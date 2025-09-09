Evropané kupují stále nudnější auta, ukázala studie, fantazie si při výběru zjevně bere volno

Auta na starém kontinentu začínají být víc a víc na jedno brdo. Proč se společnost posouvá tímto směrem, nevíme, výsledkem je ale jedna velká nuda. Máme rádi barevná auta, v případě exteriérů ovšem v Evropě vládnou šedá, bílá a černá. A uvnitř to není lepší.

včera | Petr Prokopec

/

Foto: BMW

Auta na starém kontinentu začínají být víc a víc na jedno brdo. Proč se společnost posouvá tímto směrem, nevíme, výsledkem je ale jedna velká nuda. Máme rádi barevná auta, v případě exteriérů ovšem v Evropě vládnou šedá, bílá a černá. A uvnitř to není lepší.

Velká část lidí se přirozeně snaží vyčnívat z davu. Kvůli tomu volí extravagantní účesy či křiklavé oblečení. Pokud ovšem dojde na automobily, ke kormidlu se dostává spíš uniformita. Ze studie JATO Dynamics totiž vyplynulo, že většina moderních vozů je nalakována šedou, bílou nebo černou barvou. Existují pak sice výjimky jako Fiat 500 či Renault 5, ovšem oba tyto modely se díky bateriovému pohonu neprodávají v takovém množství, aby celkovými statistikami pohnuly.

JATO se podívalo na pět klíčových evropských trhů, tedy na Německo, Francii, Velkou Británii, Itálii a Španělsko. Přitom zjistilo, že hned 70 procent vozů prodaných v těchto zemích počítá s jednou z výše zmíněných barev. Na šedou připadá 27,3procentní podíl, na bílou 22procentní a na černou 18procentní. Čtvrtá modrá s 12,1 procenty pak sice ještě tolik nezaostává, pátá červená se 7,4procentním podílem a šestá zelená s 2,8procentním jsou však již o hodný kus pozadu.

Trochu jiná situace je u Fiatu 500, kde sice vládnou bílá a černá, ovšem třeba šedá má na celkovém mixu pouze 2procentní podíl. Oproti tomu červená je na 8 procentech, žlutá pak dokonce na 12. Dáno je to ovšem tak trochu i podstatou vozu - Fiat 500 je stylovka, u které se lidé nebojí dát najevo svou hravost a odvázanost. V případě masově vyráběných hatchbacků či SUV ale naopak zůstávají více při zemi, mimo jiné kvůli lepším šancím při následném prodeji.

Pokud totiž prodáváte ojetinu, širší počet kupujících oslovíme pomocí neutrálních tónů. Na ty křiklavé reagují vždy pouze jedinci, kteří se následně snaží srazit cenu co nejníže, zatímco u davů můžete argumentovat tím, že není kam klesat, když za dveřmi jsou další zájemci. Reagují na to pak ostatně i samotní výrobci, kteří standardní paletu barev omezují jen na pár odstínů. Cokoli mimo hlavní proud si následně nechávají draze zaplatit, na což publikum s nadšením nereaguje.

Ze studie ostatně vyplynulo, že lidé se daleko více rozmazlují v rámci interiéru. Platí to hlavně o Němcích a Britech, kdy skoro 50 procent z nich volí kožené čalounění, za které si připlácí mezi 12 a 25 tisíci korun. Ve srovnání s tím na jihu Evropy vládne látkové čalounění, třeba ve Španělsku po něm sahá 85 procent kupujících. To je dáno nejen nižší cenou, ale i počasím, neboť látka se při stání na slunci pocitově rozpálí méně než kůže, ve které se následně neskutečně potíte.

Co se barev týče, bez ohledu na materiál vládne černá následovaná šedou. Pouze Italové si z části potrpí na různobarevný mix, což koresponduje se zmiňovaným Fiatem 500, jinak se však o Evropanech dá tvrdit, že jsou to takové šedo-černé myšky. Proč je tomu tak zrovna u aut - navíc stále víc - nám bude muset vysvětlit nějaký sociolog, smysluplné důvody hledáme marně.


Evropané kupují stále nudnější auta, ukázala studie, fantazie si při výběru zjevně bere volno - 1 - JATO Dynamics auta dle barev 2025 01Evropané kupují stále nudnější auta, ukázala studie, fantazie si při výběru zjevně bere volno - 2 - JATO Dynamics auta dle barev 2025 02Evropané kupují stále nudnější auta, ukázala studie, fantazie si při výběru zjevně bere volno - 3 - JATO Dynamics auta dle barev 2025 03Evropané kupují stále nudnější auta, ukázala studie, fantazie si při výběru zjevně bere volno - 4 - JATO Dynamics auta dle barev 2025 04Evropané kupují stále nudnější auta, ukázala studie, fantazie si při výběru zjevně bere volno - 5 - JATO Dynamics auta dle barev 2025 05
Na základě statistických dat jsou Evropané šedými myškami, proti proudu jdou hlavně majitelé Fiatu 500. Ti ale dnes představují jen velmi nevýznamný exces. Grafika: JATO Dynamics, tiskové materiály

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

