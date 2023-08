Elektromobily začínají lidi na životech ohrožovat i nepřímo, způsobují nedostatek některých léků před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: China Hanking Holdings Limited, tiskové materiály

Elektrická auta mohou být nebezpečná kvůli výbušnosti svých baterií či toxicitě jejich výroby, to už jsou ale známé věci. Novým problémem je, že klíčové lithium je třeba i pro léčbu některých psychických onemocnění. A tlačení elektromobilů nyní způsobuje jeho nedostatek.

V poslední době se zdá, že politici zkouší, kam až si mohou dovolit zajít. Nemusíme ani opouštět českou kotlinu, stačí vzpomenout na brněnský skandál s fotografií Markéty Vaňkové a podezřelým bílým práškem. Co by dříve vedlo nejen k její rezignaci, ale dalekosáhlým dopadům dovnitř její strany, se nyní stalo v podstatě jen předmětem lidových vtipů. A co více, někteří politici dokonce přispěchali se slovy, že pokud kolegové drogy používají v soukromí a nemají vliv na výkon jejich funkce, pak je to jejich věc.

Pokud si v tuto chvíli mnete oči, nejste sami. Vše je dáno prakticky nulovou faktickou odpovědností politiků za výkon jejich funkcí. Když se chovají jako sloni v porcelánu a prochází jim to bez následků, proč by na tom něco měnili? Patrné je to i v případě elektromobility. Dotyční absenci výfuků na koncích aut povýšili nad všechno ostatní, a vytvořili tak řadu problémů, které by jinak neexistovaly, i když tím ničemu nepomohli. Potíží jen přibývá a jedním z jejich zdrojů je lithium.

S tímto vzácným kovem si už tak nějak spojíme rozvrtanou zemi a otrávené spodní vody, nově ale uměle vytvořená poptávka po něm způsobuje další potíž. Lithium je totiž již od roku 1850 používáno v lékařství. Jako prostředek proti dně či infekcím sice nezabralo, v letech 1952 až 1954 však australský psychiatr John Cade začal zkoumat jeho vliv při léčbě bipolárních poruch dříve označovaných jako maniodepresivní psychóza. S pomocí uhličitanu lithného pak dosáhl pozitivních výsledků, přičemž od roku 1990 je vzácnému kovu připisován citelný úbytek sebevražd.

Je samozřejmě nutné dodat, že užívání lithia nese svá rizika. Z toho důvodu došlo ke změnám v rámci předepsaného množství. Od roku 2010 tak vzácný kov zažívá svou renesanci, která koresponduje i s tím, že bipolárními poruchami trpí stále více lidí. I když tedy jedna dávka může čítat pouhých 300 miligramů, ve finále je pro celý svět potřeba velké množství. Do toho ovšem vstoupila velká poptávka z automobilové branže.

„Výrobci některých léků mohou být vyšachováni průmyslovými hráči,“ uvedl Ičiró Fudžikawa, předseda japonské farmaceutické asociace. A zároveň dodal, že jakkoli farmaceutické firmy nepotřebují lithia zase tolik, důraz kladou na špičkovou kvalitu. V případě elektromobilů je tomu spíše naopak, i proto se těžební společnosti začínají zaměřovat právě na jejich výrobce. V důsledku toho již některé země začaly varovat před výpadky léků.

Nejde nicméně jen o dostupnost, nýbrž také o cenu. Lithium totiž v loňském roce prudce zdražilo. Letos pak sice pro změnu zlevnilo, neboť automobilky si nastřádaly zásoby a poptávka po elektromobilech nestoupá po očekávané trajektorii, tento stav ale nebude trvat věčně. Společnost Mitsubishi Tanabe Pharma tak již oznámila, že chystá ukončení výroby a prodeje tabletek uhličitanu lithného. Není první a nemusí být poslední.

Uhličitan lithný předepisovaný doktory k léčbě bipolárních poruch má původ ve stejných dolech jako lithium pro výrobu baterií elektrických aut. Co to asi mohlo způsobit? Foto: China Hanking Holdings Limited, tiskové materiály

Zdroj: Nikkei Asia

Petr Prokopec

