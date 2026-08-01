Extrémní srovnání Tesly Cybertruck s ikonou pickupů je u konce. Autor poslal ve 180 km/h jeden proti druhému, podívejte se, co z nich zbylo

Celé srovnání ho vyšlo na víc než 6 milionů korun a na jeho konci zůstaly jen dvě hromady šrotu. Zlato z nichž ovšem mohla brát pouze jedna.

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Extrémní srovnání Tesly Cybertruck s ikonou pickupů je u konce. Autor poslal ve 180 km/h jeden proti druhému, podívejte se, co z nich zbylo

včera | Petr Prokopec

Extrémní srovnání Tesly Cybertruck s ikonou pickupů je u konce. Autor poslal ve 180 km/h jeden proti druhému, podívejte se, co z nich zbylo

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Foto: Tesla

Celé srovnání ho vyšlo na víc než 6 milionů korun a na jeho konci zůstaly jen dvě hromady šrotu. Zlato z nichž ovšem mohla brát pouze jedna.

Před pár dny se internetem začala šířit otázka, zda je Cody Detwiler ještě na živu. Na TikToku se totiž objevil snímek těžce poškozené Tesly Cybertruck, se kterou populární youtuber dlouho jezdil. Elektrický pick-up je pak sice v rámci bezpečnosti na úrovni tanku, ovšem ze záběrů bylo zjevné, že pokud by někdo v její kabině přežil, pak by za ním museli stát všichni svatí.

Velmi brzy se však ukázalo, že Detwiler stále žije. Na svém účtu na Instagramu totiž uvedl: „Jsem zpátky u ničení věcí. Třetí část testu výdrže Cybertrucku dorazí příští týden. Natočení videa vyšlo na víc než 100 tisíc dolarů, a tak doufám, že si ho užijete a shlédnete všechny reklamy,“ uvedl ve svém typickém stylu.

A jak slíbil, tak i udělal, neboť velké finále, kterého se vedle Tesly podobně jako v prvních dvou dílech zúčastnil i ikonický Ford F-150, je online. My rovnou zmíníme, že obě auta jsou definitivně po smrti. Nejnovější video totiž končí návštěvou vrakoviště, kam byly zbytky elektrického a spalovacího pick-upu odvezeny. Následně skončily ve šrotu, což by někoho mohlo dohnat pomalu až k slzám.

Jakkoli totiž Detwiler začal s testem před dvěma lety, obě auta měla najeto jen okolo tisíce mil. Za jejich pořízení a za opravy dal Cody celkem přes 300 tisíc dolarů, tedy nějakých 6,3 milionu korun. Zjevně se to ale nejspíše vyplatilo, neboť jak uvedl po třetím letošním setkání akcionářů společnosti WhistlinDiesel, zisk oproti loňskému roku vzrostl o 3 400 procent.

Detwiler tak už stoprocentně chystá nové šílenosti, jakkoli se bude muset hodně snažit, aby překonal souboj Tesly a Fordu. Zvlášť pak jeho finále, které vedlo ke spekulacím o jeho smrti. Youtuber se totiž rozhodl, že vyzkouší, jak F-150 dopadne, když do jeho boku narazí Cybertruck v rychlosti 180 km/h. Z toho důvodu došlo na úpravu pick-upu, aby jej šlo řídit na dálku.

Youtuber tedy během incidentu neseděl uvnitř, místo toho měl na hlavě nasazené virtuální brýle a v rukou ovladač. To se rozhodně vyplatilo, neboť po nárazu se Ford proměnil v ohnivou kouli, přičemž Tesla jej rozpůlila na dva kusy. Poškozen pak byl i Cybertruck, nikoli však v takové míře, aby místo činu opustil k nepoznání. Přesto ale nakonec srovnávací test výdrže nevyhrál.

Jak Detwiler dodává, během oněch dvou let nemusel Ford nikdy do servisu, zatímco Tesla jej za stejnou dobu navštívila šestkrát či sedmkrát. U mechaniků pak youtuber nechal 53 tisíc dolarů, tedy 1,1 milionu korun, jen za to, aby vůz zůstal provozuschopný. Neopravovala se tedy třeba mnohá poškození karoserie, v takovém případě by koncový účet byl ještě o poznání vyšší.

Zda s jeho verdiktem budete souhlasit, necháme na vás. Stejně jako hodnocení Detwilerova přístupu k testům aut. Faktem nicméně zůstává, že během oněch dvou let poukázal na řadu slabin, kterými Cybertruck skutečně trpí. Jak moc se Tesla postarala o jejich nápravu, zůstává v tento moment ve hvězdách. Jinak než opravdu drsným zacházením se to totiž odhalit nedá.


Extrémní srovnání Tesly Cybertruck s ikonou pickupů je u konce. Autor poslal ve 180 km/h jeden proti druhému, podívejte se, co z nich zbylo - 1 - Tesla Cybertruck Cyberbeast oficialni nove 02Extrémní srovnání Tesly Cybertruck s ikonou pickupů je u konce. Autor poslal ve 180 km/h jeden proti druhému, podívejte se, co z nich zbylo - 2 - Tesla Cybertruck Cyberbeast oficialni nove 03Extrémní srovnání Tesly Cybertruck s ikonou pickupů je u konce. Autor poslal ve 180 km/h jeden proti druhému, podívejte se, co z nich zbylo - 3 - Tesla Cybertruck Cyberbeast oficialni nove 08
Tesla Cybertruck sice je automobilovým ekvivalentem tanku, ovšem každá zkouška se výrazně podepsala na jeho provozuschopnosti. Ve finále tak srovnání s klasikou modrého oválu prohrál. Foto: Tesla

Zdroj: WhistlinDiesel@Youtube

Petr Prokopec

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