Extravagantní Citroën XM byl nabízen se skrytým oknem, které jiné auto nedostalo

Věčně inovativní Citroën se při konstrukci svých aut nezastavil u specifické techniky či designu, šel ještě dál. I když se model XM dávno neprodává, o jednom zajímavém detailu dodnes málokdo ví.

Komunita příznivců Citroënů není jednotná v názoru na to, co považovat za poslední model plně charakterizující francouzskou značku z městečka Saint-Ouen-sur-Seine. Jedni vyzdvihují odkaz modelu CX vyráběného od roku 1974 do 1991, protože evropské auto roku 1975 vznikalo ještě před fúzí s Peugeotem. Jiní zase favorizují C6, jelikož přinesla typické zvláštností charakteristické pro Citroën. Třetí tábor věrných fanoušků upřednostňuje futuristickou loď XM, která na svět přišla mezi oběma už zmíněnými typy.

Řada XM se od CX, i když byla navržena jako nástupce o nic méně odvážného automobilů, liší v řadě ohledů. Novější XM například nabízelo i šestiválcové motory s objemem až tři litry a výkonem 147 kW (200 koní) a točivým momentem 260 Nm. Pokrok bylo možné sledovat i v důkladně pozinkované karoserii léta odolné proti korozi.

Jedním z rozpoznatelných rysů XM je bohaté prosklení nahrazující část plechů. Francouzský originál jako jediný využil celkem 12 průhledných dílů kolem celého automobilu, což dává autu parádní výhled ven a hlavně vzniká nenapodobitelný architektonický prvek navržený italským studiem Bertone. Lépe vybavená auta byla dodána dokonce s ještě jedním oknem navíc, které je v rámci automobilové produkce zcela ojedinělé a běžně zůstává očím kolemjdoucích skryto. Jde o dodatečné prosklení přímo za hlavami pasažérů.

O dvojitém zadním okně se obecně moc neví, ale v rámci žádoucího zvětšování zavazadelníku se prakticky protáhla karoserie sedanu a zadní partie původního tvaru zakrylo velké víko klasického liftbacku. Kufr bylo možné normálně otevřít, přitom na posádku nefoukalo. Doplňkové prosklení nad platem úložného prostoru se dalo také ručně odklopit, každopádně přinášelo snížení hluku uvnitř plavné kabiny posazené na hydropneumatickém odpružení.

Revoluční XM následovalo starší sourozence a stalo se evropským autem v roce 1990. Celkem se prodalo 333 700 kusů možná vůbec posledního typického Citroënu. Těžko si představit jiné auto, ke kterému by se neobvyklé dvojité zadní okno hodilo lépe.

Příplatkové Citroëny XM mají hned dvě zadní okna, jak ukazuje jedna z aktuálních nabídek ojetin

Mirek Mazal