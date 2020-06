Elon Musk vážně nedostal 775 milionů dolarů jako bonus, může na něj i doplatit dnes | Petr Miler

Je to jedna z moha ukázek toho, jak zjednodušeně je vnímáno dění okolo Tesly a Elona Muska. Ten dostal pouze příležitost utratit 591 milionů dolarů za akcie, za které v budoucnu nemusí dostat také nic.

Byl to jeden z bombastických titulků uplynulého týdne. Elon Musk si měl najednou vydělat okolo 775 milionů dolarů díky tomu, že se hodnota Tesly drží tak vysoko a její další výsledky zapadají do schváleného schematu odměn pro šéfa firmy. Asi 18,8 miliardy korun zní jako hodně peněz a... je to hodně peněz, celá věc má ale pár háčků. Musk tyto peníze nedostal, jen tak je dostat ani nemůže, dostat je vůbec nemusí a především - teď musí tučně zaplatit i za to, aby je vůbec jednou dostat mohl.

Kdyby se lidé zajímali o to, z čeho celá informace pramení, tedy podání Tesly americké komisi pro cenné papíry (SEC), velmi snadno by pochopili, jak se věci ve skutečnosti mají. Musk nedostal peníze, nedostal ani akcie, dostal pouze možnost si pořídit (zjednodušeně řečeno, celá transakce je ještě složitější) jako bonus dalších 1 688 670 akcií firmy po 350,02 USD za kus. Prostým vynásobením rozdílu mezi požadovanou cenou a současnou hodnotou akcií na americké burze okolo 800 dolarů (v pátek při uzavření ještě o něco výše), dojdeme k oné cifře, jenže to by Musk musel mít možnost tyto akcie prodat. A to nemá.

Podmínkou celého bonusu je, že šéf Tesly může tyto akcie prodat nejdříve za 5 let. Jinými slovy, musí v tuto chvíli zaplatit 591 milionů dolarů a doufat, že v roce 2025 bude hodnota akcií Tesly na burze patřičně vysoká, jinak to pro něj bude prodělečná akce. Samozřejmě, hodnota může být i vyšší, s ohledem na to, že jde v tuto chvíli zřejmě vůbec nejvíce přeceněné akcie na světě (hodnota Tesly je nyní více jak dvojnásobná oproti Volkswagenu, jak absurdní), to ale není vůbec jisté. A trable pro šéfa Tesly nekončí zde.

Podmínkou tzv. exercising stock options v Kalifornii, kde Tesla i Musk sídlí, je zdanění celé operace v době formálního vzniku bez ohledu na její faktické uskutečnění a bez ohledu na faktický zisk. A to ke všemu daní z příjmu (protože v podstatě jde o náhradu platu), nikoli daní z kapitálových výnosů (neboť nejde o kapitálový výnos - Musk akcie od firmy dostane, třebaže pod cenou, nekoupí a neprodá je za tržní cenu).

Jinými slovy: Musk musí v tuto chvíli vytáhnout z kapsy 591 milionů dolarů, aby akcie získal, musí zaplatit daň z příjmu za rozdíl mezi současnou hodnotou a cenou, kterou zaplatil (tedy z oněch asi 775 milionů dolarů) a musí 5 let čekat, než akcie bude moci prodat a doufat, že tou dobou budou mít hodnotou alespoň oněch 350,02 USD + daň. To je hodně odvážná akce a skoro se divíme, že Musk tento bonus přijal - může se z něj stát pořádný danajský dar. Spekuluje se o tom, že právě kvůli tomu rozprodává svůj majetek, neboť jednak potřebuje peníze na toto „cvičení” a do budoucna nechce platit vysoké kalifornské daně, pokud se podobná akce bude opakovat.

Pochopitelně, pro Teslu jako takovou resp. její akcionáře je to výhodná operace - pokud si Musk chce na sebe vydělat, musí její hodnotu posouvat dál a dál. Ne snad, že by dosud nedokázal, že to dovede, dostat ji z absurdní na ještě absurdnější úroveň ale nebude snadné, zvlášť ne v současné složité době, kdy firma musí zlevňovat, aby vůbec něco prodala.

Elon Musk si tento týden nepřišel na skoro 20 miliard, naopak. Musí 14 přes zaplatit, odvést daň z příjmu z teoretického příjmu a 5 let doufat, že mu výnos z celé operace zaplatí alespoň investované peníze + daň

Zdroj: Tesla SEC Filing

Petr Miler