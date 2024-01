EU to dokázala, po 12 letech teroru mají nová auta pořád stejné emise CO2, reálně budou snadno vyšší včera | Petr Miler

Za posledních 12 let byla na podobě nových aut napáchána spousta škod, vše ve jménu boje za nižší emise CO2. Výsledek? Nula, nada, zero, nil. A to ještě pouze optimistickým pohledem na věc, jak zjistila sama EU.

From hero to zero, z hrdiny nulou, tak anglicky hovořící s oblibou popisují proces, kdy se z něčeho či někoho velmi obdivovaného a správného stane cosi problematického. Podobným procesem si „v mezích zákona” za posledních cirka 15 let prošla nová auta. Není to žádné přehnané ani neopodstatněné tvrzení, byli jsme po celou dobu u toho. Z racionálně pojatých strojů šitých na míru konkrétních zákazníků se postupem času stávaly stále více automobily postavené kolem politicky definovaných nařízení. Cíl: Minimalizace emisí CO2.

Téměř úplný konec atmosféricky plněných motorů, minimalizace objemu prakticky všech pohonných jednotek, zahození zpřevodování optimalizovaného pro co nejlepší dynamiku, hlouposti jako systém start-stop, elektrické posilovače řízení, vnucování automatů, nesmyslná hybridizace, rozmach elektropohonů a spousta dalších problematických věcí se váže přesně k tomuto období. Automobilky se pochopitelně snažily v rámci zužujících se mantinelů dál vycházet zákazníkům vstříc, ale ten prostor se postupně stal tak malým, až skoro neexistuje. A nové vozy se jejich kupcům zoufale odcizují.

Možná si řeknete, že onen shora uvedený cíl byl ušlechtilý a má smysl pro něj leccos obětovat. Možná, o tom se dají vést debaty, ovšem jen za předpokladu, kdy by k němu popsané opravdu vedlo. Nic takového se ale nestalo, byly to často jen pro normovanou spotřebu dělané nesmysly, které - a to je pikantní - nakonec nebodují ani optikou oněch norem. Natož pak optikou reálně dosaženého.

Neříkáme, že se nic nepovedlo, že se nic nezměnilo k lepšímu, ale celkový obrázek je jen jeden a veselý není. Nakonec nemusíte mít doktorát z fyziky a provádět rozsáhlé studie, abyste věděli, že o spotřebě energie na pohon toho kterého auta rozhodují v zásadě tři věci: Kolik energie potřebujete na rozpohybování jeho hmotnosti, kolik energie potřebujete na překonání jeho aerodynamického odporu a s jakou efektivitou dokážete onu energii vyrobit. A pokud za nějaké dvě dekády uděláte auta o půlku těžšími, o půlku většími, k tomu dvakrát výkonnějšími a na konci o 3 nebo 5 procent zvýšíte efektivitu samotného motoru a o 10 procent snížíte koeficient (!) aerodynamického odporu (ta čísla jsou samozřejmě jen názorná, neberte nás za slovo), ani všechna přetvářka, kterou dovolí downsizing, start-stopy, hybridizace a elektrifikace nedokážou zastřít, že to k úspěchu nevede.

Každý soudný člověk to dávno ví, každý. Evropská unie, strůjce oněch změn, si ovšem až po celé té době nechala zauditovat výsledky Evropským účetním dvorem, jak informuje agentura AP. A zjistila, že „většina osobních automobilů v Evropské unii stále vypouští stejné množství oxidu uhličitého jako před 12 lety”. To volá po fotce kapitána Picarda s hlavou v dlaních.

Ale hloupost celého uskupení nekončí zde. EU prý musí „zařadit vyšší rychlost”, aby se přiblížila vozovému parku s nulovými emisemi - jak jinak než elektřinou, neboť jen elektrická vozidla „přispěla ke snížení průměrných emisí CO2 na silnicích, kterých jsme byli svědky v posledních letech”. Už někdo auditorům řekl, že to je lež, neboť „nulové emise elektromobilů” nejsou nulové, jsou jen přenesené jinam, takže reálně se emise nejspíše zvýšily, pouze část jich byla zastřena úspěšněji než jiná? Anebo snad někdo ví o zemi, kde by elektřina vznikala z ničeho za nulových emisí CO2? Taková neexistuje a nikdy existovat nebude.

EU má přitom realitu na talíři přesně v souladu s výše zmíněným, sama to říká: „Technologický pokrok, pokud jde o účinnost motoru, je vyvážen vyšší hmotností vozidla (asi +10 % v průměru) a výkonnějšími motory (+25 % v průměru).” Takové konstatování v hlavě s fungujícím mozkem implikuje závěr typu „auta musí být menší a lehčí, aby byla energeticky efektivnější”. Závěr EU je ale opačný: Chce to elektromobily, které jsou vůbec nejtěžšími auty, obvykle velkými SUV. Kapitán Picard znovu zasahuje, tohle je opravdu sbor komiků, nezlobte se na nás.

