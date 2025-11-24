Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě

V posledních letech v nás byla pravidelně budována iluze bezvýznamnosti aktivit Číňanů v některých oborech, ten automobilový nevyjímaje. A v mezičase se stalo tohle.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě

/

Foto: JAC Motors

V posledních letech v nás byla pravidelně budována iluze bezvýznamnosti aktivit Číňanů v některých oborech, ten automobilový nevyjímaje. A v mezičase se stalo tohle.

Rusko se v posledních třech letech stalo pro čínské automobilky druhým domovem. EU, USA, Japonsko, Velká Británie a další tradiční dodavatelé nových aut do Ruska si sankcemi sami zakázali jejich tamní prodej, čehož právě Číňané okamžitě využili. Na velkém trhu, který se pravidelně umisťuje mezi první trojkou v Evropě, začali řádit prakticky bez konkurence a z Ruska si udělali svůj největší vývozní trh.

Jejich prodeje v mezi tak soustavně rostly a po devíti měsících letošního roku se zastavily na 357 708 kusech. To není zrovna málo, však v roce 2021 všechny čínské automobilky v Rusku prodaly jen 115 700 aut, k čemuž navíc potřebovaly o tři měsíce navíc. Přesto je to vlastně bída.

Ve srovnání s prvními třemi kvartály loňského roku totiž Číňané pro letošek v Rusku dramaticky zaostávají, celkově mají na kontě 58procentní pád. To ale nakonec nevykresluje jen nestabilitu situace v Rusku, kde se lidé prý čínských aut poněkud přejedli a znovu touží po něčem jiném, jakkoli zdražení recyklačního poplatku u čínských aut a téměř dvojnásobné zvýšení dovozního cla z 20 na 38 procent s tím jistě bude mít též hodně co do činění.

Ukazuje to ale především na rychlost a míru rozmachu Číňanů v dnešním automobilovém světě, která Evropanům do značné míry uniká. Ztráta podstatné části ruského odbytu je totiž nakonec tolik mrzet nemusí, neboť Rusko pro Číňany dávno není vším a nyní se „jen” propadla na třetí místo v pořadí čínských vývozních trhů. Překonána tak byla druhými Spojenými arabskými emiráty, na které připadá 367 796 registrací, ale především Mexikem, kde za prvních devět letošních měsíců skončilo 410 739 čínských aut. Tím se tamní tržní podíl výrobců z Říše středu zvedl nad 20 procent, jak informují Car News China.

To jen ukazuje, jak se čínské automobilové firmy v době, kdy jsou mnohými místními výrobci podceňovány, potichu stávají ohromně významnými hráči nejen doma či v aktuálně specifickém Rusku, ale dokážou bodovat prakticky kdekoli, tradiční konkurenci navzdory. V EU jim to pořád tolik nejde (jakkoli tu též výrazně rostou), ale SAE nebo Mexiko jsou rovněž velmi významná odbytiště. A znamenají tam velmi mnoho.

Úpadek Ruska nyní naplno odhalil pozici Číňanů i v těchto místech, které nejsou tolik svázané regulacemi a čínská auta tam mohou být opravdu levná. Mimochodem, v SAE se aktuálně pokouší poradit také Škoda. Něco nám říká, že ani ta to nebude mít vůbec snadné...


Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě - 1 - JAC E30X 2025 ilustracni foto 01Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě - 2 - JAC E30X 2025 ilustracni foto 02Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě - 3 - JAC E30X 2025 ilustracni foto 03
JAC v Mexiku boduje hlavně s modelem E30X, který je od letoška k dostání také v Evropě. Jenže zatímco na starém kontinentu vychází na víc než 700 tisíc korun, v zámoří je k mání za zhruba polovinu, protože nemusí plnit tisíce často nesmyslných pravidel a netýkají se jej vysoká cla. Foto: JAC Motors

Zdroj: Car News China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše