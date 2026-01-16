Fanatik do italských aut prodává dodnes nejetou vrcholnou Alfu ze zlatých časů značky, druhá taková neexistuje
Fanatik do italských aut prodává dodnes nejetou vrcholnou Alfu ze zlatých časů značky, druhá taková neexistuje
před 11 hodinami | Petr Miler
Alfa Romeo se v posledních letech znovu potácí na hranici existence, minimálně v USA už je to veřejné tajemství. Ani v Evropě si ale nemůže výskat, loni na starém kontinentu prodala jen okolo 60 tisíc aut, což sice představuje celkem citelný meziroční růst, pořád to nemá daleko k vůbec nejhorším výsledkům v historii firmy. Navzdory novým modelům se Italům nepodařilo zarýt se lidem víc pod kůži a jejich obchodní výsledky už dlouho nejsou přesvědčivé.
Ne vždy bylo tak zle. Ještě na přelomu milénia automobilka prodávala jen na starém kontinentu okolo 200 tisíc automobilů za rok a byť bychom řekli, že nebyly ani trochu kvalitnější a spolehlivější, měly srdce. Hlavně tehdejší modely jako 147, 156 nebo GT ohromovaly už vizuálně a dokázaly zaujmout také dynamikou a charakterem. Dovedly zkrátka potrápit i potěšit a vlastně obojím si získat srdce svých majitelů.
Tahle doba už se nevrátila a obáváme se, že už se ani nevrátí. Vy se ale můžete tak trochu vrátit do ní. V prodeji se totiž objevil samotný vrcholný model té éry, sedan 156 GTA z konce výroby v červenci 2005, který měl za dobu své existence jen dva majitele. A toho druhého se nebojíme označit za fanatika do italských aut, který svůj vůz víc garážoval a servisoval než cokoli jiného. Na tachometru tak dnes má jen 16 129 km a vypadá prostě jako nový.
Nabízí se jízlivé poznámky, jako že by toho majitel najel víc, kdyby auto pořád nestálo v servisu, ale ty si dnes necháme pro sebe. Před sebou máme pořád okouzlující sportovní sedan s původním designem Waltera de Silvy (GTA nikdy nedostalo facelift) vážící jen 1 430 kg. Jeho klenotem byl motor 3,2 V6 Busso, točivý, nádherně znějící a podobně výtečně vypadající agregát s až 250 koňmi výkonu. Akcelerace na stovku za 6,3 sekundy a maximálka 250 km/h dnes neohromí, ale to jsou jen čísla na papíře, v akci byla s tímto autem opravdu zábava.
Je docela vzácné, postaveno bylo jen 1 973 sedanů a 1 678 kombíků. Před sebou máme jeden z těch prvních v klasické červené barvě, kterému prý byl podle majitele i s tak minimálním nájezdem měněn každý rok olej. Majitel si neodpustil úpravu v podobě zvučnějšího výfukového systému, vzhled ani stav auta ale nehyzdí a originální výfuk je stále k dispozici. Ostatně přidává i řadu náhradních dílů, na které ani nesáhl, protože... Alfa.
Je to nejlepší 156 GTA, kterou jsme viděli za mnoho let a dost možná poslední tak zachovalý kousek vůbec. Něco takového logicky nemůže být levné, a tak ani není - vůz stojí masivních 70 000 Eur, tedy skoro 1,7 milionu Kč. Hromada peněz na 20 let starou 156, ale je to snadno nejzachovalejší GTA vůbec, která se dá koupit.
156 GTA je vrcholné auto jedné z vrcholných ér Alfy Romeo. Loňské sněhy jsou pryč, tohle auto se ale pořád dá koupit jako skoro nové. Majitel jej schovával pod plachtou a staral se o něj jako o oko v hlavě, podle toho vypadá. Foto: P. P., publikováno se souhlasem
Zdroj: Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA@Autoscout24.de
