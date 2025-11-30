Fanoušci Tesly bombardují evropský úřad. Měl slíbit povolení používání FSD i zde, najednou se k tomu ale nemá

Nejprve se radovali, nadšení jim ale vydrželo jen pár dnů. Nyní tak přešli do ofenzívy a bombardují nizozemský RDW, aby skutečně pustil na silnici technologii, která mate už tím, jak se jmenuje. A úřad se k tomu nemá.

včera | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Před pár dny se Tesla na své tradiční komunikační platformě, tedy na sociální síti X, pochlubila, že evropští majitelé budou moci (podobně jako ti američtí) využívat výhod systému FSD. Tedy Full Self-Driving, „Plně autonomnímu řízení”, jak mu automobilka říká.

Řešení, které dělá všechno možné, jen ne to, co naznačuje jeho jméno, měl dát požehnání k použití v běžném provozu Nizozemský úřad pro motorová vozidla (RDW), přičemž finální pomyslný „štempl” měl přijít v únoru 2026. Tesla proto vyzvala své fanoušky k tomu, aby úředníkům poděkovali a za to, že to umožní tak rychle. A ke svému apelu rovnou připojila i odkaz na stránku s kontaktními údaji RDW.

Nizozemci ovšem nejsou potěšeni ani z jednoho, nyní dokonce popírají, že by v této věci cokoli přislíbili. RDW oznámil, že v únoru příštího roku má dojít pouze na demonstraci systému a není jisté, zda bude schválen do běžného provozu. S příliš vstřícným přístupem ale Tesla nyní počítat nemůže, neboť po počátečním nadšení přišla frustrace a fanoušci Tesly kontaktují RDW s docela jinými zprávami. Kolik takových úřad dostal, nevíme, příspěvek automobilky byl ale na síti X přečten ve 4 milionech případů. A i kdyby to přineslo 1 promile následné interakce bavíme se o tisícovce mailů.

Že to je problém potvrdil i sám úřad pro Bloomberg. „Děkujeme každému, kdo tak učinil, ale zároveň vás vyzýváme, abyste nás v této věci už nekontaktovali. Zbytečné to zatěžuje zákaznický servis,“ uvedl mluvčí RDW. Zároveň dodal, že ani slova díků, ani slova hněvu celý proces neurychlí či pozitivně neovlivní. Spíše lze mezi řádky oficiálního sdělení vyčíst, že podobný nátlak není RDW zrovna milý. Tesla tak dost možná zbytečně dráždí hada bosou nohou, zvlášť pokud Musk uvádí, že schválit FSD pro provoz zkusila v různých zemích EU (to by pak znamenalo automatickou možnost používání i v jiných zemích). A nikde dosud neuspěla.

„Schvalovací proces systémů autonomního řízení je vysoce technického rázu a má zajistit bezpečnost veřejnosti,“ uvedl k tématu Siddartha Khastgir, který má na univerzitě ve Warwicku na povel právě tuto technologii. Zároveň dodal, že povolení opravdu nelze vymáhat silou.

Tesle by se ovšem povolení hodilo. Prodejnost jejích aut klesá v Evropě, nyní se dá to samé čekat i v USA a Čína je vždy velká neznámá. Zpřístupnění FSD tak značce mohlo napomoci k opětovnému nakopnutí prodejů, A i kdyby ne, aspoň k udržení vysoké hodnoty akcií. Tímto směrem ale dnes vývoj očividně nemíří.


Tesla Model Y 2025 facelift vs pre-facelift srovnani
Systém FSD sice zvládne spoustu věcí, autonomní řízení to ale stejně není a svým jménem akorát mate. Nedivíme se tedy, že nikomu nechce do jeho schválení pro evropský provoz - poslední kejkle Tesly kolem údajného příslibu RDW byla spíš projevem nátlaku než odrazem reality. Foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

