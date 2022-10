Experti zlikvidovali obří loď plnou aut, která se převrátila na bok, fascinující operace vstoupí do historie před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: St. Simons Sound Incident Response, CC0 Public Domain

Měla být dávno hotová, však k převrácení lodi došlo již v roce 2019, ještě koncem toho loňského ale probíhalo její rozřezávání na části obřími řetězy. Dnes už je celá likvidace minulostí. A nehoda nakonec americkému pobřeží paradoxně prospěla.

V září roku 2019 došlo u amerického pobřeží k nehodě, o které jsme se už nejednou zmiňovali. Zámořská loď MV Golden Ray patřící korejské automobilce Hyundai se totiž v důsledku špatného napuštění vyrovnávacích nádrží začala naklánět na bok. Stalo se tak pouhých 23 minut po opuštění přístavu Brunswick, což bylo do jisté míry štěstí v neštěstí. Pomoc totiž dorazila neprodleně a jakkoli vše zkomplikoval požár, který na lodi vypuknul, nakonec bylo zachráněno všech třiadvacet členů posádky, stejně jako jeden americký pilot, který byl tou dobou na palubě.

Již v říjnu bylo oznámeno, že kvůli překlopení lodi na bok, zmíněnému požáru a korozi způsobené slanou vodou je Golden Ray na odpis. Pracovat se tedy začalo na odstranění vraku. V prosinci mělo být odčerpáno veškeré palivo z jejích 24 nádrží, nicméně v lednu 2020 propuknul další požár. To vedlo k dalšímu zdržení veškerých prací, s řezáním lodi na osm dílů, jenž by následně mohly být vyzvednuty, se tedy začalo až v listopadu 2020. Jako první měla jít z vody příď, přičemž celá operace měla trvat 24 hodin. Nakonec však zabrala 20 dní.

Jakkoli se tedy původně předpokládalo, že všech osm částí, jejichž hmotnost se pohybovala mezi 2 700 a 4 100 tunami, zmizí z vody do konce předloňského roku, nakonec se práce pokračovaly pomalu napříč celým loňským rokem. Mimo jiné i proto, že v květnu 2021 došlo na další požár. Plameny přitom způsobilo odřezávání části se strojovnou. Stejně jako u předchozích incidentů ale naštěstí nebyl nikdo zraněn, v červenci pak ve vodě zůstávaly už jen poslední tři části.

Loni v září pak byl učiněn poslední řez a oznámen byl i záměr vyzvednout poslední část lodi. Pobřežní stráž při té příležitosti uvedla, že jde o největší a nejnáročnější operaci v americké historii související s potopením lodi a následným odstraněním vraku. Kromě toho poznamenala, že naštěstí nedošlo ani na ekologickou katastrofu, které se zejména ochránci životního prostředí původně obávali.

V tomto ohledu naopak incident americkému pobřeží paradoxně prospěl, v důsledku veškerých operací totiž došlo i na odstranění více než čtyř tun odpadků, které s lodí neměly nic společného. Všech osm částí lodi pak skončilo ve šrotu, stejně jako 4 300 aut značek Kia, Chevrolet, GMC, Ram a Mercedes-Benz, které Golden Ray převážela. Jak přitom vše probíhalo, vám nyní mohou vykreslit přiložené fotografie z „místa činu“ jak od záchranářů, tak od jednoho z místních.

Lze už jen dodat, že celou operaci zjednodušila skutečnost, že loď Golden Ray pochází z dvojčat. Tým pracující na odstranění vraku proto ještě před prvním řezem vyrazil do Chile, kde nějakou chvíli studoval sesterské plavidlo Silver Ray. To je nadále v provozu, přičemž před pár dny vyrazilo z Koreje a míří do Panamy. Pobrat přitom dokáže stejně jako Golden Ray zhruba sedm tisíc aut, američtí zákazníci se tak mohou těšit na vyřízení svých objednávek. Tedy, pokud nedojde k další nehodě...

Likvidace vraku Golden Ray nakonec zabrala roky. Souběžně s ním bylo z vody odstraněno i více než 4 tuny odpadků, které neměly s lodí nic společného. Jak poté následně mohla poznamenat Pobřežní stráž, veškeré okolní pláže a vody jsou čistší než kdy dříve. Foto: St. Simons Sound Incident Response, CC0 Public Domain

Zdroje: Aurizn@Facebook přes Motor1, St. Simons Sound Incident Response

Petr Prokopec

