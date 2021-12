Elon Musk tvrdí, že žije v domku za 50 tisíc dolarů, který mu ani nepatří, novináři zjistili úplně jinou realitu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Christophe Gateau, PA/dpa

Šéf Tesly je velmi bohatý člověk, který celý život tvrdě pracoval, takže by se nikdo nemohl divit tomu, že adekvátním způsobem bydlí. Proč se ale tváří pomalu jako bezdomovec, když ve skutečnosti žije v nejdražší rezidenci v Austinu a podobnou chce koupit?

Elon Musk je řadou lidí považován za skutečného mesiáše. Spasitele, jehož celoživotní misí je snaha zachránit nejlépe celé lidstvo. I z toho důvodu se angažoval v kdysi nově vznikající automobilce Tesla, kterou dnes fakticky ovládá a díky níž se stal nejbohatším člověkem na světě. Ovšem ani s miliardami v akciích neměl Musk sejít z cesty, alespoň dle článku v magazínu Time, který jej oslavuje jako Osobnost roku. A uvádí, že nejbohatší člověk planety nevlastní žádnou nemovitost, a je tak vlastně bezdomovcem.

Realita je ale jinde. Musk sice na počátku letošního roku skutečně rozprodal celé své realitní portfolio, neboť opouští Kalifornii, ke skutečnému bezdomovci má ale opravdu daleko. A na pravdě se nezakládá ani jeho pohádka o tom, kterak žije v malém prefabrikovaném domě zvaném Casita, jehož pořízení vyšla na pouhých 50 tisíc dolarů (cca 1,1 milionu korun) a který má navíc pronajatý od své společnosti SpaceX. Ostatně, sám Musk později upřesnil, že v něm ve skutečnosti nebydlí.

Do Texasu se nicméně šéf Tesly přestěhoval, jen na poněkud jinou adresu, než jakou udává. Jak totiž zjistil Rob Copeland z Wall Street Journal, Musk ve skutečnosti pobývá v sídle svého kamaráda a spoluzakladatele společnosti PayPal Kena Howeryho. Ten usedlost o rozloze 743 metrů čtverečných koupil v roce 2018 za 12 milionů dolarů (přes 265 milionů Kč) jako vůbec nejdražší soukromou rezidenci v celém Austinu. O stísněnosti tedy rozhodně nemůže být řeč, místo toho lze mluvit o „miliardářském standardu“.

Rezidence leží na úpatí hory Mount Bonnell, a to na výběžku zasahujícím do řeky Colorado. V této lokalitě se to jen hemží opravdu movitými lidmi, pročež nepřekvapí, že celý komplex je obehnán neprostupnou zdí a bedlivě hlídán. Vystavěn pak byl již v roce 1971, v mezičase nicméně prošel důkladnými modernizacemi. Nechybí mu ani bazén či další vymoženosti, které byste v malém prefabrikovaném domku za milion korun asi jen stěží pohledali.

Howery přitom pro Wall Street Journal uvedl, že „Elon nebydlí v mém domě, bydlí v jižním Texasu. Jako host zůstává v mém domě jen občas, když cestuje do Austinu.“ Jak nicméně potvrdilo nezávisle na sobě několik dalších zdrojů, pravda je taková, jakou popsal Copeland. Ten pak dodává, že Musk u Howeryho nechce bydlet natrvalo a v této lokalitě hledá svůj vlastní dům, přičemž několik jich už obhlédnul. Snaží se však nedráždit, a tak o něm jeho realitní agent hovoří jen jak o anonymním miliardáři.

Taková realita není problematická či jakkoli jinak špatná, Musk si zaslouží dům klidně za miliardu, je to jeho věc. Nechápeme jen ono pohádkaření okolo, jaký smysl pro něj má o takové věci lhát? Nenapadá nás nic jiného, než snaha o vykreslení sebe sama jako opravdového spasitele. Spojení zachránce planety a nejbohatšího muže světa totiž nepůsobí nevypadala dost dobře, ovšem pokud oním boháčem je ve své podstatě bezdomovec, rázem vše dělá trochu jiný dojem. Že při každém obcházení pravdy nakonec vyjde pravda najevo, si Musk mohl po letech přetvářek uvědomit, zjevně ale zůstává sám sebou - v dobrém i zlém.

Elon Musk nejspíše ještě nepochopil, že lež má vždy krátké nohy a daleko neuteče. Dál o sobě tak vypráví pohádky, které mohou mít za úkol leda vylepšit jeho obraz na veřejnosti. Foto: Matt Rourke, AP

Zdroj: The Wall Street Journal

