Elektromobily už v Austrálii stojí stejně jako „srovnatelná" spalovací auta, jejich prodeje přesto prudce klesají

/ Foto: Škoda Auto

Jejich zastánci dlouho tvrdili, že jakmile elektrický pohon nebude dražší než ten benzinový či dieselový, prodeje půjdou prudce nahoru. Realitu můžeme vidět nyní, ze všeho nejzřetelněji v Austrálii.

Jednou ze zásadních podmínek vedoucích k rozšíření elektromobilů mělo být jejich zlevnění, tedy dosažení cenové úrovně „srovnatelných” spalovacích vozů. „Srovnatelných” proto, že o komplexně srovnatelná auta nejde, to už teď ví i velcí nadšenci do elektřiny, ale bavíme se o autech srovnatelné třídy, velikosti, výkonu apod. K tomu už víceméně došlo, i když asi ne tak, jak si někteří malovali - spalovací auta musely být nejprve zdražena někdy i skoro na dvojnásobek, aby se jim ta elektrická menším poklesem přiblížila shora.

V Česku to tedy univerzálně pořád neplatí, v nabídce Škody už to ale můžeme vidět. Letos osmým rokem v ní figuruje Karoq, tedy 4 382 milimetrů dlouhé SUV, jehož základní verzi pohání 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec posílající 150 koní na přední kola. Za tuto variantu si mladoboleslavská automobilka účtuje 715 900 Kč, což není zrovna málo. A je to mimochodem o čtvrt milionu víc, než na kolika to samé auto začínalo na konci minulé dekády.

Elektrická alternativa v podobě Elroqu je dnes stále o chlup dražší (799 900 Kč), nicméně za danou cenu dostáváte 170 kobyl mířících na zadní kola a 4 488 mm délky. Jinými slovy zde tedy máme větší a výkonnější vůz, který by tak teoreticky mohl onen rozdíl 84 tisíc korun snadno obhájit. Logicky by tedy měl být pomalu firemním bestsellerem, nebo snad ne? Pohled na data SDA nic takového neprozrazují, za první dva měsíce má totiž Elroq na kontě 240 registrací. Karoq je s 1 613 „zářezy“ úplně jinde.

Jasně, Elroq je novinka a dodávky možná stále nejsou v plném proudu, ale situace Enyaqu a Karoqu je podobná. Tady lepší obrázek poskytne pohled na celý loňský rok - Kodiaq si připsal 10 328 prodejů, Enyaq 1 641. To také nevypadá na srovnatelný souboj.

Ale dobře, Česko je Česko, je to malý píseček, který v globálním kontextu nemusí nic znamenat, třebaže zrovna v případě Škody to neplatí - jsme jejím druhým největším trhem světa po Německu. Obecnější vývoj lze přesto vysledovat jinde, třeba v Austrálii, kde si kolegové z tamního Drivu všimli zajímavé věci.

Jednak poukazují na čtyři segmenty (malé hatchbacky, střední sedany, malá a střední SUV), ve kterých se už elektromobily dostaly na úroveň spalovacích aut či dokonce pod ni. A co to přineslo? I to je zřejmé - aktuální, tedy únorové prodeje elektrických aut dokonce klesly, jmenovitě o 43,8 procenta.

Promluvila do toho i aktuální situace Tesly, která má na kontě 71,9procentní pokles registrací. Nicméně i bez toho by došlo na propad, neboť zákazníci si prostě pro elektromobily jako pro alternativu spalovacích vozů nechodí. Daří se případně hybridům, ale to jsou pořád spalovací auta, která elektrickou „složku” dostala obvykle jen proto, aby dostála těm či oněm regulacím emisí či spotřeby, touha lidí po hybridech jako konkrétním technickém řešení je na trhu téměř nevysledovatelná.

Co dodat? V podstatě to, co již dávno zaznělo v kultovním snímku S tebou mě baví svět. Jak totiž pravil Julius Satinský, „zahájení školní docházky je jednou, nikoli jedinou podmínkou, taková jsou pravidla Apaluchy“. Tedy jinými slovy, zlevnění je jednou z věcí, které mohou vést k vyšší atraktivitě elektromobilů, nikoli však jedinou. A dokud nedojde i na splnění těch dalších, zejména co se týče jejich reálně použitelnosti, do pohoří Ydykseb neboli do země zaslíbené se zkrátka nepojede.

I u nás je osm let starý Karoq je prakticky stejně drahý... Foto: Škoda Auto



...jako zbrusu nový Elroq, který toho nabízí víc. Přesto je to spalovací SUV, kdo táhne masy zákazníků. V Austrálii došlo na ještě citelnější vyrovnání cen, prodeje elektrických aut tam ale nejenže nerostou, dokonce klesají. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive poprvé a podruhé, SDA

Petr Prokopec

