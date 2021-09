Extrémní Tatra ze Šíleného Maxe je na prodej, s ní snad přežijete i apokalypsu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Pokud se obáváte apokalypsy a toho, co po ní bude následovat, je tohle auto to pravé ořechové do vaší garáže. A k mání není jen to, k dispozici je i 12 dalších filmových specialit.

Před šesti lety zamířil na plátna světových kin snímek Šílený Max: Zběsilá cesta. Ve srovnání se třemi předchozími díly došlo na změnu v obsazení titulního hrdiny, postapokalyptická vize budoucnosti však zůstala. Stejně jako automobily, které na první pohled působily jako směsice dílů z vrakoviště poskládané dle fantazií naprostého šílence. Prim mezi nimi přitom hrál tzv. War Rig, tedy kamion, se kterým hrdinka Furiosa mířila za svobodou. Tento vůz měl základ v české Tatře 815, jakkoliv by to na první pohled málokdo uhádl.

Pro potřeby filmařů pochopitelně došlo k úpravám, devítinápravový kolos totiž měří neskutečných 24 metrů. Z Tatry bylo použito šasí doplněné díly z Chevroletu Fleetmaster a původního Volkswagenu Beetle. Produkce nechala postavit tři exempláře, z nichž dva disponovaly původním osmiválcem o výkonu 275 koní. Jelikož byly za tahač připojeny hned dvě cisterny, z nichž ta druhá byla naplněna betonem, aby příliš neposkakovala, kolos byl příliš slabý. Proto třetí kus dostal navíc další motor Deutz se 600 koňmi.

Natáčení přežily dva exempláře, z nichž jeden je nyní na prodej. A stejně tak i 12 dalších aut, která se ve filmu objevila. Mezi nimi vyniká Gigahorse, který byl postaven ze dvou kusů Cadillacu Coupe de Ville z roku 1959. Oby byly rozříznuty napůl, rozšířeny a poskládány na sebe. Současně s tím došlo také k propojení dvou osmiválcových motorů, o které se postarala zakázková převodovka. Výbava pak zahrnovala i harpunu, čímž bylo dosaženo alegorie na kapitána Achaba a Moby Dicka, kterým byla ona Tatra.

Pořídit si nicméně můžete také ikonický Ford Falcon XB Coupe známý pod přezdívkou Interceptor, s nímž jezdil Šílený Max. Ve filmu vůz neměl šťastný konec, neboť byl sešrotován dvěma většími. V té chvíli jej nicméně nepoužíval hlavní hrdina snímku, nýbrž padouši, kteří jej předtím modifikovali. S novou úpravou pak přišel i nový název Razor Cola, přičemž i tento vůz je k mání. I v jeho případě se pochopitelně o pohon stará osmiválcový motor, tak jako u originálu.

Produkce měla k dispozici celkově 150 aut, z nichž 88 přežilo až do konce natáčení. Právě 13 z nich je nyní na prodej, ovšem nikoliv skrze veřejnou aukci. Místo toho je třeba se společností Lloyds Auctions třeba zahájit privátní jednání. Je nicméně třeba si pospíšit, neboť 23. září se sklady mají opětovně uzavřít. Zda a případně kdy pak dojde na jejich otevření, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Na druhou stranu, s ohledem na množství aut, jež natáčení přežily, nejspíše nepůjde o poslední příležitost. Navíc bylo již potvrzeno, že v roce 2023 se do kin podívá nový snímek o Šíleném Maxovi, ve kterém bude hrát Chris Hemsworth, jehož zanedlouho uvidíme v Praze. Je tedy evidentní, že zběsile upravených aut bude do budoucna více. Nic to však nemění na skutečnosti, že levně k mání budou jen stěží.

Do privátního prodeje nyní zamířilo 13 aut ze snímku Šílený Max: Zběsilá cesta. Mezi nimi nechybí ani War Rig postavený na základech české Tatry 815. Fotografiemi aut v jejich současném stavu posloužit nemůžeme, vystačit si zatím musíme s někdejšími tiskovými materiály studia Warner Borthers. Foto: Warner Bros. Pictures

