Elon Musk u soudu řekl, že je vtipný. Vést Teslu nenávidí, ale prý by bez něj zemřela před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Matt Rourke, AP

Nejmenovaného českého premiéra připomíná svým chováním šéf Tesly. Toho žalují akcionáři kvůli údajně prohýřeným miliardám, on ale jakékoli pochybení odmítá.

V roce 2016 převzala Tesla společnost SolarCity. Už když na tento krok došlo, řada lidí si ťukala prstem na čelo. Společnost vedená bratranci Elona Muska se samotným Elonem M. jako hlavním akcionářem rozhodně nepatřila na vrchol své branže a její hospodaření bylo diplomaticky řečeno problematické. Firma vykazovala ztráty, hovořilo se o nedostatku provozního kapitálu či neschopnosti získat úvěry. Problémy pak prohlubovalo podobné chování k zákazníkům, s jakým je spojována Tesla. V tomto ohledu si tedy vrána k vráně sedla, jiný důvod ke koupi ovšem neexistoval, rozhodně ne za takové peníze, jaké navrhl sám Musk.

S ohledem na příbuzenské vztahy a Muskovo osobní angažmá se hned začalo spekulovat „o malé domů“. A nezůstalo jen u řečí, nespokojení akcionáři nakonec celou radu ředitelů Tesly, která akvizici schválila, poslali k soudu. K tomu se schylovalo už loni v létě, nakonec ale všichni kromě Muska souhlasili s tím, že raději zaplatí 60 milionů dolarů bez uznání viny, aby případ byl takříkajíc zameten pod koberec. Šéf Tesly ale již tehdy jakékoliv pochybení odmítal, přičemž za tímto názorem si stojí i v tomto týdnu, kdy odstartoval soud zamířený již pouze proti němu.

Musk je i nadále viněn ze stejných skutků, jaké měla loni na kontě celá rada. Tedy z přestřelení tržní ceny SolarCity, zastření reálného účetnictví firmy a ve výsledku nesmyslné investici, která pomohla leda jemu a jeho rodině. Měl tedy využít svého vlivu na obě firmy, aby ztrátová společnost byla odkoupena a jeho rodina tak po neúspěšném podnikání neutrpěla žádnou finanční újmu. Finální verdikt soudu se dozvíme za dva týdny, už dvoudenní stání, při němž byl Musk vyslýchán, ale stojí za pozornost.

V prvé řadě tu máme slova o právním zástupci žalující strany Randallu Baronovi, kterému Musk osobně řekl, že je „velmi špatný člověk“ kvůli jeho minulé práci. Mimo to dodal, že má respekt k soudu, ale nikoliv k němu. Ve stejném duchu se pak nesl i zbytek výslechu. Musk uvedl, že měl v SolarCity nezdolnou víru. Ovšem poté bylo třeba veškerých firemních zdrojů, aby se na trh dostal Model 3, a proto byla tato firma upozaděna. A když mělo dojít na její rozvoj, vše zhatila pandemie koronaviru.

Tím šéf Tesly do jisté míry připomíná jistého tuzemského politika, který taktéž jakékoliv osobní selhání nepřipouští, jakkoliv na počátku mluví o tom, že na sebe přebírá veškerou zodpovědnost. Když ovšem již dojde na lámání chleba, je vina vždy někde jinde. Stejně jako popírá jakékoliv střety zájmů. A dokonce jsou tu i přesně tytéž fráze, které již zazněly v českých médiích. Ani český premiér prý nikdy do politiky nechtěl, jen musel.

„Já nechci být šéfem ničeho. Jsem radši, když můžu svůj čas trávit designem a technikou,“ uvedl u soudu Musk. Zároveň ale řekl, že byť vést Teslu „nenávidí”, tuto pozici prostě zastávat musí, „jinak by Tesla zemřela”. S tím lze souhlasit, ostatně i hnutí ANO by bez svého šéfa nejspíše neznamenalo nic. Jako takový si ovšem Musk musí být vědom toho, že v jeho pozici je přání v podstatě rozkazem. Pokud tedy koupi SolarCity doporučil, bylo jasné, že se tak vlastně stane.

Právě v tomto ohledu ovšem mělo dojít na zmiňovaný střet zájmů. V době, kdy na akvizici došlo, měl šéf Tesly v SolarCity největší podíl ze všech akcionářů. Jak ale nyní Baronovi odpověděl, v rozhodování i akvizici neměl prý žádnou „materiální” roli. Když chtěl zástupce žalujících tento termín vysvětlit s tím, že jde o výraz, který si Musk překrucuje podle sebe, dočkal se reakce, že je to Baron jako právník, kdo je expertem na překrucování slov.

V soudní síni tedy bylo i veselo, zvláště když se Baron nechával Muska vykoupat v jeho svérázném humoru. Podle právníka Muskův autoritativní styl řízení reflektuje třeba i to, že se v papírech pro komisi cenných papírů nechal označit jako „Technoking of Tesla”, řekněme technického krále Tesly. Musk na to ale řekl jen tolik, že podobné věci jsou nevinné a jen reflektují jeho smysl pro humor.

„Myslím si, že jsem vtipný,” řekl doslova Musk s tím, že takové věci přitahují pozornost médií, což hraje ve prospěch Tesly. „Když jsme zábavní, lidé o nás píší, a tak firma ušetří za reklamu,” dodal dále Elon M.

Je předčasné předjímat, jak soud dopadne, jasněji bude do dvou týdnů. Pokud Musk bude odsouzen, bude muset zaplatit ze svého až 2,5 miliardy dolarů, o které Tesla koupí SolarCity podle stěžovatelů přišla. Těšit by jej v takovém případě mohlo snad jen to, že svou soudní exhibicí ušetří Tesle (a tedy i sobě) dost peněz za reklamu.

Elon Musk je zatím u soudu v dobré náladě. Jakákoliv pochybení totiž nepřipouští, natož pak možný střet zájmů. Koho tím jen připomíná... Foto: Matt Rourke, AP

Zdroj: AP, Reuters

