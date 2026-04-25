Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Éra SUV končí. Odvrací se od nich zákazníci i automobilky, někde už přebraly vládu zpět „nízká auta”
včera | Petr Prokopec
Upřímně řečeno jsme nikdy nepochopili, proč vůbec někdy začala, věčně ale trvat nemohla. A je pikantní, že podobně jako z obtížně pochopitelných důvodů odstartovala, se nyní podobně svérázných příčin přiblížila svému skonu.
Sedany, hatchbacky a kombíky jsou mrtvé, ať žijí SUV, hlásala před pár léty spousta automobilek. Takový Jim Farley, šéf Fordu, v takové euforii vykopl z nabídky značky téměř všechno krom SUV a pick-upů, modely jako Fiesta, Focus či Mondeo pak dokonce označil za „nudné“. Jakkoli tedy Focus až do poslední chvíle po stránce prodejní překonával všechny protežované elektromobily, které automobilku poslaly do obrovských ztrát, musel se z nabídky pakovat. Ford ale i kvůli těmto rozhodnutím padá stále více ke dnu. Letos v lednu tak již Farley na autosalonu v Detroitu mluvil o tom, že trh se sedany rozhodně není mrtvý.
Situací se detailně zabývají kolegové z Auto News a poukazují i na případ Toyoty Camry. Té se za první letošní kvartál prodalo v USA 78 255 kusů, tedy o 11,5 procenta víc než ve stejném období předchozího roku. Sedan se tak po deseti letech vrátil na pozici nejprodávanějšího modelu japonské značky v Americe, z trůnu sesadil léta vládnoucí SUV RAV4. Na jeho konto totiž připadlo pouze 58 896 registrací, tedy pro změnu o drtivých 48,1 procenta méně než loni. Výkon tohoto modelu jistě ovlivnilo i mezigenerační střídání stráží, ale to spíš jen umocnilo tak jako tak probíhající změnu.
I když se tedy dá čekat, že zájem o RAV4 znovu vzroste, je otázkou, zda na konci roku bude znovu nejvíc žádaným modelem značky. Aktuálně totiž okupuje až třetí příčku, na té druhé je s 69 263 prodanými kusy pick-up Tacoma. Camry pak neokupuje zlatou pozici jen u Toyoty, ale v současnosti je i králem mezi sedany napříč celými Státy. Konkurence si toho začíná všímat, i proto, že kvůli konci vlastních modelů úspěch japonského sedanu podpořila.
„Mnoho lidí se ptá po sedanech,“ uvedl designový šéf Stellantisu Ralph Gilles. Prodejní a marketingový šéf Nissanu Tiago Castro pro změnu dodává, že sedany „jsou příležitostí, jak se vrátit ke kořenům značky“. Zdá se proto, že jakkoli ještě donedávna vozy s tříprostorovou karoserií z nabídky spíše vypadávaly, do budoucna se do ní vrátí. A o posun se nestará jen změna preferencí publika, ale i nové limity flotilové spotřeby, kdy místo předchozího průměru 4,7 l/100 km, bude příštích pár let platit reálně dosažitelná hodnota 6,8 l/100 km.
Součástí této změny je ovšem také úprava, která se týká klasifikace aut. Předchozích standardů totiž měly dosahovat pouze osobní vozy, zatímco SUV a crossovery se oficiálně podobně jako pick-upy řadily do kategorie „lehkých náklaďáků“. Automobilky u nich tedy nemusely na spotřebu až tak moc tlačit. To se však změnilo, mnohá menší SUV (míněno z amerického úhlu pohledu) a crossovery totiž budou nově přeřazeny mezi osobní auta. To ale znamená, že výrobci se s nimi musí vejít do požadovaných, i když zvýšených standardů.
Také s SUV lze pochopitelně spojit hybridní pohon, jakým disponuje Camry, zákazníci ovšem mají s těmito vozy spřažené spíše objemné spalovací jednotky - dokonale o tom koneckonců vypovídá aktuální úspěch osmiválcového Dodge Durango. Výrobci tedy jejich vyšší spotřebu budou muset nějak vykompenzovat, a protože to nevypadá, že by v dohledné době mohli spoléhat na elektromobily, je třeba z oněch nudných aut udělat znovu zábavná. Naštěstí k tomu vlastně jen stačí, aby šéf té které značky obrátil kabát.
Camry je letos nejprodávanější Toyotou v Americe, na trůn se navrátila po deseti letech, kdy vládnul model RAV4. Už to něco znamená, ztráta zájmu lidí o SUV je ale povšechnější, a to nejen v USA, patrná je i ve zbytku světa. Foto: Toyota
Zdroj: Auto News
