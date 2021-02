Fanoušek Škody poslal svá auta proklatě nízko k zemi, udělal to hned třem modelům před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Pokud máte pocit, že auta mladoboleslavské značky jezdí moc vysoko nad zemí, a to zvláště, když jde o SUV, řešení německého fanouška škodovek vám bude zaručeně blízké.

České tuningové srazy jsou plné škodovek, které by mohly zazářit v dalším díle nekonečné ságy Rychle a zběsile. Kutilové z jiných zemí s plakátem Vina Diesela v garáži se škodovkami moc často nezaobírají, tím spíše ale stojí za zmínku, když se do toho někdo pořádně obuje obují. V Německu totiž bydlí člověk, který si na Instagramu říká tommy_kodiaq a se škodovkami si pohrává jako málokdo.

Už jeho přezdívka na sociální síti napovídá, že v životě německého motoristy hraje prim Škoda Kodiaq. Největší SUV z Mladé Boleslavi skutečně patří mezi jeho auta, není ale zdaleka samo - současně provozuje i Fabii a Octavii Combi, které všechny upravuje ve stejném stylu. Troškař to není ani zdaleka a dává si práci s řadou více či méně neobvyklých vylepšení. Zejména na případě Kodiaqu je patrné, že kdysi vysoké SUV osadil nastavitelným podvozkem, který jej posadil těsně k zemi nikoli nepodobně tomu, o čem někteří Češi jen sní u počítače.

Velká neoriginální kola s nízkoprofilovými pneumatikami dojem z tohoto low-rideru jen podtrhují. Přízemní Kodiaq pak dostal kombinaci šedého a černého zbarvení. Šedý lak s tmavými doplňky je podpisový vzor německého úpravce, který stejným způsobem nechal obarvit i další Škody s nárazníky proklatě nízko u země, jak můžete vidět na výběru jeho příspěvků níže.

Upravený Kodiaq nechal Němec i zvěčnit po boku podobně vyladěné Fabie ve výbavě Monte Carlo. Znovu matně šedý kus s černými designovými prvky putoval rovněž k zemi, kdy skoro škrtá plastovými kryty podvozku o silnici. Černé disky nedosahují rozměru jako u Kodiaqu, přesto na malém hatchbacku působí zvláštně - hlavně zaboření do zadního blatníku je neobvyklé, u Fabie třetí generace obzvlášť.

Nepřehlédnutelné zásahy do tlumení jsou dominantním prvkem i v případě Octavie Combi, která dostala také hodně výrazná kola. Podobně divoká fantazie naštěstí nezasáhla do dalších částí vozů, odpustily si tak velká křídla nebo falešné výdechy. Ani tak výsledek nemusí odpovídat vašemu vkusu, „škodafilie” podobných rozměrů je ale na každý pád u někoho, kdo si do kolonky „místo narození” nepíše Česká republika, velmi neobvyklá.

Takto vypadá šedá Škoda Kodiaq v továrním provedení, níže ji můžete vidět ve snížené podobě od německého kutila. A nejen ji - prakticky ty samé modifikace dopřál Octavii a Fabii, všechna tato auta vlastní. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: tommy_kodiaq@Instagram

Mirek Mazal