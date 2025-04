Evropské automobilky chtějí zpátky do Ruska. Renault má šanci, VW tam rozprodávají díly za pakatel. Převodovky za 12, motory za 17 tisíc včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jeden z největších automobilových trhů Evropy začíná s pokračujícími jednáním o konci války na Ukrajině stále více lákat automobilky, které jej v roce 2022 opustily. Některé si k tomu chytře nechaly otevřená vrátka a nevylučují, že je využijí. Volkswagen má ale prázdné ruce.

Je vskutku otázkou, jakým způsobem dopadnou jednání o možném klidu zbraní v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Spousta výrobců aut si s nimi ale spojuje naděje, a to zvlášť poté, co americký prezident Donald Trump zavedl 25procentní cla na dovoz všech aut do USA. To logicky připraví mnohé automobilky o část odbytu, o nějž už nějaký čas přichází také v Číně. Ruský trh patří mezi největší v Evropě a i když Ameriku ani Čínu nenahradí, návrat na něj by část ztrát automobilových firem pomohl kompenzovat.

Vrátit se do Ruska ale Škodě, Volkswagenu, Renaultu a dalším zakazují ekonomické sankce, které Evropská unie zatím nemá důvod rušit. Jejich potenciální pozice v Rusku se po tolika letech může zdát mizerná, už současné dění v největší zemi světa ale ukazuje, že to nebude tak zlé. Ruský trh dnes sice ovládají Číňané, do svých pozic ale pořád investují liknavě - uvědomují si, že část lidí jejich auta kupuje jen proto, že nemají lepší alternativu. Jakmile by došlo na návrat zavedených značek, nemalá část zákazníků by na jejich volání znovu slyšela.

Samotné Rusko k tomu není nevraživé, věc prezentuje tak, že automobilky ze země nikdo nevyháněl a jejich odchod byl „dobrovolný“. Pokud tedy zatouží po návratu, mají dveře otevřené. Jakkoli pro některé výrobce může být průchod skrze ně zpočátku poněkud drahý, jak rozebírá RG. Třeba prezident AvtoVAZu Maxim Sokolov uvedl, že Renault klidně může získat zpátky svůj 68procentní podíl, ovšem musí Rusům vykompenzovat investice z let 2022 až 2024, které činily 112,5 miliardy rublů neboli 30,83 mld. Kč.

Šéf Renaultu Luca de Meo přitom něco takového nevylučuje, ostatně nedávno uvedl, že „kdekoli vidíme příležitost k podnikání, snažíme se ji využít. Možnost tu je, uvidíme, jak se vše vyvine.“ Francouzi svůj odchod z Ruska spojili s možností návratu, na který nicméně musí dojít do šesti let. Jsou tak v daleko lepší pozici než Hyundai, které dříve v mezi patřilo mezi nejúspěšnější značky. Korejci mají totiž opci pouze do konce letošního roku. A zdá se, že ji využijí, neboť chtějí koupit zpět svou továrnu v Petrohradu.

Svůj zájem o ruskou klientelu pak projevil i Volkswagen, který by potřeboval zvýšit své prodeje jako sůl. Před třemi lety však Němci měli hlavu v oblacích a Rusko opustili v tom stylu, že se již nikdy vrátit nehodlají. I proto továrnu v Kaluze s roční kapacitou 225 tisíc aut, která patří mezi největší, prodali bez jakkoli otevřených zadních vrátek. A už tam s nimi nikdo nepočítá, jak poznamenává Drom. Továrna nyní rozprodává díly od Volkswagenu, které ji zbyly, a to za pakatel - automatické převodovky od od 44 tisíc rublů a motory od od 65 tisíc rublů za kus. To je 12 a 17 tisíc korun, skoro nic, podmínka je jediná - musíte jich koupit aspoň pět najednou.

Pokud by tedy sankce byly uvolněny, bude VW muset svůj byznys znovu budovat od počátku, což se mu prodraží a navíc tak ponechá trh delší dobu konkurenci. Podnik v Kaluze byl přitom zjevně zmíněných komponentů dodnes plný, jde hlavně o 1,4litrové čtyřválce TSI a automaty s hydrodynamickým měničem. Situace se tedy zjevně vyvíjí a štěstí bude přát připraveným - pozice VW je v tomto ohledu opět mizerná.

Francouzi mají ze všech značek, které ruský trh opustily, asi nejlepší pozici, jejich možnost návratu počítá s šestiletým obdobím od původního odchodu. Využít ji je ale bude něco stát. Foto: Renault



VW na tom byl v Rusku skvěle a prodával tam i modely, které u nás koupit nešlo, například SUV Teramont. Připravil se ale o vše a teď má prázdné ruce, ze své bývalé továrně v Kaluze už si neodveze ani náhradní díly. Foto: Volkswagen

Zdroj: RG, Drom

Petr Prokopec

