Elon Musk se veřejně opřel do prezidenta USA, už se nevydržel jen dívat, jak ignoruje Teslu

Musk zůstane Muskem a zatímco poprvé se nad podivné chování amerického prezidenta dokázal povznést, podruhé mu návodně připomněl, že vedle Fordu a GM existuje ještě jedna automobilka. Začíná na T, končí na A a ESL má mezi.

Z našeho odporu proti vnucované elektromobilitě, jíž se Tesla stala jedním ze symbolů, se může zdát, že na Elona Muska hledíme z despektem. Ale tak to není, zajídají se nám jen některé jeho vlastnosti, jinak nelze popřít, že to je schopný člověk se spoustou dobrých nápadů. A když se zaposloucháte do rozhovorů s ním, zjistíte, že jeho veřejný obraz (který ovšem sám pomáhá utvářet) tak úplně neodpovídá tomu, kým skutečně je.

V nedávném rozhovoru pro satirický web The Babylon Bee dokonce řekl, že klimatickou změnu nepovažuje za tak bezprostřední problém, jak je dnes prezentována. Spíše než to, že by si myslel, že ji elektromobily pomohou rychle vyřešit, hovořil jako o benefitu spíše o zbavení se závislosti na ropě jako jediném či hlavním zdroji energie pro pohon aut. Současně se nechal slyšet, že je mu jasné, že i kdyby se stalo cokoli, nahrazení spalovacích aut těmi elektrickými bude dekády trvající proces, který zkrátka nemůže proběhnout tak, jak si mnozí politici vysnili.

To jsou rozumné pohledy na věc, které by leckdo za jiných okolností přisuzoval lidem z opačného tábora pohledů na elektrickou mobilitu. Musk je zkrátka byznysmen, který nemá problém oportunisticky přidat se k té či oné straně, aby to pro něj a jeho podnikání bylo dobře (to jsme zase u jeho špatných vlastností), v jádru je to ale spíše pravicově smýšlející člověk. Ostatně, pokud víte, co je The Babylon Bee (a pokud ne, tak ve zkratce jde magazín konzervativně smýšlejících křesťanů, tedy něco na hony vzdáleného zelenému socialismu), uděláte si dobrý obrázek i o Muskem ctěných hodnotách, zásadně jinak smýšlejícímu médiu by nikdy rozhovor neposkytl.

Tento úvod nevolíme z víkendové nudy, ale proto, že jsme přesvědčeni, že to je pravý důvod jeho dosud tichých rozepří s americkým prezidentem Joem Bidenem. Jde zřejmě o nejlevicovějšího prezidenta, kterého kdy Spojené státy měly a přesto, že oba muže spojuje náklonnost k elektrickým autům, je toho mnohem více, co je rozděluje. Mezi tím najdeme i Muskovu nelásku k odborům, za které naopak Biden horuje. A když chce rozdávat peníze daňových poplatníků na koupi elektrických aut, více jich chce dávat na koupi vozů vyráběných firmami s organizovanými odbory. A mezi ty Tesla nepatří.

Biden tak Teslu naprosto, ale naprosto ignoruje. Či snad i více než to, zcela překrucuje realitu a na poli, kde Tesla bez diskuze boduje, označuje za tahouna koncern GM, který na něm dosud nedokázal prakticky nic. Minule to bylo až trapné, neboť velebit GM a přehlížet Teslu na poli elektromobilů, je jako chválit nahému císaři nové šaty. Bidenovi to ale zjevně trapné není, a tak to udělal znovu.

Tento týden se sešel se zástupci automobilek podporujících elektrická auta, Teslu ale opět vynechal. Dobře, nemusíte se potkávat s někým, s kým si nerozumíte, když ale následně kolem k celé věci vydávala jeho kancelář komuniké, Teslu ani slovem nezmínila. Na Twitteru pak dokonce vystavil níže přiložené prohlášení, podle nějž GM a Ford vyrábí v Americe víc elektrických aut než kdykoli dříve. To je jako vtip - GM v tuto chvíli nevyrábí po zastavení produkce Boltu téměř nic, ve čtvrtém kvartálu šlo o 26 aut. Dvacet šest. Ford je na tom lépe, ale ve srovnání s Teslou prostě paběrkuje.

Když Biden Teslu takto trapně ignoroval minule, Musk to přešel a nechal jiné, ať to glosují. Tentokrát se ale zjevně neudržel a veřejně se pustil přímo do prezidenta. Na jeho příspěvek reagoval slovy: „Starts with a T. Ends with an A. ESL in the middle,” tedy poněkud zesměšňující hádankou, česky bychom řekli: „Začíná to na T, končí to na A a ESL je mezi, co to je?” Je to trochu drzé, záplavě schvalujících reakcí se ale přesto nelze divit. Snad Joe Biden příště „uhádne”. I když spíše ne, on Teslu prostě znát nechce.

Že si Joe Biden s Elonem Muskem nesedl, lze chápat, ignorovat ale Teslu jako zřetelně nejúspěšnějšího výrobce elektrických aut světa z pozice amerického prezidenta? To je opravdu hloupé, Biden to ale udělal už podruhé. Foto: The White House, CC0 Public Domain

