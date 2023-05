Elektrická auta jsou pro Hertz stále větší průšvih. Ta nevyužitá stojí v garážích, ostatní mu kazí jméno před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Asi nejznámější autopůjčovna světa se dostala do svízelné situace. I když si pořídla zlomek elektrických aut, která plánovala nakoupit, má jich příliš mnoho. Vozy tak pronajímá pod cenou jako jedny z vůbec nejlevnějších v nabídce, což se jí stěží vyplatí, nepřímo jí ale dělají ještě větší škody.

Už na přelomu loňského a letošního roku se provalilo, že garáže Hertzu jsou plné nepronajatých elektromobilů, zejména pak Tesel. Tato slavná autopůjčovna přitom plánovala postupně nakoupit 340 tisíc elektrických vozů, které by tak tvořily více jak dvě třetiny všech vozů, jenž pronajímá. Na papíře to vypadalo hezky, ekonomická realita ale srovná každého, a tak Hertzu nezbylo než plány změnit.

I když firma veřejně omyl hned tak nepřizná, už další kvartální výkazy ukázaly, že nákup elektroaut zastavila a místo upozaďování spalovacích vozů je znovu začala přikupovat. Problém s asi 50 tisíci už koupenými elektromobily ale přetrvává, a tak se je snaží využít, jak to jen jde. Ideálně pochopitelně tak, že je pronajme.

Protože ale lidé o elektromobily na půjčení nestojí, Hertzu nezbývá, než je dostat do oběhu za pomoci slev. Lidé na Redditu tak aktuálně sdílí své zkušenosti, které získali po půjčení Tesel od Hetrzu, které vzali v podstatě jen proto, že patřily mezi nejlevnější vozy v nabídce. A jejich reakce dokonale ukazují, proč jsou zrovna pro tento účel elektromobily naprosto nevhodné.

Když máte elektromobil a chcete s ním zvládnout delší cestu, jde to. Ale dře to, jak se říká. Musíte se stát tak trochu jeho obětí, vše si pečlivě připravit, vědět kdy a kam vyrazit tak, abyste stihli ve správný čas na správném místě dobít... Znám pár elektromobilistů a obvykle říkají, že delší cesta je otázkou správného plánování. Asi takovou banalitu ve svém beztak přeplánovaném životě nechci plánovat, ale budiž, to je každého boj. Potíž je, že když letíte třeba na služební cestu nebo dovolenou a na letišti si potřebujete půjčit vůz na delší dojetí do cílové destinace, nic takového neplánujete. Ostatně kolikrát ani nevíte, že pojedete elektromobilem, prostě si ho na místě vyberete třeba kvůli oné nízké ceně.

Mě by to s ohledem na znalost jejich limitů ani nenapadlo, normální člověk ale takto neuvažuje. Doletí do cíle, potřebujete auto třeba na 400 kilometrů, vidí Teslu s udávaným dojezdem 576 km a jede, však má dojezd o 176 km vyšší. A netuší, že to je údaj, který platí jen v úterý, v dubnu a za dobrého počasí. Fiasko je pak na spadnutí.

Velmi podobné zážitky popisují klienti Hertzu jako hellcat47 na Redditu, který si chtěl půjčit auto na 400mílový (tedy asi 643 km dlouhý) přesun a sáhl po Tesel Model 3 Long Range, která měla dojet až 576 km daleko. Jedno dobití a pohoda, ne? Už po usednutí do plně nabitého vozu ale zjistil, že maximální dojez udávaný autem je 428 km a ten reálný je ještě horší. Asi si dokážete představit, co následovalo...

Takových příběhů je nespočet a přesně odpovídají těm, které bychom si s ohledem na výše zmíněné domysleli i bez jejich pročítání - elektromobil se na podobné nahodilé zápůjčky totálně nehodí. Tak dobře, „tupí useři”, jak by řekli ajťáci. Možná, problém ale je, že zákazníci ze svých problémů neviní ani sebe, ani Teslu, ale Hertz, který jim půjčil auta s reálně nižším než udávaným dojezdem. A domáhají se kompenzací, ostatně kritizují i mizernou kvalitu Tesel a další nedostatky s těmito vozy spojené.

Hertz má tak problém na třetí - má auta, která nedokáže pronajmout, to je první potíž. Pronajímá je tak pod cenou, to je druhá potíž. A když se jich tedy aspoň takto zbaví, lidé jsou s nimi nespokojení, problémy si spojují s Hertzem, kterému takto kazí pověst na sociálních sítích, mimo jiné. Není skvělým cílem mít takových vozů ve flotile dvě třetiny?

Hertz si se snahou o elektrifikaci své flotily dost slušně nabíhá. Elektromobily si málokdo chce půjčovat, lidem je tak vnucuje za pomoci nízkých cen, tak se ale jen dostávají do rukou těm, které mohou akorát zklamat. A tak je zklamou, což se obrací proti samotnému Hertzu. Foto: Hertz

Zdroj: Auto Evoluiton

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.