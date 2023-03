Extrémně úsporný vůz z časů malých dieselových kombíků lze levně koupit nejetý, pro dnešní dobu je jako stvořený včera | Petr Miler

Ve své době to bylo naprosto obyčejné auto, které se dalo koupit u několika značek, dnes nemáte šanci pořídit jako nové jediné. Tohle je nejeté a velmi dostupné, vzhledem k jeho využitelnosti a provozním nákladům je to ideál pro složité časy.

Jsme ti poslední, kteří podléhají špatným náladám, čistě fakticky je ale extrémně nepravděpodobné, že by se civilizovaný svět v dalších letech vyhnul velkým ekonomickým těžkostem. Po dekády nevídaná inflace, která je dále hnaná jak dřívější uvolněnou monetární i fiskální politikou, tak nevhodně načasovanými „zelenými snahami” způsobujícími další a další projevy ekonomické neefektivity, stěží přinesou něco jiného. Nepůjde to tak rychle, jak někteří pesimisté očekávají, pár složitých let si ale nejspíše prožijeme.

Z pohledu obyčejného člověka je těžké nastalou situaci změnit, lépe se jí přizpůsobit ale může každý. A také na automobilovém poli lze udělat své. Nakonec výdaje za dopravu jsou podstatnou součástí rozpočtu skoro každé domácnosti. Pokud nevyděláváte miliony za rok a nejezdíte něčím docela normálním, je to prostě významná položka - samo auto či auta, servisní náklady, stále dost drahé palivo... Leze to do peněz. Pro složité časy by to chtělo univerzálně využitelný vůz, který není drahý na pořízení, neztratí moc na hodnotě, palivo srká po mililitrech a není moc opotřebovaný, aby všechno ostatní nezhatil drahými opravami.

Snadno se řekne, ale hůř udělá, u prodejců nových aut nic takového nenajdete. Obyčejná auta jsou dnes až absurdně drahá. A pokud jsou aspoň trochu levná, nejsou až tak univerzální, do těch aspoň relativně levných navíc žádný extrémně úsporný pohon nedostanete. Chce to malý levný kombík s dieselem, který je efektivní a současně poslouží i menší rodině. Dříve to bylo něco normálního, jakkoli nabídka nebyla nekonečná, dnes už to prostě není. Diesely bylo relativně drahé vyrobit vždy, když je ale musíte zahrnout milionem anti-emisních systémů, které stojí jako polovina malého auta, nabízet něco takového se nevyplatí.

Vozy jako Škoda Fabia Combi TDI nebyly ničím zvláštním, dnes už jen nejsou. V bazarech sehnat málo jetý kousek není snadné, neboť kdo bral diesel, obvykle jezdil hodně (a kdo to neplánoval, jezdil stejně hodně, protože zjistil, jak je to levné), dnes pro vás ale máme jedno docela kouzelné auto z těch časů. Není to škodovka, není to Němec, je to Francouz. Jde o Renault Clio třetí generace ve verzi Grandtour.

Možná vás to zaskočí, ale Clio jde s dieselem koupit dodnes, jen kombík už chybí. Čtvrtá generace uměla tyto aspekty spojit a málo jeté kousky se pořád najdou, jsou ale hodně drahé. Faceliftované provedení třetí generace francouzské legendy už takové není, kombík byl k dispozici a s diesely byl spojován celkem běžně. K dispozici byly nafťáky 1,5 dCi o výkonech od 68 do 106 koní, dnes před námi stojí jakýsi kompromis z konce výroby s 88 koňmi. To tehdy nebylo málo na malý vůz, však vážil jen 1 119 kg.

Stovku tak dává za 11,2 sekundy a jede až 172 km/h, to není špatné. Spotřeba je pak odzbrojující - 3,5 litru nafty mimo město je papírová hodnota, ta reálná ale umí být při troše snahy velmi podobná, pod 4 litry na 100 km s tímto autem dokáže jezdit každý. A protože je to „Frantík” ze staré školy, má slušnou, 55litrovou nádrž - teoretický dojezd až 1 517 km na jedno natankování zní v dnešní době skoro neuvěřitelně. Pravda, nafta v poslední době není levná, ale ruku na srdce - když budete jezdit za méně než 4 litry na sto, snadno si tuhle preferenci zdůvodníte.

Tento kousek je ale nakonec zajímavý hlavně tím, že má najeto jen 28 000 km v rukou jediného majitele a je od pohledu jako nový. Asi to není nejkrásnější generace Clia, na tomto ale aspoň nevidíme žádné podstatné kosmetické vady. Prodávající pak říká, že auto je technicky bezvadné a mělo vždy pravidelný servis, na to všechno opravdu vypadá. Požadovanou cenu jen 5 990 Eur, což znamená asi 140 tisíc Kč, nelze vnímat jinak než jako lidovou. Je to opravdu jedno skromné auto pro všechno, které by neměly trápit žádné velké problémy, a s ohledem na jeho mimořádnost v dnešním světě by při omezeném nájezdu nemělo ani dramaticky tratit na ceně. Podle nás zajímavá koupě, ale pochopitelně to můžete vidět jinak.

Malý kombík s extrémně úsporným dieselem je dnes mezi novými vozy neexistující věc a mezi zánovními ojetinami rarita k pohledání. Tento Renault Clio Grandtour ale přesně tyto vlastnosti spojuje. Za 140 tisíc korun vypadá jako koupě k pohledání. Foto: Cars Village, publikováno se souhlasem

