Elon Musk žije „pod hranicí chudoby”, říká jeho expartnerka, všechny peníze prý rozfofruje

Je to nejbohatší muž světa a byť 5 bilionů korun má jen na papíře hlavně skrze hodnotu akcií Tesly, loňský prodej části z nich mu přihrál dost peněz na to, aby si mohl žít jako král. Ale nedělá to, říká Claire Boucher, třebaže o životě pod hranicí chudoby jistě přehání.

Mnozí lidé sní o tom, že budou jednoho dne bohatí. Není na tom nic špatného, peníze převážně usnadňují život, vždy ale záleží na tom, jak se k nim dostanete. Podle toho s nimi pak totiž obvykle zacházíte.

Když vyhrajete miliardu v Eurojackpotu nebo zdědíte pár set milionů po příbuzném, o kterém jste v životě neslyšeli, je to cesta k relativně bezstarostnému životu. Neboť jste pro to nemuseli udělat skoro nic a zachování vaší životní úrovně při rozumném rozložení aktiv naruší leda příští říjnová revoluce. Když si ale takové peníze musíte vydělat, vaše další příjmy závisí na udržení té či oné firmy v chodu, nebo je získáte tak trochu mimochodem s cílem dosáhnout něčeho úplně jiného, královský život vás nejspíše nečeká.

Znám takové případy ze svého okolí. Jde o lidi, kteří za život vydělali stovky milionů a mohli by dávno nic nedělat, ale dělají dál. Mají své firmy, ve kterých jsou aktivní a které prochází dobrými i špatnými časy. Jistého touto optikou nemají nic, firma může stejně dobře peníze generovat jako spotřebovávat. A když ji někdo buduje dekády, zavře ji při prvním problému? Těžko, budou ji dotovat z minulých zisků. I když tedy problémy nejsou, dotyční se bojí, že budou. A nebo jsou tak oddáni práci, že si sice snadno koupí hezký dům a auto, ale stejně prací tráví prakticky veškerý čas. Radosti pramenící z jakési materiální bezstarostnosti v životech takových mnoho nevídám.

Zdá se, že kamsi do těchto sfér zapadá i Elon Musk, klíčový akcionář a šéf Tesly, hybatel dění ve firmě SpaceX a člověk účastný na několika dalších projektech. Špatně se jistě nemá, třebaže se stejně jistě nemá tak dobře, jak naznačuje jeho pětibilionové čisté jmění - to spočívá z naprosté většiny v hodnotě akcií Tesly, které mohou být zítra také skoro bezcenné. A i když nejsou, Musk je stejně prodává zřídka. Přesto je díky předchozím ziskům a prodejům aktiv z pohledu běžného člověka pohádkově bohatý, podle všeho tak ale nežije.

V rozhovoru pro Vanity Fair to prozradila jeho donedávna partnerka a čerstvě matka dvou jeho dětí, zpěvačka Claire Boucher známá spíše jako Grimes. Ta v rozhovoru mluvila spíše o sobě a své práci, otřela se ale i život s Muskem, který zjevně nepřipomíná ani pověstnou zlatou klec, je to spíše jen klec. Grimes zašla dokonce tak daleko, že o něm říká, že občas žije jakoby pod hranicí chudoby. Peníze ale „nesyslí”, všechny rozfofruje - cpe je do svého snu o kolonizaci Marsu.

„Lidé říkávají: 'Křečkuje peníze!' Ne, on všechno utrácí za výzkum a vývoj,” říká Grimes. Když tedy něco vydělá, skončí to ve firmě SpaceX, jejíž raketa by měla v řádu let doletět až na Mars a otevřít cestu k jeho kolonizaci. „Může říkat hlouposti, ale dělá správnou věc,” hodnotí to nekriticky americká zpěvačka.

Když ale takto nakládá s penězi, co mu pak zbývá na soukromý život? Prakticky nic, uvádí Grimes. „On nežije jako miliardář. Žije někdy pod hranicí chudoby, a to až do té míry, kdy jsem se ho musela ptát, zda musíme bydlet v domě za 40 tisíc dolarů, kde si nás sousedi fotí, není tam žádné zabezpečení a já osm dnů v řadě jím jen burákové máslo,” popisuje život s Muskem, patrně s trochou nadsázky. V rozhovoru dokonce vzpomněla na moment, kdy ji Musk požádal, aby si ze svého domu do toho jeho nepřinesla matraci na postel, neboť v té jeho je díra.

Pochopitelně nevíme, kde začíná a končí pravda, Elon Musk by ale nebyl zdaleka prvním bohatým člověkem, který by se takto choval. Ostatně to nemá daleko k typizaci zmíněné zkraje - Musk k ničemu nepřišel jen tak, vše si oddřel a musí si být vědom i pomíjivosti všeho, co má. Navíc jej zjevně neženou peníze, ale „Mise”, jak říká Grimes: „Udržitelná energie, udělat z člověka meziplanetární druh a zachování vědomí a vědění,” shrnuje. Elon Musk je jistě zajímavý člověk, ne že ne.

