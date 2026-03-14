Bývalý šéfdesignér BMW strhal design klíčové novinky značky, zejména dvě věci na ní nemůže vystát

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

před 10 hodinami | Petr Prokopec

Foto: FS Design

Pro BMW je to zásadní auto a začátek nové éry, jeho pojetí se bude zrcadlit i v řadě dalších novinek. Slova bývalého šéfdesignéra značky a autora několika jiných klíčových modelů BMW tak asi v Mnichově nepotěší, jako vždy ale mají něco do sebe.

Už za pár dnů se dočkáme druhého člena rodiny Neue Klasse, tedy nového BMW řady 3, zatím v jeho elektrické podobě. Novinka bude sdílet techniku i designový jazyk s loni odhaleným SUV iX3, které je podle mnichovské automobilky velkým prodejním hitem. Raději si počkáme na realitu a dlouhodobější data, neboť máme pocit, že přijetí vozu není zase tak vřelé, jak si automobilka maluje. A jeho ceny mají k atraktivním též daleko.

Za nás máme pocit, že jde vizuálně - tedy aspoň zvenčí - o docela povedený vůz, jakkoli některé detaily zvedají obočí a interiér je stěží snesitelný displejový mišmaš s volantem, který vypadá, jako by se automobilce před montáží skutálel z Mount Everestu. Pravda, laťku nastavilo BMW v posledních letech hodně nízko, když vytáhlo řadu až trochu ohavných aut jako model iX, který se ukázal v roce 2021.

Tohle auto nemohl vystát ani bývalý šéfdesignér značky Frank Stephenson, který elektrické SUV přirovnával k ledničce, u níž lidé mohou počítat s jedinou jistotou, a to s vysokou cenou. Zrovna on si ale neoblíbil ani model iX3. Ve svém komentáři pro Top Gear si nebral servítky a design auta v podstatě znovu strhal.

Byl o něco mírnější, ale ne mírný. Podle něj nové SUV postrádá jakékoli „vizuální fanfáry“, křivky blatníků pak považuje dokonce „vizuálním utrpením“. Problém má ale též s čelními ledvinkami, které jsou „až příliš vyzáblé, skoro by se dalo říci svraštělé“, celá příď mu pak přijde překomplikovaná. Stephenson sice uznává, že se BMW oproti minulosti přece jen zlepšilo, neboť ledvinky zmiňovaného iX byly podle něj naopak přepálené, protože bez nich ani nebylo jak poznat, že jde o zástupce mnichovské značky.

S něčím takovým má podle něj potíže i iX3, zvlášť v zadních partiích, což je druhá oblast, kterou nemůže vystát. Na zádi má prý model světla, která jsou snadno zaměnitelná s jinými. A víko zavazadelníku působí spíš odpudivě než přitažlivě, pročež se BMW bude muset příště mnohem víc snažit, aby věci skutečně dotáhlo do uspokojivějšího konce. Nesmí ovšem na jedné straně věci příliš překomplikovat, což je případ přídě vozu, stejně jako nesmí být poněkud generické, jako je tomu na zádi.

Na něco takového ovšem v nejbližší době nelze sázet, neboť jak jsme zmínili na úvod, již zakrátko nás čeká premiéra druhého člena rodiny Neue Klasse. Její design má navíc ovlivnit celé portfolio BMW, v podobném stylu dorazí na trh i spalovací novinky. Pokud tedy Stephenson touží po klidném spánku, nejspíš by se mnichovským novinkám měl v příštích letech raději vyhýbat, spása není na dosah.


Nová iX3 nám vyloženě nevadí, jakkoli tím nejkrásnějším BMW též není. Bývalý šéfdesignér automobilky ale tak smířlivý není. Foto: BMW

Zdroj: Top Gear

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše