Extrémně upravené auto, které na sprintech kazilo den všem, shořelo na uhel

/ Foto: Audi

Osud brutality svého druhu, na kterou se nechytalo ani nejlépe zrychlující produkční Porsche či BMW M5 upravené na 1 000 koní, ukazuje úskalí tak rozsáhlých úprav sériové techniky.

Když chcete opravdu rychlé auto, máte v podstatě dvě možnosti. První je pokusit se vydělat na některý ze sériově vyráběných supersportů, jako je třeba Porsche 911 Turbo S. Dobrý nápad, má ale jedno úskalí - stojí 5,5 milionu korun, a je tak docela pravděpodobné, že se vám to nikdy nepodaří. Druhou možností je chopit se některého z podstatně skromnějších aut, které lze relativně snadno upravovat na vyšší výkon. A vydat se cestou tuningu.

Pokud toužíte po dynamice srovnatelné s nejrychlejším Porsche, nikdy to pochopitelně nebude levné, může to ale stát násobně méně. Třeba Audi RS3 poslední generace, z jehož 400koňového motoru lze dostat dvakrát víc výkonu jako nic, koupíte ve velmi dobrém stavu za milion. A vhodné je i z jiných důvodů. Má pohon všech kol, má nejodolnější koncernovou verzi dvouspojkového automatu a z vlastní zkušeností víme, že i podvozkově či brzdami (může mít i karbon-keramiku) zvládá mnohem víc svůj tovární výkon.

Stvořit vůz s dynamikou zmíněné 911 tak může snadno stát třetinu její ceny a to už za to stojí. Že to je možné, dokázal v praxi nejeden tuner, třeba britská firma Eventuri. Ta poslala výkon poslední RS3 po řadě úprav až za hranici 800 koní a na sprintech skutečně kazila den všem, kteří ji přišli pod ruku. Firma vůz nedávno půjčila Matu Watsonovi z Carwow, který auto na letišti postavil proti právě 911 Turbo S a dokonce 1000koňovému BMW M5. A ačkoli jsou obě tato auta tak extrémně rychlá, že budou obtížně hledat soupeře v čemkoli, lehká a efektivní RS3 je jasně porazila.

Nově ale Eventuri ukázalo i jinou věc - že podobné úpravy nikdy nejsou bez rizika. Auto je extrémně složitý mechanismus, v němž stačí, aby se porouchala jedna ze snad milionu součástek a může být po autě. Renomovaní výrobci investují doslova miliardy a dekády svých zkušeností, aby i u takových strojů zajistili hladkou funkčnost a vysokou spolehlivost. Proto také 911 Turbo S stojí tolik, kolik stojí a když se toho pokusíte dosáhnout oklikou, riskujete.

Může to vyjít, nemusí, v případě Eventuri to nevyšlo. Auto při dalším natáčení, tentokrát nikoli pro Carwow, ze zatím nezjištěných důvodů vzplálo. A šlo to tak rychle, že navzdory okamžité reakci přítomných auto shořelo na troud. Podívejte se na to sami, je to smutná podívaná, současně je ale pozitivní, že se nikomu při požáru nic nestalo. A je to nepochybně důrazné poučení, že tuning je cestou k rychlejšímu autu za menší cenu, obnáší ale svá rizika, která ve jej výsledku mohou značně prodražit.

Audi RS3 je úžasně schopné auto už v sériové podobě a možnosti jeho úprav jsou skoro nekonečné. Britové podobný červený sedan upravili tak, že byl na sprintech skoro k neporažení, teď je bohužel na uhel, jak zachycují záběry níže. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Eventuri@Instagram

Petr Miler