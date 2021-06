Elektromobily dostaly další ránu, problémy s dobíjením mají i lidé s garážemi u bytů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Že není dost dobře možné dobíjet auta stojící na sídlištních ulicích, je jasné, nyní ale mají s tímtéž problém i lidé používající krytá parkoviště k nim náležící. Často do nich vůbec nesmí a když, nemohou v nich dobíjet.

Elektrický pohon aut může lákat kde koho, reálně o něm ale může uvažovat jen člověk s vyššími příjmy a adekvátním zázemím. Pokud někdo bydlí v činžáku a nechává stát vůz přes noc na ulici, není vzhledem k času potřebnému k nabití elektromobilu rozumně možné uvažovat o jeho efektivním využití. Chce to ideálně dům s vlastní garáží, nebo alespoň byt s uzavřenými parkovacími stáními či garážovým domem.

Takových bytů není málo, jak se ale nyní ukazuje, ani to nemusí být řešení. A zpráva o tom přichází ze země elektromobilům zaslíbené, kde rozhodně nedělají první poslední, aby rozšíření elektrických aut zabránili.

Jde o Nizozemsko, které na rozšíření elektromobilů tlačí krom dotací také umělým zatěžováním cen benzinových a dieselových aut vysokým zdaněním. Tomu se přizpůsobili i developeři, kteří parkovací komplexy stále častěji osazují dobíječkami toho či onoho typu. Čáru přes rozpočet jim ale nyní dělají majitelé takových komplexů či společenství vlastníků, která stále častěji zakazují parkování nebo dobíjení elektrických aut v garážových domech, ať už nadzemních nebo podzemních.

V některých případech je zákaz rozšířen i na blízké okolí bytového komplexu, přičemž pokaždé za tím stojí strach ze samovznícení. Před tím ostatně ony asociace majitelů již varovali i nizozemští hasiči. Požáry elektrických aut, ať už při nabíjení nebo nikoli, jsou sice méně časté, bývají ale podstatně závažnější a hůře zvládnutelné. Venku to takový problém není, v uzavřených prostorech se hasí velmi složitě.

Pojišťovny navíc varují, že statistiku četnosti požárů dle typu pohonu značně ovlivňuje menší průměrný věk elektrických aut, neboť požáry vozů se spalovacími motory se nejčastěji dotýkají starších vozů, které mezi elektromobily prakticky neexistují. A výhledově předpokládají, že riziko požáru bude u obou typů vozidel podobné. Bude-li tomu tak, pak se představa snadného dobíjení v parkovacích domech či jakkoli veřejnějších garáží poblíž domů velmi rychle rozplyne.

Že k požárům dochází, připomíná i přiložené video z Číny, kde v univerzitním kampusu znenadání vzplál elektrický autobus. Ten záhy explodoval, pročež se oheň rozšířil na další tři. A než dorazili hasiči, všechny čtyři vozy prakticky lehly popelem. Tento incident se přitom stal venku a shodou náhod nebyl nikdo zraněn. Nyní si ovšem představte, že by k danému výbuchu a následnému požáru došlo v podzemních garážích. Ty v rezidenčních komplexech mají navíc často velmi omezený přístup, pročež by hasičům zabralo hned několik desítek minut, než by se k ohnisku dostali. V té chvíli by však již v plamenech mohl být celý areál.

Problém by navíc umocňoval fakt, že elektromobily mohou vzplát i hodiny či dny po svém uhašení, a právě proto je hasiči ukládají do kontejnerů s vodou. V podzemních garážích by ale nemuselo být ihned možné jejich vyproštění, hrozily by tak ještě větší škody. A právě toho se nizozemští majitelé či společenství vlastníků bojí jako čert kříže. V mnoha komplexech, kde tedy již byly zprovozněné dobíjecí stanice, tak došlo k jejich odpojení či rovnou k odstranění.

Pokud si ovšem nemůžete dobít svůj vůz doma, elektromobilita tím přichází o část svého kouzla. Pro majitele to totiž znamená nemalé obstrukce, neboť energii tak mohou čerpat pouze na veřejných stanicích, díky čemuž ovšem přichází o drahocenný čas. Je otázkou, zda čas nenabídne lepší řešení, v tuto chvíli ale zjevně neexistuje.

I když máte třeba tak drahé auto, jako je Škoda Enyaq, v mnoha nizozemských bytových komplexech s garážemi s ním již nezaparkujete, a to i kdyby se jednalo o vaše vlastní stání. Majitelé komplexů se bojí vznícení a následných problémů. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Algemeen Dagblad

Petr Prokopec