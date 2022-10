Elon Musk si po koupi Twitteru pronajal celý Drákulův hrad, aby se tam sešel s dalšími miliardáři před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hrad Bran, tiskové materiály

Zní to jako řádky ze scénáře nějaké bondovky, dostupné materiály ale dostatečně věrohodně potvrzují, že se to skutečně stalo. Co tam budou tito lidé dělat? Domlouvat nový řád světa? Podle všeho mají o dost přízemnější cíle.

Zakladatel, šéf a stále hlavní akcionář Tesly má za sebou perný týden. Na jeho konci uzavřel měsíce připravovanou akvizici Twitteru, provozovatele stejnojmenné sociální sítě. Je to pozoruhodné samo o sobě, nestává se příliš často, aby jedna soukromá osoba (třebaže s pomocí peněz bank i soukromých investorů) ovládla veřejně obchodovanou společnost s hodnotou přesahující 1 bilion korun. Zajímavé je to ale i kvůli tomu, co má s Twitterem v plánu.

Prý z něj znovu udělá místo svobodné výměny názorů, kterým v posledních letech přestal být. Za to bychom byli jedině rádi, však v řadě klíčových témat na této síti byla a je tolerována jediná „pravda”, stejně jako na dalších podobných místech. Zda Musk svůj slib dodrží a z Twitteru se stane to, co avizuje, nebo na něm zůstane už jen to, co se africko-americkému byznysmenovi hodí, ukáže jen čas. Na každý pád má za sebou další důležitý krok svého života. Co chystá dál? Setkání s dolarovými miliardáři na Drákulově hradu.

Zní to až trochu surreálně, ale je to fakt. Začít můžeme o onoho hradu, který na leckoho může působit jako ryzí knižní a později filmová fikce, faktem ale je, že skutečný Drákula existoval a jeho sídlo též. Samozřejmě to nebyl upír (i když, kdo ví...), byl to valašský (pro jistotu jde o rumunské Valašsko, ne to české) kníže Vlad III. Dracul zvaný též Napichovač, což nebyla přezdívka daná jeho specifickým vztahem k ženám, ale jeho oblíbeným řešením poprav svých odpůrců - napichováním na kůl.

Právě tento člověk žil na hradě Bran, který v románu Brama Stokera (Bran, Bram, to nebude náhoda...) figuruje též. Dnes jde o soukromý majetek, ke kterému se hlásí Toskánští Habsburko-Lotrinkové. A jako světově známou lokaci pronajímají jeho části komukoli, kdo jim zaplatí patřičnou sumu. Elon Musk si jej pronajal celý.

K této informaci se dostala rumunská média a o fikci nepůjde - za uplynulé hodiny a dny se jim podařilo získat fotografie dokladující přílet řady vskutku vlivných lidí do oblastí poblíž Branu. Má jít nejen o Elona Muska, ale třeba i Larryho Page a Sergeye Brina, zakladatele Googlu, Muskova kamaráda z mládí Petera Thiela, který s ním spoluzakládal PayPal a dnes s majetkem v řádu stovek miliard korun patří mezi úspěšné investory, Steva Jurvetsona ze SpaceX nebo takové celebrity, jako je herečka Angelina Jolie. Jeden by řekl, že tam budou domlouvat nějaké nepravosti a Angelina jim k tomu bude tančit, podle všeho ale nejde o nic takového.

Smyslem celé akce má být jen uspořádání poněkud dětinsky působící, ale jinak nepochybně velkolepé halloweenské party. Netušíme, kolik taková legrace bude stát, ale je třeba uznat, že lidé s miliardami po kapsách si asi nemohou vymyslet lepší místo na trávení „amerických dušiček”, než je Drákulův hrad. Podle rumunských zdrojů jde přímo o Muskův nápad, který měl také vše zaplatit. Inu, po koupi Twitteru za bilion vám trocha „drobných” na uvolnění se s přáteli kdesi v Transylvánii nepřijde jako podstatný výdaj. Hlavní party se má podle všeho konat už dnes, další detaily se ale jistě časem dozvíme.

Drákulův hrad není fikce, jde o hrad Bran, který je dnes soukromým majetkem a lze jej pronajmout. Během dalších desítek hodin v něm má řádit Elon Musk s řadou miliardářů a celebrit zejména z USA. Foto: Hrad Bran, tiskové materiály

Zdroje: Mediaflux, Hrad Bran

Petr Miler

