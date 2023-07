Elektromobily měly zapálit další obří nákladní loď plnou aut, i když tvořily jen 25 z 2857 vozů na palubě před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Je to zatím jen předběžný závěr, průběh událostí ale přesně takové příčině nasvědčuje. Požár je zatím k neuhašení, výsledkem je jeden mrtvý a šestnáct zraněných, sedm mužů muselo v krizové situaci přes palubu.

Možné následky požárů elektrických aut jsme mnohokrát označili za přehlížené riziko, které se nám bude připomínat tím častěji, čím více se tyto vozy budou stávat rozšířenými. Věřte, že bychom se rádi mýlili, jen události z poslední doby ale bohužel naznačují, že přesně to se bude dít.

Neřešme nyní, jak moc pravděpodobné je, že k takovému požáru vůbec dojde, ono to nakonec není podstatné. Klíčové je, že když už k němu dojde, je velmi intenzivní a obtížně uhasitelný. A může k němu dojít v podstatě nahodile za nijak specifických okolností. Jen v posledních pár dnech jsme psali o případu ženy, které v garáži vzplanul nenabíjený Mercedes EQE po desítkách hodin stání a zapálil jí dům. Psali jsme také o opětovném vzplanutí déle jak měsíc uhašených elektrických tahačů. A dnes tu máme ještě mnohem horší požár, který opět voní po elektromobilech.

Loď s názvem Fremantle Highway totiž začala hořet asi 30 kilometrů severně od pobřeží nizozemského ostrova Ameland. Je to obří nákladní plavidlo převážející 2 857 aut z německého Bremerhavenu do Egypta a následně přes Suezský průplav do Singapuru, Tchaj-wanu a Japonska. Jen 25 vozů na palubě měly být elektromobily, přesto právě ty měly stát za vznikem požáru.

Je to předběžné stanovisko nizozemské pobřežní stráže (Kustwacht), která jako první začala u požáru zasahovat a vyslechla první svědky. Podle mluvčího Kustwachtu měl požár měl vzniknout tak, že jeden z elektrických modelů spontánně vzplanul, což se část z 23členné posádky pokusila vyřešit vlastními silami. Vzhledem k intenzitě požáru to ale nebylo možné. Plameny se tak rychle rozšířily nejprve na další elektrická a později i zbylá auta a celou loď. Také intenzita požáru a jeho neřešitelnost pro jinak údajně zkušenou posádku naznačuje, že požár musel být extrémně intenzivní.

Následky též nasvědčují náhlému vzniku velmi intenzivního požáru. A jsou smutné - jeden člověk zemřel na místě, dalších 16 lidí bylo zraněno. Sedm z nich muselo vyskočit z lodi do moře, neboť nebylo možné zůstat bezpečně na palubě. „Ti lidé museli vyskočit,” řekl k věci kapitán záchranné lodi s příznačným názvem Ameland. „Byli opravdu v nouzi, museli skočit, to člověk jen tak neudělá,” dodal jako zkušený námořník. Všichni trosečníci byli následně vyloveni a ošetřeni právě na Amelandu, zbytek posádky evakuoval vrtulník. Nikdo další nemá být v ohrožení života.

Smutnější je, že požár se nedaří dostat pod kontrolu a Kustwacht i Rijkswaterstaat (něco jako české ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti i vody v nizozemské jurisdikci) se obávají, že loď se na místě potopí. To by byla další ekologická katastrofa, kterou je pochopitelně už i samotný požár.

Dodejme, že by to nebylo poprvé, co akumulátor elektromobilu spontánně vzplanul na nákladní lodi. V roce 2022 shořela nákladní loď Felicity Ace, která se nakonec se potopila. Od té doby se vedou diskuse o tom, zda je vůbec bezpečné přepravovat elektromobily nákladními loděmi současným způsobem. Některé rejdařské firmy v reakci na zakázaly transport veškerých elektromobilů na palubách svých lodí, firma Shoei Kisen Kaisha, která má pod palcem Fremantle Highway, ale k takovým nepatří. Pokud je vám trojice exotických slov povědomá, pak ano, tato společnost vlastní i loď Ever Given, která v roce 2021 zablokovala Suezský průplav.

Jaká auta byla přesně na palubě, ukáže až čas. Oslovili jsme Audi, BMW, Mercedes a VW s žádostí o komentář, neboť vzhledem k místu vyplutí šlo téměř jistě jen o německá auta. Zatím Mercedes potvrdil přítomnost 350 svých vozů na palubě, počet elektromobilů mezi nimi odmítl komentovat. Další informace doplníme, jakmile budou k dispozici.

Loď Fremantle Highway stále hoří v Severním moři. Příčinou má být vzplanutí jednoho z elektrických aut na palubě, i když tvořila pouze 25 vozů z bezmála 3 000 automobilů celkem. Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Zdroje: Kustwacht Nederland, Rijkswaterstaat, Mercedes-Benz, NOS

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.