Elektromobily jako jedinou cestu odmítá i většina lidí z průmyslu, ze strachu ale raději mlčí, říká šéf Toyoty | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Říkáte si někdy, jak mohou být lidé z automobilového průmyslu tak hloupí, aby věřili tomu, že nařízení elektrických aut přinese cokoli dobrého? Většina jich taková není, jen mlčí. Alespoň je o tom přesvědčen šéf Toyoty.

O demokracii a svobodě slova se mluví od rána do večera, k obojímu ale začínáme mít tím dále, čím více se o obojím hovoří. Stačí, abyste vyslovili názor jdoucí proti nastolenému narativu a už dostáváte nálepku dezinformátora, manipulátora a proruského trolla, aniž byste byli čímkoli z toho. Ostatně si stačí vzpomenout, co se dělo v předchozích letech - stačilo přijít s jakýmkoli alternativním pohledem na epidemii covidu a boji proti němu a okamžitě jste byli lynčováni. A to jste mohli být klidně profesor Beran, epidemiolog a vakcinolog učící tyto obory jiné lékaře jako šéf subkatedry na IPVZ. Jak absurdní to je?

Dokud držíte ústa a krok, jdete „s námi”, jste v pohodě. Jakmile ale začnete mít jiný pohled na věc, jdete „proti nám” a riskujete minimálně svou kariéru, ne-li více. Platí to i na poli elektromobility, o čemž bychom sami mohli sepsat knihu. Nedokážete si ani představit, jak obrovským tlakům čelíme za neustálé zpochybňování „jediné pravdy” některých. Je to až absurdní, uvážíme-li jak limitně nulový zájem o elektrická auta Češi mají, nekupují je téměř vůbec. Přesto jsme terčem obchodních tlaků, ocitáme se v hledáčku samozvaných „fact-checkerů”, dokonce jsme se museli ubránit naprosto smyšlené žalobě. Místo diskuze a hledání kompromisu přichází tlačení „jediné alternativy”, útoky, snaha zašlapat či alespoň donutit k autocenzuře.

Už jsme se jednou rozhodli dál v článcích reflektovat naše znalosti, zkušenosti a názory, nikoli módní trendy, a tak u toho zůstaneme. Rádi naše pohledy změníme, pokud se změní realita, ta ale zatím zůstává k vnucování elektrických aut coby jediného řešení stále stejně nepříznivá. Oporou jsou nám i pravidelné diskuze s lidmi z automobilek mimo PR oddělení, zejména pak s techniky či ekonomicky orientovanými manažery. Ti mají své pochybnosti, sledují nás, nezřídka projevují i přízeň, většina z nich by si ale ani nedovolila sdílet pochybující článek na sociální síti. Ví, že ze takové projevy se okamžitě trestá.

Toto není žádná virtuální realita, jak dokládá i nejnovější vyjádření šéfa Toyoty. Ten též dlouhodobě odmítá elektrická auta jako jedinou cestu, v podstatě jako jediný takto vysoce postavený manažer velké automobilky. Veřejné pochybnosti tedy má i šéf Stellantisu Carlos Tavares, jím řízená firma nám ale současně tlačí jeden elektrický nesmysl za druhým. Toyota kráčí i fakticky mnohem opatrněji a její generální ředitel se nebojí mluvit ani o náladách v průmyslu.

Dle něj totiž elektrifikaci zpochybňuje i většina lidí z branže, jen o tom zkrátka nemluví. Netouží po nepopulárních nálepkách, nechtějí riskovat, že přijdou o práci, že se ocitnou na černé listině. Však jakási slepá oddanost elektromobilitě se projevuje na všech úrovních řízení automobilových firem, i když ani není nikým výše žádána. Třeba šéf PR českého zastoupení Toyoty nám pravidelně spílá za naše pohledy, i když jsou prakticky totožné s názorem nejvyššího vedení jím zastupované firmy. Tak absurdně dnes věci chodí.

„Lidi pracující v automobilovém průmyslu jde do značné míry označit jako mlčící většinu. Tato tichá většina si není jistá, zda elektromobily jsou v pořádku jako jediné řešení. Myslí si ale, že trend je jiný, a tak o tom nemohou mluvit nahlas,“ uvedl Akio Toyoda.

Dle šéfa Toyoty je budoucnost nejasná, a tak „bychom se neměli omezovat jen na jedno řešení“, uvádí dále. Jak jsme navíc zmínili, Japonci na rozdíl třeba od Stellantisu nezůstávají jen u slov, ale přechází i k činům. Toyota totiž jako jedna z mála automobilek nestanovila pevné datum, k jakému začne nabízet už jen bateriové vozy. Naopak investuje také do vodíku, stejně jako do spalovacích jednotek. Otevřena ovšem zůstává jakékoli možnosti, jenž by vedla ke snížení emisí.

Je to opravdu jediné rozumné řešení, v kurzu ale zkrátka není, a tak o něm většina lidí raději nemluví. A to jsme přesvědčeni, že v Česku nepůjde o názor mlčící většiny, ale dobrých 90 % lidí, kterým ještě funguje selský rozum. Proč najednou nefunguje v nejvyšších patrech řízení firem, která by měla být racionální především, je mimo naše chápání, ani s pomocí politiků tito lidé realitu neohnou. Rádi proto musíme být za každého manažera velké automobilky, který si zachovává zdravý odstup a bez ohledu na rizika s tím spojená nemá problém mluvit o této věci otevřeně.

Akio Toyoda nebrojí proti elektromobilům jako takovým, neděláme to ani my. Jen též poukazuje na to, že nelze sázet na jediné řešení, které je v současné podobě pro většinu lidí nepoužitelné. Podle něj je o tom přesvědčena i většina lidí v průmyslu, ta ale ze strachu o práci či z veřejného zostuzení raději mlčí. Foto: Toyota

Zdroj: Yahoo Finance

Petr Prokopec

