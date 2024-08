Elektromobily nakonec jsou auta, pro která byste i zemřeli, stávají se hitem „pohřebního průmyslu” včera | Petr Miler

/ Foto: Derks Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem

Dlouho jsme marně přemýšleli, pro jaké využití by se elektrická auta ve své současné podobě opravdu hodila, odpověď ale nakonec přišla tak trochu sama. Jsou to skvělé pohřebáky, říká jejich nizozemský prodejce. A upřímně řečeno, něco na tom je.

Je to jedna z typických debat, které pravidelně vedeme s lidmi z automobilového světa: Pro jaké využití je současný elektromobil tím nejlepším možným řešením? Jejich vyústění je obvykle prosté: Se svými aktuálními možnostmi pro žádné.

Je opravdu těžké najít způsob použití auta, specifickou roli, ve které by elektromobil dával racionální smysl. Krátkodobě umí být příjemný tím, že je komfortní, tichý, efektivní, rychlý, takto se při jakémsi mikropohledu může snadno jevit dobrou cestou pro to či ono nasazení. Tahle iluze ale zmizí, jakmile začnete věci vnímat komplexněji.

Nic to nemění na tom, že subjektivně může být ideálem pro kohokoli a pro cokoli, ale objektivně? Jako univerzálnější větší auto funkčně selhává kvůli omezené kapacitě baterií a jejich složitému dobíjení, jako malé auto na „postrky” po městě a okolí selže zase ekonomicky kvůli vysoké ceně. A i kdyby se našel nějaký úzký prostor, ve kterém by se vše zdálo být v pořádku, elektrické auto pokaždé dlouhodoběji dožene jeho vysoký pokles hodnoty v čase daný jeho funkčními limity a životností ohraničenou dalšími z mnoha limitů současných baterií. Prostě to nevychází, za jejich služby budete platit moc. Vedle čehokoli od Fiatu 500e po Mercedes EQS najdeme na trhu ve vší komplexitě racionálně lepší řešení.

Mí kolegové z Nizozemska mi ale před pár dny při jedné takové debatě vnukli zajímavou myšlenku. Nejsem z těch, kteří by se (díky bohu) pravidelně účastnili nizozemských pohřbů, s kolegy už ale jsme ve věku, kdy lidé kolem nás umírají stále častěji, a tak se i tato nemilá povinnost stává stále častěji součástí našich životů. A jeden z mých spolupracovníků nadhodil, že právě na pohřbech v roli pohřebních aut stále častěji vídá přestavěné elektromobily, typicky Tesly. V poslední době prý skoro na každém druhém.

Zní to jako černý humor, ale tak to míněno opravdu není. Udělal jsem si krátkou rešerši v nabídkách nizozemských pohřebních služeb a stává se pomalu normou nabídnout vedle kdysi naprosto dominantních dieselových Mercedesů také poslední cestu v nějaké té Tesle. Koupit takové auto není problém - v Česku asi ano, v Nizozemsku ne, lokálních firem zaměřených na podobné přestavby je hned několik. Obrátil jsem se tedy na firmu Derks Bedrijfswagens, která se mj. na obchodování s pohřebními vozy všeho druhu specializuje a nabízí také auto na fotkách níže. Promluvil jsem si s jedním z jejích prodejců a z jeho projevu bylo patrné, že tohle je obor, který „chytnul saze”.

Za léta práce s Nizozemci jsem se naučil nějak mluvit i jejich bizarní řečí, při jejímž používání vám vytečou nudle z nosu, i když jste zdraví jako řípa. Bylo tomu tak též při hovoru s Janem van Gennipem ze zmíněné firmy, který jako správný obchodník vytáhl s úsměvem jednu líbivou dvojsmyslnou frázi, kterou jsem hned nepochopil: „Het is letterlijk een auto om voor te sterven!” Doslova tím hovořil o „autě, pro které zemřete” nebo spíš „byste i zemřeli”. Výkladový slovník ji ale jinak vysvětluje jako způsob označení produktu, který je „extrémně dobrý nebo žádoucí”. A mám pocit, že tady to na elektromobil pasuje snad poprvé.

Cena a životnost zůstávají dál faktory, ale ne až tak, neboť specificky upravené pohřebáky jsou obecně hodně drahé. Navíc není problém cenu auta promítnout do ceny služby, v „pohřebním průmyslu” se na této úrovni o ceně nediskutuje - na pohřbu, na kterém někdo chce nebožtíka převážet na místo posledního odpočinku dedikovaným autem tohoto ražení, se nešetří. A všechno ostatní jsou plus, popř. nejde o problém. Při pohřebním marši nechcete slyšet dieselový chrchel, nechcete dýchat „dehet” z výfuků, v tom jsou elektromobily nepřekonatelné. A při velmi pomalých jízdách s rakví na palubě není problém dojezd ani kapacita baterek, na obvyklé využití stačí pomalé dobíjení přes noc úplně v pohodě.

Jan říká, že přesně tohle jsou faktory, které pohřbení služby k elektromobilům táhnou a prodává je prý jako na běžícím pásu. Auto na fotkách níže je faceliftovaná, úplně nová Tesla Model 3 s přestavbou zbytku auta za předními sedadly, která takto může padnout do rukou „obchodníků se smrtí” (vím, zní to blbě, ale realisticky to tak je - bez urážky) za 118 950 Eur, tedy za víc jak 3 miliony Kč.

Žádná láce, ale výhody tu jsou. A pokud o to zákazníci stojí a jsou ochotni za převoz rakve v elektromobilu platit, našly tyto vozy konečně jedno z vážně smysluplných využití. Tady mohou snadno dobře obchodně fungovat i bez dotací. Jako běžná osobní auta jsou konkurenceschopná o hodně míň...

Pohřebním elektromobilům jsme se kdysi trochu smáli, zdá se, ale že zrovna v této roli nachází své využití velmi dobře. A vlastně není divu, na rozdíl od jiných případů to dává smysl. Foto: Derks Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem

Zdroj: Derks Bedrijfswagens

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.