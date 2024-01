Elektromobily selžou a Němci už to ví, říká legendární motorář Indra, každým dnem jejich nařizování jen prohráváme s Asiaty před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Opel

„Je správné podporovat novou technologii v jejích počátcích, ale jakmile pochopíte, že jí podpora nepomáhá a že není přijímána zákazníky, měli byste s ní co nejdřív přestat,” říká profesor techniky zvaný „Motorový papež”, který ani v pokročilém věku nepřestává bojovat za zdravý rozum.

Je fascinující, kam až se automobilový svět dostal s vidinou elektrických aut jako coby jediného budoucího způsobu zajištění dopravy všeho druhu. Není totiž třeba až tak hluboké technické nebo ekonomické vzdělání, abyste pochopili, že zdaleka nejde o optimální řešení a jako takové je odsouzeno k selhání, i kdyby se politici jeho směrem uregulovali k smrti. Elektrický pohon jako součást mixu smysl jistě dávat může, v tom problém není, ale dát si za cíl jeho vnucení úplně všem a všude? Kdy a kde takový přístup v minulosti fungoval?

Je zvláštní, že se dnes většina automobilek tváří, že to půjde. Technici obvykle mluví jinak, ale většinou jen mezi čtyřma očima, je příliš riskantní projevovat se opačným způsobem. O to víc si musíme vážit každého, kdo zůstává upřímný a nemá problém veřejně bojovat za zdravý rozum. Mezi významnými techniky je jedním z těch nejvíce viditelných profesor Fritz Indra, jeden z nejrespektovanějších motorářů posledních dekád, kterému po kariéře strávené u Alpiny, Audi a GM Němci neřeknou jinak než „Motorový papež”.

Ten je dlouhodobě konzistentní v kritice tlaku na nařizování elektrických aut a svůj nesouhlas dává hlasitě najevo už od minulé dekády. Vývoj posledních měsíců je pochopitelně vodou na mlýn jeho predikcí o neuskutečnitelnosti elektrického snu, loni ostatně vyjádřil své přesvědčení, že plánovaný zákaz spalovacích motorů bude zrušen. A nyní poskytl další rozhovor, ve kterém své myšlenky dál rozvinul.

K budoucnosti elektromobility zůstává kritický a reaguje v prvé řadě na nedávné náhlé zrušení dotací na elektrická auta v Německu. Profesor Indra to vidí jako jasné znamení toho, že elektromobily selžou a německá vláda už ví, že se její cíle stanou neuskutečnitelnými. „Je dobré a správné podporovat novou technologii v jejích počátcích, ale jakmile pochopíte, že jí podpora nepomáhá a technologie není přijímána zákazníky, měli byste s ní co nejdřív přestat,” říká doslova a svou myšlenku dál rozvádí.

„Vidíme, že se i přes vysoké dotace podíl elektromobilů na celkových registracích pohybuje v rámci jednotlivých měsíců pouze mezi 15 až 17 procenty. To znamená, že dalece mineme náš ušlechtilý cíl mít do roku 2030 na silnicích 15 milionů elektromobilů. Spíš jich bude 5,” předpovídá dál německý expert a argumentuje v podstatě stejně jako my v našem včerejším článku - i když elektromobily zahrnete podporou horem dolem, pořád prohrávají se zdánlivě neprodejnými spalovacími vozy.

Indra navíc připomíná, že jde navíc o obrovskou oběť směrem k řešení, které sotva něčemu pomůže. Dopad elektromobilů na životní prostředí je totiž méně pozitivní, než se často tvrdí. „I když počítáte pouze se ‚zelenou‘ elektřinou, trvá 60 000 kilometrů, než bude elektromobil šetrnější k životnímu prostředí než spalovací motor,” připomněl závěry nedávné studie asociace německých inženýrů s tím, že v obvyklé praxi je třeba nájezd ještě vyšší. „V tomto kontextu se domnívám, že zrušení dotací přinese i nové myšlenkové pochody v hlavách zákazníků. Budou si klást otázku, zda stojí za pár tisíc eur navíc vyzkoušet technologii, ve které je vlastně všechno horší než spalovací motor, a to i z ekologického hlediska,” dodává.

I proto dotace na elektromobily považuje za zlo: „Výslovně je kritizuji. Deutsche Bank spočítala, že každý elektromobil bude po dobu své životnosti dotován zhruba 20 000 eury, v Rakousku dokonce 30 000 eury. To je jediný důvod, jak se prodejní čísla mohla dostat na dnešní úroveň. Předpokládám však, že německé rozhodnutí vyšle signál a že dotace budou brzy zrušeny i jinde,” uvádí dále německý motorář a ještě víc než v případě osobních aut se pouští do nákladních elektromobilů. „Dotování ještě těžších dopravních prostředků, než jsou automobily, je ještě spornější. Bateriové elektrické pohony pro nákladní automobily, autobusy, lodě nebo dokonce letadla jsou z ekonomických důvodů nesmírně sporné a při pohledu z nezbytného holistického hlediska zatěžují životní prostředí víc než dnešní spalovací motory,” říká.

Když byl novináři tázán, zda nakonec nepřijdou aspoň nižší ceny, když i VW dokáže prodávat své elektromobily v Číně docela levně, vysvětlil, jak to chodí. „Automobilový průmysl se dnes rád prezentuje jako samaritán, ale ve skutečnosti elektromobily sám dotuje, aby mu elektromobily nezůstávaly na skladě. Protože tam hnijí, baterie umírají přirozenou smrtí a auta se po pár letech stávají bezcennými. Nezabýváme se tu spalovacími motory, které lze teoreticky po 100 letech znovu nastartovat a používat je. Za sedm nebo osm let mnoho zákazníků prozře, když se pokusí prodat svůj elektromobil. Ztráta hodnoty těchto vozidel je masivní a v tomto ohledu samozřejmě nejsou v žádném případě udržitelné,” kontruje.

Překonání největší slabiny elektrických aut - tedy drahých, těžkých a nízkokapacitních baterií - pak nevidí v jakkoli dohledné době jako reálné. „Podle mého názoru se to nestane. S fyzikou a atomovým systémem nelze libovolně manipulovat. Spoléhám na odborníky na toto téma a ti říkají zcela jasně: V příštích deseti letech nebude nic jiného než lithium-iontové baterie. A jak je to problematické geopoliticky - a také z hlediska lidských práv - je už dobře známo. A jsou tu také technická omezení,” praví v podstatě to samé, co přiznávají sami výrobci baterek.

Zůstává tak přesvědčen, že bateriové elektromobily dál představují výrazně inferiorní technologii: „Elektromobil s lithium-iontovou baterií je horší než jakýkoli konvenčně poháněný automobil, a to i pokud jde o recyklaci. Pro většinu zákazníků elektromobil v současné podobě prostě nestačí na to, aby plošně a trvale udržitelným způsobem nahradil spalovací motor. To samozřejmě platí pro celou Zemi,” říká a odmítá, že by spalovací motory nebylo kam dál vyvíjet, jak se někteří pokouší naznačovat.

„To jednoznačně odmítám. (...) Potřebujeme nové a hospodárnější spalovací motory už kvůli zlepšení bilance CO2. A těžiště se nyní masivně posouvá. Zatímco Evropané se - kromě BMW - veřejně zdráhají dál vyvíjet spalovací motory, čínská skupina Geely v současnosti pracuje na nové generaci jednotek, které budou o dalších 10 až 15 procent efektivnější a které budou mimochodem vyráběny také v několika závodech v Evropě,” dodává.

Jeho závěrečné poselství je jasné a míří jmenovitě k šéfce EU paní von der Leyenové a panu Timmermansovi. Plánovaný zákaz spalovacích motorů od roku 2035 by měli okamžitě zrušit a zabránit dalším negativním dopadům. „Každým dnem, kdy tento zákaz nebude zrušen, se jen prohlubuje naše ztráta na asijské automobilky,” uzavírá německý expert a nemluví do větru - Číňané nastalé situace využívají a dál využívat chtějí.

Profesor Indra alias Motorový papež dál nevidí v elektromobilech nic než zkázu. Volá po okamžitém zrušení zákazu spalovacích aut a návratu zdravého rozumu místo dogmatického lpění na jednom jediném řešení. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Miler

