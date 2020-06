Odchod Lady Niva z Evropy netrval dlouho, Němci již za zády EU naváží nové kusy před 2 hodinami | Petr Prokopec

Loňský rok měl být tím posledním, kdy půjde v zemích Evropské unie koupit nové exempláře Lady Niva. Oficiálně tak tomu skutečně je, jenže kde je poptávka, najde se i cesta k nabídce.

Kde je poptávka, tam je i nabídka, říká se. A kde zájem není, tam se sice může přikazovat od rána do večera, ovšem zájem publika výsledkem nebude. Uvědomit by si to měla především Evropská unie, která tlačí na přísnější emisní limity. Z toho důvodu ovšem z evropských trhů začínají mizet zajímavá auta a místo nich jsou lidem nuceny elektromobily, které dražší a méně praktické než jejich spalovací protějšky. A pro které zde není vybudována adekvátní infrastruktura.

Z výše zmíněných důvodů se musela z Evropy stáhnout Lada, jejíž motory sice splnily emisní normu Euro 6d-TEMP, ovšem i tak byly spojené s příliš vysokým množstvím CO2. Až do minulého roku na to nebyl brán tak velký zřetel, nicméně od toho letošního je mantinelem 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr. A kdo jej překročí, tak za to opravdu tvrdě zaplatí. Ruskou automobilku by tak přítomnost na západních trzích vyšla opravdu draze, což se v kombinaci s nepříliš vysokými prodeji jevilo jako nesmyslné.

Oficiální zastoupení Lady tím de facto uvolnilo prostor pro nezávislé importéry, vůči nimž jsou pravidla EU benevolentnější. A jelikož zejména taková Niva není jen kultem u nás, ale také v Německu, nemělo by nás ve výsledku překvapit, že její dovoz se nezastavil. Dokládá to ostatně pohled na kamion, který je naložen právě devíti kusy klasického ruského off-roadu. Vyvedené jsou přitom v různých specifikacích, ať se to již týká laku nebo třeba litých kol.

Krátké video mapující příjezd nových přírůstků zveřejnil na Facebooku Dimitrij Schwab, majitel německé společnosti MadeinRussia.de, která se individuálním dovozem ruských aut zabývá. Objednat si u ní přitom můžete nejen vozy Lady, ale také modely od UAZu nebo GAZu. V případě prvních dvou zmíněných jsou pak nabízeny i konverze na obytná auta, kdy taková Vesta vás po úpravách přijde v přepočtu na minimálně tři čtvrtě milionu korun.

Jak se tedy ukazuje, řada lidí si nehodlá nechat Bruselem cokoliv diktovat. Nikoliv jen proto, že vozy Lady jsou oproti konkurenci levné, ale také s ohledem na jejich využití. Nivu si totiž pořizují i majitelé Audi, BMW či Mercedesů, kteří si ovšem nedovedou představit, že by se svou limuzínou či klidně i s méně schopným SUV vyrazili do lesa na hon či k vodě na ryby. Nakonec, Nivu si letos koupil i Schumacher.

Lada Niva sice již není v Německu prodávána oficiálně, to však evidentně neznamená, že by z tohoto trhu zmizela

Zdroj: Made in Russia Club@Facebook

Petr Prokopec