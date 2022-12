Expert strhal nový elektrický tahač Tesly, o některých jeho vlastnostech prý automobilka otevřeně lže před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Není to poprvé, co se do Tesly Semi někdo pustil, v tomto případě jde o technicky erudovaného člověka, který je přesvědčený, že americká automobilka o schopnostech své novinky z marketingových důvodů už vyloženě lže.

Na Teslu Semi lze pohlížet ze dvou úhlů. Pokud se řadíte mezi fanoušky americké automobilky, budete oslněni jeho parametry, zejména pak zrychlením. Nicméně jízdní dynamika je z pohledu skutečných uživatelů tím posledním, co je zajímá. Bez ohledu na pohon se totiž větší zatížení plynového pedálu rovná vyšší spotřebě. Zatímco nicméně u spalovacích aut dočerpání pohonných hmot zabere u mnohasetlitrových nádrží maximálně nižší desítky minut, v případě elektromobilů je dobíjení zdlouhavou záležitostí.

Do „revolučního“ vozu se nyní opřel australský technik John Cadogan, který v prvé fázi zpochybnil tvrzení Tesly, že tahač dokáže během 30 minut pobrat 70 procent kapacity baterií. Vycházel přitom z tvrzení automobilky, dle které Semi zvládá urazit 500 mil (804,5 km) dlouhou cestu při spotřebě 2 kWh na míli. To znamená, že by jeho paket měl disponovat kapacitou 1 MWh. Ideálem pro něj je pak dobíjecí stanice Supercharger V4, která zvládá operovat při výkonu až 1 MW.

Jelikož jednu megawatthodinu tímto způsobem dokážete odebrat za hodinu (tedy pokud by ve finále nedošlo na snížení výkonu kvůli ochraně baterií před přehřátím), za Teslou deklarovaných 30 minut zvládne Semi „dočerpat“ pouze 50 procent kapacity akumulátorů. Na oněch 70 procent tedy bude zákonitě potřebovat o poznání delší čas, minimálně pak 42 minut. Marketingový tým značky ale nejspíše usoudil, že to již z psychologického hlediska není tak oslňující, a proto došlo na úpravu.

Cadogan přitom na základě velikosti baterií odhadl i jejich hmotnost. Ta se dle něj má pohybovat mezi 5 000 a 5 556 kilogramy, díky čemuž Semi se vším všudy váží zhruba 19 tisíc kg. Běžné tahače tím převyšuje o 5 000 kil, tedy v podstatě o onu hmotnost baterií. V důsledku toho ovšem nabízí nižší využitelnou kapacitu, a to přesto, že americká vláda se rozhodla u elektrických kamionů navýšit nejvyšší povolenou hmotnost celé soupravy z 80 tisíc liber na 82 000 liber (36 287 a 37 195 kg).

To ovšem znamená, že na odvezení stejného množství nákladu bude zapotřebí více aut. Spediční firmy tedy budou muset najmout i více lidí. Náklady tedy opravdu nebudou klesat, ale spíše stoupat. Navíc i ve Státech se již mluví o omezování výkonu dobíjecích stanic v případě, že bude hrozit blackout. I kdyby tedy spediční firmy investovaly do lepších stojanů, za jistých okolností nebude moci být využíván jejich potenciál naplno.

Víceméně se tak stejně jako třeba u Tesly Cybertruck potvrzuje, že výrobce elektrických aut klade design nad funkci. Co ale ještě u pick-upu lze přejít, neboť klientelu budou tvořit hlavně soukromníci, z toho se u Semi stává nepřekonatelný problém. Jsme tedy opravdu zvědavi, zda PepsiCo a spol. nakonec zrealizují veškeré objednávky. A zda vůbec elektrický tahač budou používat v praxi, nikoli jen před médii a politiky.

Semi má dle tvrzení automobilky dobít své baterie na 70 procent kapacity za 30 minut. Něco takového ale při porovnání známých parametrů není ani možné. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Expert John Cadogan@YouTube

Petr Prokopec

