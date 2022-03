Expedice našla loď potopenou před 107 lety, na takovou dobu pod vodou je neuvěřitelně zachovalá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Falklands Maritime Heritage Trust, tiskové materiály

Fascinujícím způsobem se příroda postarala o konzervaci celé ztroskotané lodi. Je postavená ze dřeva a podle objevitelů jde o nejzachovalejší utopené plavidlo z tohoto materiálu, které kdy bylo objeveno. Zdá se, že nepřehání ani trochu.

Pozoruhodný nález se podařil expedici ve Weddellově moři poblíž Antarktidy. Na jeho dně, více jak 3 kilometry pod mořskou hladinou, totiž našli loď, která byla ztracená od roku 1915. Ačkoli bylo známo, že ztroskotala a co přesně k tomu vedlo, po více jak 107 let nebyl nikdo schopen objevit její vrak. To se stalo až nyní a nikoli náhodou.

Po lodi jménem Endurance pátrala stejně nazvaná expedice (tedy skoro stejně, říká si Endurance22) zcela cíleně a nyní v oficiální tiskové zprávě informuje o výsledcích svého činění. Ačkoli šlo o jistě velmi komplikovanou operaci, měla svůj smysl. Objevit se podařilo nejen samotnou loď, ale i zachytit záběry podle všeho nejzachovalejšího vraku tak starého dřevěného plavidla, které bylo kdy objeveno.

Endurance se na svou poslední plavbu v létě roku 1915 a nepřekvapivě ji skolil kontakt s ledovou krou. Naštěstí pro posádku byla relativně blízko svému cíli a všech 28 mužů na palubě bylo s to se na krách a záchranných člunech přesunout na tzv. Sloní ostrov. Část mužů se rozhodla zachránit se další plavbou k civilizaci, část se rozhodla přejít hornatý ostrov a najít tamní stanici lovců velryb, zbytek zůstal na místě a čekal na pomoc. A jakkoli to zní neuvěřitelně, všechny tři skupiny nakonec toto dobrodružství přežily bez ztráty jediného muže.

To se nedá říci o samotné Endurance, která šla ke dnu. Jak jsme již zmínili, její objevení není zajímavé jen samo o sobě, výjimečný je také stav, v jakém se dodnes zachovala. Podívejte se sami na obrázky níže - loď se zdá být snad v naprosto původním stavu. Hluboko pod vodou nepodlehlo viditelné zkáze prakticky nic, studená voda a minimum světla nedovoluje v takových místech přežít většímu množství organismů, které by mohly zapříčinit postupný rozklad, a tak byla loď vodou téměř dokonale zakonzervována.

Mrkněte se na více níže, je to fascinující objev. Lodi se expedice vzhledem k platným pravidlům objevů takových relikvií nemohla ani dotknout, a tak jistě nebude možné ji „vysušit, odbahnit” a znovu zprovoznit. To je samozřejmě vtip, Endurance zůstane na stejném místě zřejmě už navždy. A jsme docela zvědavi, jestli ji jednou přece jen něco skolí - nyní vypadá jako dokonalý stroj času, který nás dostává zpět do prvních dekád minulého století.

Záběry z průběhu expedice Endurance22 ukazují i to, jak vypadá dnes, po více jak 100 letech, dřevěná loď utopená ve Weddellově moři v roce 1907. Vypadá prakticky skoro stejně jako tehdy. Foto: Esther Horvath/Falklands Maritime Heritage Trust, tiskové materiály

Zdroje: Jalopnik, Endurance22

Petr Miler

