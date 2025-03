Faceliftovaný VW Golf kombi v testu Němců zabodoval i se „špatným” motorem, jeho největší dnešní problém je jinde včera | Petr Prokopec

Pokud trávíte spoustu času na cestách, ale nemůžete si dovolit auto střední nebo vyšší střední třídy, je kombi z Wolfsburgu s motorem 2,0 TDI odpovědí skoro na všechny vaše otázky. Jen je třeba se smířit s tím, že lidový vůz v pravém slova smyslu je to pořád míň.

Narazit dnes v nabídkách automobilek na menší dieselové auto je již docela problém. Platí to i v případě některých modelů koncernu Volkswagen, pro který zkratka byla TDI po léta pomalu poznávacím znamením. Stačilo však, aby před deseti lety došlo na provalení skandálu, který se celosvětově týkal deseti milionů vozů, a rázem došlo ve Wolfsburgu na dramatický obrat. Dnes totiž značky jako VW, Škoda či Seat klientele nabízí hlavně motory TSI, případně pak mild-hybridní, plug-in hybridní či ryze elektrické jednotky.

„Tédéíčka“ ani tak nevymizela z povrchu zemského, ostatně u Golfu pořád tvoří pětinu prodejů a třeba u Tiguanu dokonce dvě pětiny. Ovšem třeba dieselové Polo či Fabii dnes už nekoupíte. Minulostí jsou ostatně i 1,4litrový či 1,6litrový dieselový agregát, místo toho značná část koncernu spoléhá už jen na jeden agregát s kdysi populární trojicí písmen v názvu. Tím je dvoulitrový čtyřválec, který byl pro Golf nejnověji naladěn na 115 nebo 150 koní. Se slabším výkonem je přitom výlučně spojen šestistupňový manuál, přenos většího stáda ale může dostat na povel i DSG.

Právě silnější dvoulitr spojený s automatem se nastěhoval pod kapotu Volkswagenu Golf Variant, který otestovali kolegové z německého Auto Bildu. Ti jednotku navzdory německé dieselové skepsi chválí, a to hlavně z hlediska efektivity - i reálná spotřeba za celý test se ustálila na 5,7 l/100 km. Jelikož má přitom kombík 50litrovou nádrž, dojezd se pohybuje okolo 900 km, což rozhodně není špatné. Stojí za tím mimo jiné hmotnost, která se i s výbavou R-Line drží na přijatelných 1 516 kg.

Ve finále tak i se 150 koňmi lze dosáhnout dynamiky, která ještě dvě dekády zpátky byla spojená s hot hatchi, stovku totiž pokoříte za 8,4 sekundy a maximálka činí 223 km/h. Na auto, které je schopné pobrat až 1 642 litrů nákladu, jsou to plně dostačující parametry. Znamená to tedy, že kolegové jen vzali starší verzi svých testů, změnili v ní pár technických dat, a poté vše vyvěsili online? Ne až tak zhurta, je třeba si uvědomit, že tu mluvíme o osmé generaci německé ikony.

Stejně jako v již několika testech dříve tak i tentokrát dochází na stížnost, která se týká ceny. Golf dnes nemusí být drahý, lákavé jsou ale spíš nízké specifikace. Kombík s dvoulitrovým TDI a sedmistupňovým automatem ve své domovině startuje na 39 880 Eurech, tedy na 996 tisících korunách. I přesto ale automobilka po zákaznících chce třeba dalších 200 Eur neboli 5 000 Kč za přepážky v zavazadelníku, které by zrovna u kombíku měly být standardem - ostatně jen vzpomeňme, co v této oblasti kdysi nabízela Škoda.

S pár doplňky tak kombík z Wolfsburgu vyšel na 42 650 Eur (1,07 milionu Kč), což ani v Německu není suma, na kterou by dosáhl každý. I když tedy na testovaný kousek míří snad jen jedna drobná kritika, a to za jen lehce vylepšené ovládací lišty klimatizace, přesto všechno si z testu odváží známku 2. Pokud by ji dostala třeba Dacia, byla by to pochvala, přičemž mnozí čínští výrobci by po jejím zisku na pár dní zavřeli krám a slavili „další nový rok“.

Jenže VW si od domácích médií pravidelně odvážel jedničku, v lepších případech s hvězdičkou a dvakrát podtrženou. A pokud již došlo na nějakou nespokojenost, objevilo se za onou číslicí malé minus. Dvojku tedy vlastně nelze v tomto případě brát jako chvalitebnou známku, a skoro ani ne za dobrou. Problémem pro automobilku však je, že i když by možná sama ráda přistoupila k nápravě, v současné době si nic takového nemůže dovolit - vsadila vše na ztrátovou elektromobilitu a jinak než „dojením” kupců stále žádoucích aut tuto anabázi nemá jak financovat.

Největším problémem koncernových aut je poslední dobou hlavně jejich cena, která narostla opravdu vysoko. Za řadu prvků je navíc třeba připlácet, čímž kapsy dál vyprazdňujete. Nic to ale nemění na tom, že Golf Variant 2,0 TDI R-Line je pořád povedené a žádoucí auto. Foto: Volkswagen

