Fanoušci Tesly bombardují evropský úřad. Měl slíbit povolení používání FSD i zde, najednou se k tomu ale nemá
Petr ProkopecNejprve se radovali, nadšení jim ale vydrželo jen pár dnů. Nyní tak přešli do ofenzívy a bombardují nizozemský RDW, aby skutečně pustil na silnici technologii, která mate už tím, jak se jmenuje. A úřad se k tomu nemá.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Fanoušci Tesly bombardují evropský úřad. Měl slíbit povolení používání FSD i zde, najednou se k tomu ale nemá
včera | Petr Prokopec
Nejprve se radovali, nadšení jim ale vydrželo jen pár dnů. Nyní tak přešli do ofenzívy a bombardují nizozemský RDW, aby skutečně pustil na silnici technologii, která mate už tím, jak se jmenuje. A úřad se k tomu nemá.
Před pár dny se Tesla na své tradiční komunikační platformě, tedy na sociální síti X, pochlubila, že evropští majitelé budou moci (podobně jako ti američtí) využívat výhod systému FSD. Tedy Full Self-Driving, „Plně autonomnímu řízení”, jak mu automobilka říká.
Řešení, které dělá všechno možné, jen ne to, co naznačuje jeho jméno, měl dát požehnání k použití v běžném provozu Nizozemský úřad pro motorová vozidla (RDW), přičemž finální pomyslný „štempl” měl přijít v únoru 2026. Tesla proto vyzvala své fanoušky k tomu, aby úředníkům poděkovali a za to, že to umožní tak rychle. A ke svému apelu rovnou připojila i odkaz na stránku s kontaktními údaji RDW.
Nizozemci ovšem nejsou potěšeni ani z jednoho, nyní dokonce popírají, že by v této věci cokoli přislíbili. RDW oznámil, že v únoru příštího roku má dojít pouze na demonstraci systému a není jisté, zda bude schválen do běžného provozu. S příliš vstřícným přístupem ale Tesla nyní počítat nemůže, neboť po počátečním nadšení přišla frustrace a fanoušci Tesly kontaktují RDW s docela jinými zprávami. Kolik takových úřad dostal, nevíme, příspěvek automobilky byl ale na síti X přečten ve 4 milionech případů. A i kdyby to přineslo 1 promile následné interakce bavíme se o tisícovce mailů.
Že to je problém potvrdil i sám úřad pro Bloomberg. „Děkujeme každému, kdo tak učinil, ale zároveň vás vyzýváme, abyste nás v této věci už nekontaktovali. Zbytečné to zatěžuje zákaznický servis,“ uvedl mluvčí RDW. Zároveň dodal, že ani slova díků, ani slova hněvu celý proces neurychlí či pozitivně neovlivní. Spíše lze mezi řádky oficiálního sdělení vyčíst, že podobný nátlak není RDW zrovna milý. Tesla tak dost možná zbytečně dráždí hada bosou nohou, zvlášť pokud Musk uvádí, že schválit FSD pro provoz zkusila v různých zemích EU (to by pak znamenalo automatickou možnost používání i v jiných zemích). A nikde dosud neuspěla.
„Schvalovací proces systémů autonomního řízení je vysoce technického rázu a má zajistit bezpečnost veřejnosti,“ uvedl k tématu Siddartha Khastgir, který má na univerzitě ve Warwicku na povel právě tuto technologii. Zároveň dodal, že povolení opravdu nelze vymáhat silou.
Tesle by se ovšem povolení hodilo. Prodejnost jejích aut klesá v Evropě, nyní se dá to samé čekat i v USA a Čína je vždy velká neznámá. Zpřístupnění FSD tak značce mohlo napomoci k opětovnému nakopnutí prodejů, A i kdyby ne, aspoň k udržení vysoké hodnoty akcií. Tímto směrem ale dnes vývoj očividně nemíří.
Systém FSD sice zvládne spoustu věcí, autonomní řízení to ale stejně není a svým jménem akorát mate. Nedivíme se tedy, že nikomu nechce do jeho schválení pro evropský provoz - poslední kejkle Tesly kolem údajného příslibu RDW byla spíš projevem nátlaku než odrazem reality. Foto: Tesla
Tesla has been working hard toward shipping Full Self-Driving (Supervised) in Europe for over 12 months now. We have given FSD demos to regulators of almost every EU country. We have requested early access, pilot release programs or exemptions where possible.— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) November 22, 2025
We have developed…
Zdroj: Bloomberg
Bleskovky
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
včera
- Policie zastavila řidiče vývojového prototypu supersportu za desítky milionů kvůli tomu, že podle ní „zapaloval silnici”
29.11.2025
- Muž najel s novým kupé Bentley s motorem W12 za pár let neuvěřitelné kilometry, jen za benzin zaplatil tolik, kolik jste vy dali za několik aut
28.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Statistika crashů: Nejvíce jich má kontě Zarco včera 18:36
- «100 km dei Campioni» vyhráli letos Bagnaia/Fernandez včera 10:27
- WRP 28.11.2025
- Stručný průřez Salačovy kariéry v Grand Prix 28.11.2025
- Furusato o svém debutu v Moto2: „Otřáslo to se mnou“ 28.11.2025
Nejčtenější články
- Nová Honda Prelude dorazila do Česka a odhalila vše, se svými cenami to bude pěkná ozdoba showroomů
31.10.2025
- Seat po dlouhé době konečně vytáhl nějakou novinku. Dál bude těšit ty, kteří chtějí co nejvíc za co nejmíň
31.10.2025
- Jedno z nejošklivějších nových aut posledních let dostává dál naloženo, někde ho zařízli ještě před vstupem do prodeje
1.11.2025
- Sen o návratu levných aut s normálními motory žije dál, i u nás nabízené modely se někde dostaly zpátky pod 300 tisíc
1.11.2025
- Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku
1.11.2025
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 11.30. 21:32 - Brus
- Onboard videa 11.30. 14:06 - Truck Daškam
- Elektromobily a vse kolem nich 11.30. 13:08 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 11.29. 19:56 - jerry
- BMW Divize 11.29. 13:31 - pavproch
- Pneu koutek 11.29. 13:16 - pavproch
- Rychlodotazy 11.28. 21:12 - GeneHawkins
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.28. 08:39 - abgx1