EU chce novým návrhem snížit hodnotu starších aut na nulu, nepomůže tím ničemu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Říkáte si, jak Evropská unie vnutí lidem elektrická auta, když o ně nestojí a ta stávající jim mohou sloužit klidně ještě dekády? Zakázat ojetiny je kontroverzní, EU ale ví, jak podobného výsledku dosáhnout nepřímo.

Pokud jste rodiči, jistě víte, že sehnat dnes dárek pro dítě je o poznání jednodušší než v dobách našeho mládí. Pravda, koronavirová pandemie způsobila trhliny v dodavatelských řetězcích i v této branži, nicméně stále není problém zasednout k internetu, párkrát kliknout myší a již máte potěchu své ratolesti na cestě. Problémem nicméně je, že na děti dnes útočí lákadla ze všech stran a pokud byste je měli pořídit všechna, budete nejprve muset sami sebe rozprodat na orgány.

S nedostatkem financí se nicméně nepotýká první generace rodičů, ale již několikátá. Není tedy překvapivé, že mnohé hračky se dědí, předávají či přeprodávají jako použité. Tím lidé neulehčují jen své peněžence, ale ve výsledku i přírodě. Čím méně hraček totiž skončí v koši, tím méně jich musí být vyrobeno a tím méně materiálu a energie je třeba použít. Příroda takový přístup snad kvituje a špatný nakonec nemusí být ani pro výrobce. Ti s trvanlivějšími produkty tak dávají najevo kvalitu svých produktů a budují si klientelu pro své příští novinky.

Kdo ovšem spokojen není, jsou politici. Může to znít paradoxně, zvláště v souladu s jejich plamennými slovy o ochraně přírody. Jenže je třeba pamatovat na skutečnost, že politici potřebují být především vidět, aby u vesla s korýtkem zůstali déle než jedno volební období. A zrovna předávání či přeprodej již použitých produktů je něčím, co se děje i bez nich. Z něčeho takového nepramení ani vyšší domácí produkt, ani daně, nic takového, což se jim logicky nelíbí.

Podobnému využití starších hraček politici nezabrání, jsou mimo jejich kontrolu, auta ale nikoli. Není tedy vlastně až tak překvapivé, že europolitici chystají krok, který chce dokonat jejich snahy o modernizaci automobilového parku podle jejich představ. A jdou na to pěkně fikaně - Brusel chce zakázat z Evropy vyvážet auta, která neplní normu Euro 5 či vyšší. Pokud si uvědomíme, že Euro 5 začalo naplno platit v roce 2011, pak může snadno jít i o 10 let stará auta.

Podle nás je to první krok vedoucí k tomu zakázat provoz starších aut zcela, který nakonec ani nemusí být stanoven taxativně. Stačí jako v Německu zakázat pohyb vozů neplnících určité emisní normy ve městech a jsou rázem téměř k ničemu. Dosud se jejich majitelé mohli utěšovat tím, že pokud by omezení padla právě na jejich vůz, mohou jej prodat do zemí mimo EU, přesně tomu ovšem chce Brusel zamezit. A kolegové z německého Auto Bildu se obávají toho, že takový mechanismus může zůstatkovou hodnotu dotčených vozů snížit prakticky na nulu.

„Zelení” politici se pochopitelně ohání tím, že takto pomohou celému světu a ne jen jednomu regionu, tohle falešné mesiášství je ale samozřejmě nesmysl. Je třeba dodat, že stará auta z EU povětšinou končí v postkomunistických zemích východu Evropy či v Africe. Tedy v místech, kde lidé nemají peníze na to, aby si pořídili nové „hračky“, a tak musí brát zavděk těmi ojetými, které ale ničemu neškodí. Naopak - nahrazují jimi jen starší, a tedy ještě škodlivější vozy, o bezpečnosti ani nemluvě. Je to přirozený proces, do kterého absolutně nemá smysl zasahovat.

Skutečným cílem tedy nejspíše bude zabránit tomu, aby si lidé v době tlaku na rozmach elektromobility nechávali své staré vozy co nejdéle, jak sami plánují. Takový mechanismus je donutí opustit je dříve, než se stanou bezcennými a prodat je mimo EU, dokud to bude možné. Zakázat přímo provoz ojetin je politicky neúnosné, takto je postupně zakáží nepřímo - takové věci dělá zejména Evropská unie tuze ráda.

Z politického pohledu je tím ekologii učiněno zadost, realita však bude za takovým balamutěním výrazně zaostávat. Na jakémkoli umělém zkracování životnosti dále použitelných věcí není ekologického vůbec nic.

VW Golf BlueMotion z roku 2008 dostal do vínku 1,9litrový turbodiesel se 105 koňmi, s nímž se dokázal pohybovat za 4,5 litru na sto kilometrů i v reálu. Rozhodně jej tak lze brát za ekologický, europolitici ovšem nyní hodlají zabránit jak tomu, aby byl používán co nejdéle, tak tomu, aby mohl být dále používán mimo zemĚ EU. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec