje pomaloučkou a polehoučku. Když ale za 10 nebo 15 let má být cokoli jiného zakázáno a už zítra můžete za málo prodaných elektroaut dostat likvidační pokuty, na roky zkoumání není čas.

Doplácí na to jak zákazníci, tak i výrobci. Kupříkladu koncern General Motors jen dosud utratil už přes 800 milionů dolarů (cca 17,18 mld. Kč) za svolávací akce Chevroletu Bolt. Ten však i nadále hoří, v důsledku čehož se automobilka již chystá na výměnu více než 9 Mwh v bateriových modulech, což ji vyjde na další desítky miliard. Nejde však jen o peníze, ale zároveň také o poškozenou reputaci.

Výměna baterií u 142 tisíc aut má totiž dle expertů zabrat více než rok a stále není v běhu, stejně jako výroba nových vozů stejného typu - do výměny přitom majitelé musí vůz udržovat mezi 30 a 90 procenty kapacity, a to i při dobíjení, což znamená, že k dispozici mají jen dojezd jen zhruba 240 km. Ten je navíc udávaný, realita tak bude někde jinde. Nejde však o jediné omezení, neboť Chevroletu Bolt bylo momentálně zakázáno parkovat v podzemních garážích v San Francisku. Tamní majitelé jsou tak logicky frustrovaní - používat draze pořízené vozy pomalu není rozumně možné.

GM nicméně není jedinou značkou, které elektromobilita způsobuje nemalé potíže. I Porsche Taycan již muselo být svoláno, a to kvůli náhlé ztrátě výkonu. Německá automobilka přitom původně předpokládala, že vůz přestane být ztrátový někdy v půlce této dekády. S ohledem na dodatečné náklady to ale již neplatí. Přičemž vyloženě ztrátový je elektrický program Hyundai, neboť korejskou automobilku jen svolávací akce modelu Kona vyšla na 900 milionů dolarů (19,33 mld. Kč). Ford pak za svolávačky Mustangu Mach-E utratil již 400 mil. USD (8,59 mld. Kč).

Problémy má ovšem i Tesla, jakkoliv ta veřejně žádná selhání nepřipouští. Nicméně jen naposledy zaplatila 163 milionů dolarů (3,5 mld. Kč) za uhlazení sporu s lidmi, jimž během šesti let snížila kapacitu baterií, aniž by je nahradila, což dle záručních podmínek musí. Stejně tak ji nejnovější upgrade vyšel již na 1,5 mil. USD (32,22 mil. Kč), které musela zaplatit v rámci mimosoudního vyrovnání. A to jsou jen dva z řady dřívějších i nadále probíhajících menších soudních sporů.

Znovu je třeba dodat, že problémy jsou spojené prakticky s každou novou technologií, nicméně za žádnou dosud nestál tak velký politický tlak, který by přirozenou opatrnost potlačoval. Kromě toho je třeba dodat, že výše zmíněné často obří částky doprovázejí prakticky zlomkovou část produkce, koneckonců GM jen za loňský rok prodal 6,8 milionu aut. Bolt je tak opravdu jen okrajovou záležitostí, přesto jen za poslední kvartál náklady na svolávačky ukrojily čtvrtinu z celého zisku firmy. Chevrolet tak vlastně může být jen rád, že zájem publika není větší, jinak by jej svolávací akce mohly dostat i do ztráty.

Možná se nakonec všechny problémy podaří vyřešit. I kdybychom ale protentokrát dali přednost optimismu před realismem, stále tu zkrátka máme technologii, která je přinejmenším z dlouhodobého hlediska nevyzkoušená, a tedy nevyzpytatelná. A za pár let má být tou jedinou v prodeji? Jak rozumně to zní?

Chevrolet Bolt se stal symbolem problémů spojených s elektrickými auty, svolávací akce GM vyšly už na desítky miliardy a další desítky miliard stát budou. Výměny baterií navíc stále neprobíhají a pokud někdy začnou, potrvat mají déle než rok. K zvýšeným nákladům tak GM musí přihodit i poškozenou reputaci. A to vše kvůli pohonu, který spíše než zákazníci chtějí politici. Foto: Chevrolet

Zdroj: CNBC

Petr Prokopec