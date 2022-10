Expert, který viděl návrh emisní normy Euro 7, popsal její obsah, pro část aut může být zcela zničující před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zatím se mluvilo hlavně o tom, že Euro 7 bude mírnější, než mohlo být, a v případě některých vozů to platí. V případě jiných ani ne a fanatici typu Franse Timmermanse pořád neřekli poslední slovo.

Minulý týden byl podniknut další krok vedoucí k tomu, aby v zemích EU nemohla být od roku 2035 prodávána nová benzinová a dieselová vozidla. Zda se to skutečně stane, je otázkou - každé nařízení se dá změnit nebo zrušit, Evropská unie tou dobou nemusí existovat a i když bude, může mít docela jiné problémy. Navíc tu máme poměrně velké množství výjimek od syntetických paliv až po jiná pravidla pro výrobce produkující méně než 10 resp. 1 tisíc aut ročně. A jak jsme naznačili výše, i bez ohledu na cokoli dojde v roce 2026 k přezkoumání návrhu, zda je vůbec realizovatelný.

Pokud si uvědomíme, že jedinou budoucností má být elektrický pohon, pak by vlastně rovnou mohla být ze stolu shozena veškerá diskuze o nové emisní normě Euro 7 pro spalovací motory. De facto jde jen o plýtvání peněz i kapacit, jak uvedl třeba šéf Stellantisu. Chvíli se zdálo, že jde skutečně o mrtvý projekt, už tehdy jsme ale zmiňovali, že s EU to málokdy bývá tak jednoduché. A podle všeho to s ní jednoduché skutečně není a nebude.

I když je na stole finální, relativně smířlivý návrhy, podle zjištění německého Focusu na zpřísnění Euro 7 tlačí hlavně Frans Timmermans, strůjce tzv. Zelené dohody. Ten už se ani nezkouší přetvařovat, ze by mu šlo o samotné emise spalovacích motorů - prý jen doufá, že pokud budou podmínky pro homologaci benzinů a dieselů podstatně zpřísněny, v podstatě je k elektrické transformaci donutí, i kdyby počítali třeba s alternativami v podobě oněch syntetických paliv.

Po elektrifikaci totiž Timmermans touží měrou vrchovatou, přičemž by ji rád zavedl nejpozději včera. Něco takového je pochopitelně nerealizovatelné, s pomocí oné normy Euro 7 by nicméně mohlo dojít na urychlení příchodu bateriového pohonu. Pokud by výrobci viděli, že jim v podstatě již nezbývají žádné jiné možnosti, vývoj nového spalovacích motorů by rázem uťali a soustředili se už jen na elektromobilitu, ať už by ji lidé chtěli, nebo nechtěli (což dělají i dnes, ale jen v jisté míře). Co přesně v aktuálním návrhu je, ví málokdo, jedním z takových je ale profesor Thomas Koch, který je široce uznávaným expertem na emise. Detaily prozradit nemůže, podle něj jsou ale podmínky pro osobní vozy skutečně relativně mírné, současně jsou ale velmi tvrdě a nerealisticky nastaveny pro vozy nákladní.

„Emise moderních aut osazených anti-emisními systémy sotva přispívají ke znečištění ovzduší. Experti mluví o kvazi-nulových emisích. Euro 7 jen zatmelí některé mezery v současných požadavcích Euro 6d, to by mělo být vítané,“ říká Koch. Zároveň ale dodává, že u některých náklaďáků nepůjde dosáhnout nově nastavených limitů oxidů dusíku, a to i přes použití filtrů pevných částic. Souběžně s tím nicméně dojde na nemalé zdražení těch ostatní, a to v průměru o 2 681 Eur (cca 66 tisíc Kč) na auto.

S kritikou poměrně překvapivě přichází i instituce EU, které Timmermanse a zbytek Evropské komise upozorňují na to, že zde máme rekordní inflaci a energetickou krizi. Řada lidí tak ani neví, zda zvládne tuto zimu, neboť nemá ani na ten druhý svetr. Představa toho, že bez okolků platit desítky tisíc korun navíc, je tak zcela mimo realitu. Platí to pak ostatně i v případě osobních aut, jejichž ceny by v důsledku normy Euro 7 měly přes drobnější změny stoupnout o 304 Eur (cca 7 500 Kč) na auto.

Argumentace komise je jako vždy kouzelná, vytahuje líbivá čísla jako králíky z klobouku. V horizontu 25 let by prý v důsledku chystané revoluce mělo dojít k úspoře na poli lidského zdraví a dopadů na životní prostředí mezi 55,8 a 133,6 miliardami Eur, zatímco náklady spojené se zdražením aut budou činit jen 35,5 miliardy u osobních a užitkových aut a 17,5 miliardy u náklaďáků a autobusů. Jak se proboha něco takového dá rozumně spočítat?

Uvidíme tedy, co norma Euro 7 skutečně přinese ve své finální podobě. Pokud projde návrh, jehož přípravy byl účasten profesor Koch, pak půjde hlavně o uměle vytvořený tlak na elektrifikaci nákladní dopravy, osobní auta zůstanou u svých „kvazi-nulových emisích”. Pokud se ale prosadí Timmermansovy tužby, pak je možné asi cokoli...

Podobu emisní normy Euro 7 stále neznáme, Frans Timmermans ale otevřeně touží po tom, aby zdevastovala spalovací motory jako takové. Současný návrh ale má vést zatím „jen” k tomu, že lehce zdraží osobní auta a výrazně nákladní auta, která může učinit i zcela nehomologovatelnými. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Focus

