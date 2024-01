Elon Musk tlačí na vedení, aby mu dalo větší moc nad Teslou. „Jiní mají podíly ve firmě jako já, tak proč nechodí do práce?” ptá se před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Andrew Kelly, Reuters

Šéf Tesly zůstává největším samostatným akcionářem firmy, po řadě dílčích prodejů akcií ale už není jejím neohroženým vládcem. Sám chce, aby jeho moc byla větší, než odpovídá jeho podílu ve společnosti, jinak prý svou kreativitu zúročí jinde.

Tesla nevkročila do letošního roku úplně pravou nohou. Akcie značky za posledních pár týdnů ztratily na hodnotě 13 procent, což je největší pokles v tak krátkém čase od jejího vstupu na burzu. Důvodů je víc, od údajných problémů Elona Muska s konzumací drog přes ne až tak působivé prodejní výsledky za poslední loňský kvartál až po rozpačitý rozjezd výroby Cybertrucku. A znovu na Muskem stále visí stín poněkud příliš drahého převzetí Twitteru.

Právě kvůli akvizici sociální sítě, jenž byla v mezičase přejmenována na X, musel Musk prodat akcie značky za více než 23 miliard dolarů (cca 524 mld. Kč). Jeho podíl se tak zmenšil na 13 procent, což pochopitelně není málo, stále neexistuje nikdo, kdo by měl víc. Jenže pozice Muska ve firmě se tím zhoršila a má pocit, že by jeho moc měla být vyšší. Na rozdíl od jiných akcionářů totiž ve firmě pracuje a je pořád klíčovým hybatelem její invence.

Musk proto tento týden skrze svého „tiskového mluvčího“, tedy účet na sociální síti X, oznámil, že požaduje více hlasovacích práv bez ohledu na počet akcií, jak upozorňuje CNBC. Podle svých představ by měl mít na hlasovacích právech čtvrtinový podíl. Až to by prý bylo „dost na to, abych měl vliv, ovšem ne tolik, abych nemohl být přehlasován“. Pokud se tak nestane, bude se částečně realizovat jinde, mj. vývoj umělé inteligence a robotiky by prý přesunul pod hlavičku jiné ze svých firem, což by nejspíše citelně srazilo hodnotu Tesly.

Ať už si o Muskovi myslíte cokoli, v jedné věci ho lze chápat - jen výhodami pramenícími z jeho podílu na firmě se necítí být dostatečně motivován. „Fidelity a další (investoři - pozn. red.) vlastní podobné podíly jako já. Tak proč nechodí do práce?“ uvedl dále na Twitteru. Má prostě pocit, že on si svůj podíl musí odmakat, zatímco ostatní ho jen mají a inkasují. Vyšší hlasovací práva by v jeho očích tento nerovný stav vykompenzovala.

Uvidíme, jak se k věci postaví další významní investoři, my jsme přesvědčeni, že Tesla bez Muska by si přinejmenším velmi obtížně hledala místo pod sluncem. Je to dnes zřejmě bez problémů životaschopná firma i bez něj, ale aby s ní byl spojen takový „hype“, tolik očekávání do budoucna a v neposlední řadě tak vysoká hodnota akcií na základě tak nepřesvědčivých ekonomických výsledků... To všechno je Musk, Musk a znovu jen Musk.

Trochu tedy čekáme, že náznak jeho ochabování zájmu o firmu vezme zbytek vedení velmi vážně. A nedivili bychom se, kdyby se k dodatečným hlasovacím právům touto cestou dostal - málokdo nebude chtít riskovat ztrátu části hodnotu akcií, která by s Muskovým odchodem nevyhnutelně nastala, i kdyby se časem ukázalo, že jeho odchod firmě prospěl.

Musk dělá pod hlavičkou Tesly spoustu věcí, v tom má pravdu, mj. se věnuje robotice. Proto má po omezení svého podílu ve společnosti pocit, že v ní nemá dostatečné slovo a žádá více hlasovacích práv, aby jeho hlas byl znovu více slyšet. Může s takovým požadavkem uspět. Foto: Tesla

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can’t be overturned.



Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You don’t seem to understand… — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Zdroje: CNBC, Reuters, Elon Musk@X

Petr Prokopec

