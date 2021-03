Experti stále likvidují obří loď s auty, která se převrátila na bok, fascinující operace se komplikuje před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stephen B. Morton, AP

Touto dobou mělo být dávno hotovo, dva a půl měsíce po plánovaném dokončení likvidace se ale tři čtvrtiny lodi dále nachází na stejném místě ve stavu, v jakém před dvěma lety ukončila svou cestu.

Osud zámořské lodi MV Golden Ray postavené teprve v roce 2017 v loděnicích Hyundai v korejském Ulsanu si získal naši pozornost už několikrát. Nestalo se tak jen proto, že pocházela z produkce stejné firmy, která vyrábí miliony aut ročně, ale také proto, že sama zajišťovala převoz aut mezi Spojenými státy a zbytkem světa. Uvést dokázala až 7 700 aut a šlo tedy o monstrum svého druhu.

Bohužel, déle než dva roky sloužit nevydržela. Na svou poslední plavbu se vydala v sobotu 8. září 2019 po půlnoci, už po 23 minutách po vyplutí z Brunswicku se ale začala naklánět na bok. Nešlo o konstrukční problém, stabilitu narušilo nesprávné napuštění vyrovnávacích nádrží, které se nakonec postaralo o to, že se loď skácela na bok. O štěstí v neštěstí může hovořit třiadvacet členů posádky, kteří byli zachráněni živí a zdraví i poté, co se na lodi rozhořel požár.

Loď zůstala na místě převrácená až do loňska, kdy se úřady rozhodly ve spolupráci s Korejci Golden Ray zlikvidovat. Finální fáze operací, při níž měla být loď postupně rozřezána na osm sekcí, z nichž každá má vážit mezi 2 700 a 4 100 tunami, měla trvat od loňského listopadu do konce roku a usnadnit tak manipulaci s tím, co zbylo. Neboť odstranění celého monstra v kuse bylo jednoduše nereálné. Jak se ale nyní ukazuje, realistický nebyl ani odhad přibližně dvouměsíčního řešení celé patálie popsaným způsobem.

Ačkoli si na fotkách níže zveřejněných samotnými úřady můžete prohlédnout průběh celé fascinující operace spočívající zejména v rozřezávání kovového kolosu za pomoci obrovských řetězů, dva a půl měsíce po plánovaném dokončení operace má k uzavření opravdu daleko. Podle agentury AP se na místě nehody nachází stále asi tři čtvrtiny lodi a dle místních je zklamáním, jak pomalu se celá operace posouvá vpřed.

Úřady se nezmiňují o žádném specifickém zádrhelu, práce se prý dokola zasekávají jen kvůli své složitosti. Řetězy tak dále projíždí lodí jako tupý nůž velmi chladným máslem a její části jdou nakládány na speciální plovoucí platformy, které přesouvají části lodi se zbytky vozů na souš k sešrotování popř. hlouběji do oceánu, kde poslouží jako základ pro umělé útesy. Jen to všechno jde pomaleji, než spolupracující firmy doufaly.

Celá likvidace tak bude trvat mnohem déle než plánované dva měsíce, aktuální odhady hovoří o většině roku 2021. Náklady s tím spojené nehody tak zcela jistě překročí původní rozpočet 400 milionů dolarů (cca 8,8 miliardy Kč), snad se ale vše podaří zdárně dokončit. A především neopakovat, škody jsou v tomto případě opravdu nezměrné.

Ve Státech stále probíhá likvidace lodi MV Golden Ray, která patří Hyundai a v době převrácení měla na palubě 4 200 vozů z produkce firmy. Pozoruhodná operace měla skončit s novým rokem, v půlce března ale stále pokračuje a má daleko k dokončení. Foto: St. Simons Sound Incident Response

Zdroje: AP, St. Simons Sound Incident Response

Petr Miler