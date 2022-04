Elon Musk se otevřeně vysmál odborům, jeho narážka je ve stínu aktuálního dění bohužel trefná před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Matt Rourke, AP

Šéf Tesly dlouhodobě bojuje proti odborům a jejich šéfové mu jen ženou vodu na mlýn. Tento týden byl již sedmnáctý člen vedení odborové organizace UAW odsouzen za zneužívání desítek milionů z odborových fondů, to Musk prostě nemohl nechat bez povšimnutí.

Každá organizace je dobrá jen do té míry, do jaké jsou dobří lidé za ní stojící. V tomto ohledu můžeme vzpomenout třeba na množství charit, které vybraly peníze na kdejaký bohulibý účel. Kýžení koncoví příjemci peněz z nich ale neviděli nic nebo jen velmi málo - většina prostředků skončila za prsty několika málo podvodníků, kteří jimi platí hlavně chod těchto organizací, především pak sebe samých. My dlouhodobě říkáme, že pokud někdo dělá charitativní činnost, musí začít v prvé řadě tím, že do ní vkládá svou vlastní práci, ne že se nechá platit za to, že charitě šéfuje.

Podobným způsobem lze nahlížet na odbory. Je totiž sice hezké, že se zaměstnanci formují do organizací, které mají v rámci vyjednávání s managementem větší sílu, ovšem pohled na výplatní pásky čelních představitelů často zvedají obočí. Je to pak skutečně snaha o pomoc ostatním, nebo jen snaha pomoci sobě? Odpověď může předmětem debat, odboráři se ale nezřídka ani s těmito odměnami nespokojují a sahají i na peníze, které jim nepatří ani de iure, natož pak de facto.

Dlouhodobě je za to kritizuje Elon Musk, který zaměstnance Tesly od založení odborů pravidelně odrazuje. Podle něj se lidé bez nich budou mít lépe, neboť existence odborů snižuje efektivitu fungování firmy, která pak nemůže být tak štědrá ke svému personálu. Je to pochopitelně dvousečné, neboť odboráři budou tvrdit, že bez nich budou zaměstnanci vystaveni vykořisťování ze strany firmy a budou se mít hůře už proto. Je otázkou, kde je pravda, patrně to bude případ od případu jiné, Musk ale naráží ještě na jednu věc - že odboráři pravidelně rozkrádají společné fondy organizací, které mají sloužit pro různé společné účely. Takto ale končí v kapsách hamižných jednotlivců na úkor všech ostatních.

Přinejmenším v případě organizace UAW (United Auto Workers) má bohužel pravdu. A vypadá to na systémový problém, neboť vrcholní členové UAW byli ze zneužívání firemních fondů odsouzeni již mnohokrát. V pondělí se přitom k zpronevěře a praní peněz přiznal Timothy Edmunds, který dříve býval pokladníkem organizace. Jako takový pak ukradl více než 2,2 milionu dolarů (cca 48,5 mil. Kč), za což mu hrozil až 57měsíční pobyt za mřížemi. Přiznáním si ale pomohl k podmínce, s tou ovšem koresponduje také příkaz k vrácení zpronevěřených peněz.

Edmunds je přitom již sedmnáctým (!) členem vedení UAW, který byl za něco podobného odsouzen. To si Musk nemohl nechat ujít a článek na toto téma glosoval na svém Twitteru novým sloganem UAW: „Bojujeme za právo zpronevěřovat peníze zaměstnanců automobilek!“ A dodal, že „zatímco UAW ukradla pracujícím miliony, Tesla z mnoha pracujících (s pomocí akciových grantů) udělala milionáře“. K tomu jízlivě přidal: „Drobný, ale podstatný rozdíl.“ Ke svému tvrzení pak sice neposkytl žádné konkrétní příklady podklady, Tesla ale ale akcie zaměstnancům skutečně jako bonusy dává a při pohledu na růst jejich hodnoty je to přinejmenším teoreticky možné.

Tím pochopitelně nechceme říci, že všechny odbory jsou špatné, stejně jako nechceme říci, že Tesla je skvělá. Realita fungování mnohých odborových organizací ale bohužel ukazuje, že jsou zasaženy stejným problémem jako svět politiků - o blaho obyčejných lidí jde až poté, kdy je dosaženo blaha těch, kteří hýbají figurkami. Pokud vůbec někdy.

Foto: Matt Rourke, AP

The UAW stole millions from workers, whereas Tesla has made many workers millionaires (via stock grants). Subtle, but important difference. — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2022

Zdroj: Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec

