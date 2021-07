Alespoň jeden významný politik má na elektromobily rozumný pohled, nabízí jiné řešení před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: FDP Pressestelle

Když mluvíme o těch, kteří nutí elektromobilitu všem a všude nehledíc vpravo ani vlevo, obvykle hovoříme o „politicích”. Ne snad, že by to nebyla pravda, není ale správné házet všechny do jednoho pytle.

Jednou ze současných manter politiků je úplná elektrifikace osobní dopravy, jakkoli přínos i stoprocentního přesunu k ní je omezený a technici vidí větší smysl v pestřejším, nikoli jednostrunném řešení. Je skutečně těžké najít někoho, kdo by veřejně smýšlel jiným způsobem, přesto všechny politiky nelze házet do jednoho pytle. V hlavách některých z nich stále ještě sídlí zdravý rozum, což možná překvapivě platí i v Německu. To má stejně jako Česko před volbami, jejichž výsledek bude mít stěžejní vliv na budoucnost celého kontinentu. Nedá se totiž předpokládat, že by Evropská unie nakonec zamířila jiným směrem než země, která ji velké části tvoří a financuje. Během příštích týdnů tak lze čekat odhalení řady plánů.

S jedním nadmíru zajímavým se vytasil Christian Lindner, šéf Svobodné demokratické strany FDP. Ten neholduje ani elektromobilitě, ale zrušení neomezené rychlosti na německých dálnicích. Přesto ovšem stejně jako jeho kolegové touží po čistějším ovzduší. Daného cíle ovšem nechce dosáhnout za pomoci jediného možného pohonu. Místo toho navrhuje, aby byl v podstatě nastaven emisní strop, přes který pojede vlak jen za cenu pokut.

Může se zdát, že Lindner nenavrhuje nic nového, ostatně o emisních limitech se mluví již delší dobu. Rozdíl je nicméně v tom, že dle šéfa FDP by onen strop měl být reálně dosažitelný, což o těch stanovených Evropskou unií říci nelze. A co je nejpodstatnější, na automobilkách by zůstala volba, jak daného cíle dosáhnout. Nedošlo by tedy na sázku na jednu kartu, pravidla by nenařizovala konkrétní způsob pohonu, využita by místo toho mohla být i syntetická paliva. Navíc by v té chvíli již nemuselo docházet k zavádění nových emisních daní, neboť by zmizely dotace a další přerozdělování.

„Inovace nelze předvídat,” říká Lindner správně k tomu, že EU ani nikdo jiný nemůže vědět, co se vymyslí do roku 2030 či 2035 za technická řešení. „Pro dosažení emisních cílů tedy potřebujeme jediný nástroj, a to je obchodování s emisemi CO2 aplikované též na dopravu. Pak nepotřebujeme zdanění aut podle CO2, dotace na koupi elektromobilů nebo flotilové limity, které vylučují syntetická paliva. (...) Pokud bychom ale fosilní paliva doplnili těmi syntetickými, pak se náhle Golf druhé generace může stát ohleduplnějším k životnímu prostředí než taková Tesla,“ uvádí Lindner a odkazuje tak na emise související s celým životním cyklem aut, ne jen jejich provozem.

Šéf FDP tak vlastně má stejné názory jako řada expertů. Aby je však ve své domovině dokázal prokázat, bude muset přesvědčit mnohem více lidí, že elektromobilita skutečně není cestou k zelené budoucnosti. Dle předvolebních preferencí je totiž jeho strana až na čtvrté příčce za vládnoucí koalicí CDU/CSU, Zelenými a SPD. A především Zelení berou v potaz jen elektromobilitu a jako podmínku pro koalici mají dálniční limit 130 km/h.

Jak se tedy zdá, během pár týdnů se bude hrát o všechno. A zatím příliš nepočítáme s tím, že by ve spolkové republice zavládl zdravý rozum. Bylo by ale chybou kapitulovat předčasně, doufat stále můžeme.

Christian Lindner dokazuje, že i mezi německými politiky se najde člověk se zdravým rozumem. Aby však své názory dokázal přetavit v realitu, musí rychle přesvědčit ještě velké množství voličů. Foto: FDP Pressestelle

Zdroj: Focus

