Elon Musk zesměšnil autopilot konkurence poté, co vůz omylem vjel do staveniště, zastavil a nevěděl, co dál

Petr Prokopec

Je to již deset let, co Elon Musk slibuje rok co rok příchod plně autonomní Tesly. Takové auto možná ale nedorazí nikdy. Jenže zatímco u vlastních vozů je jakékoliv selhání zapříčiněno chybou někoho jiného, u konkurence za to mohou neschopní tvůrci.