Elon Musk chce prodat akcie Tesly za 520 miliard, skutečné důvody raději zastírá

Musk je papírově nejbohatším mužem světa, téměř veškerý jeho majetek ale spočívá v akcích extrémně nadhodnocené Tesly, který se kdykoli může z velké části vypařit jako pára nad hrncem. Je tak čas prodat, to by ale z jeho vůle nepůsobilo dobře, a tak hledá zástupné důvody.

Hodnota Tesly tento týden překonala i nejzazší meze absurdity a se závěrem pátečního obchodování se ustálila na 1,21 bilionu dolarů. Nechceme už ani počítat, kolik hodnot největších automobilek světa bychom museli dohromady sečíst, aby to dalo dohromady stejné číslo, dvacet berte jako kvalifikovaný odhad. Je to také osm a čtvrt koncernu VW nebo 109 Renaultů, jedné z největších automobilek Evropy, která vyrábí miliony aut ročně a v jejíž hodnotě je započítán i majoritní podíl v Ladě či 43,4% podíl v Nissanu. Ten sám prodává okolo 4 milionů aut ročně. A ještě jedna dobrá - hodnota akcií Tesly podle agentury Bloomberg překonala součet hodnot všech energetických firem zařazených v indexu S&P 500, tedy všech gigantů ze všech energetických sektorů vydělávajících miliardy jako na běžícím pásu.

1,21 bilionu dolarů je zkrátka absurdita non plus ultra. I kdyby se naplnily prognózy, že firma bude jednou ovládat 25 % světového trhu s auty (dnes to bude možná 1 %), už v tuto chvíli její hodnota odpovídá tomu, jako by ovládala skoro celý světový trh právě teď. Přesto se s každou i ve výsledku nevýznamnou pozitivní zprávou celá hodnota posouvá výš a výš a výš. Z Elona Muska už to vzhledem k jeho podílu ve firmě udělalo jasně nejbohatšího muže světa, jsou to ale virtuální peníze. A tak je Musk chce přeměnit ve skutečné, protože sám nejlépe ví, že bublina dříve nebo později splaskne a jeho majetek může být rázem o desítky procent nižší.

Na Twitteru tak spustil hlasování, zda má tedy prodat 10 % svých akcií ve firmě, aby konečně zaplatil nějaké ty daně. Protože nevydělává prakticky nic, neplatí nic a téměř celý jeho majetek je jen ekvivalentem hodnoty oněch akcií. S vážnou tváří pak říká, že se výsledky ankety bude řídit a ta vyznívá v jeho prospěch - lidé přece chtějí, aby si „strýček Elon” přišel také na nějaké ty peníze.

Musk tak - jako nezřídka - přenáší odpovědnost za něco, co chce a svým způsobem i musí udělat, na jiné. V tomto případě je motivace dvojí. Jednak dle svých dřívějších vyjádření sedí na spoustě akciových opcí, které musí realizovat do konce roku. A pak nepochybně chce zúročit současnou hodnotu akcií a něco vydělat. Udělat to otevřeně právě pro to, postará se sám o pokles jejich ceny, neboť tak obvykle trh reaguje - jde o projev nedůvěry někoho z nejvyššího vedení právě v udržitelnost aktuální ceny.

To všechno mu lidé na Twitteru připomínají, jak můžete vidět na vybraných tweetech níže. Uvidíme, jak to všechno dopadne, z výše zmíněného je ale jasné, že Musk akcie v hodnotě asi 24 miliard dolarů (cca 520 miliard Kč) prodá a příjem z nich zdaní přibližně 50 %. Otázkou je hlavně to, jak zareaguje jejich cena. Pokud podstatná část investorů nebude zavírat oči před realitou, prodají též a hodnota půjde dolů. Ale u Tesly si člověk nemůže být jistý nikdy ničím. Za „příliš vysokou” označil cenu akcií Musk už v době, kdy byla oproti dnešní době zlomková a stejně po krátkém šoku znovu rostla a rostla... Jednou to skončí. Kdy přesně? To je stále odpověď za miliardu.

Elon Musk je v prvé řadě geniální marketér. A tak se i svůj poslední krok snaží zabalit do trochu líbivějšího hávu, i když nejde o nic jiného než nutný a nejspíše i chtěný prodej akcií Tesly, jak nejlépe připomínají věcné reakce na jeho Twitteru níže. Foto: Matt Rourke, AP

Musk said back in Sept., when @karaswisher interviewed him at Code Conference 2021, he was already planning to sell a huge block… But today’s twitter poll is a nice way to make it seem like his 62.5 million followers on the platform determined his financial fate instead. https://t.co/BeuNNVO0Ph pic.twitter.com/AHreuTrGPs — Lora Kolodny (@lorakolodny) November 7, 2021

Using Twitter results as cloud cover to monetize $TSLA at prices he knows aren’t sustainable without outright telling the market he’s lost faith in its valuation https://t.co/sIaGKhk3Vt — Scott Galloway (@profgalloway) November 6, 2021

Second mention of selling shares in the past week. 1st being the world hunger. 2nd being thus tweet. Noteworthy. EV Jesus needs to unload, but he needs a palatable cover story. https://t.co/Ae2UuDmv4J — Dr. Jin SEO (@JTSEO9) November 6, 2021

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Zdroje: Bloomberg , Elon Musk@Twitter

