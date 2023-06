FedEx je až po uši ve skandálu s největším podvodem se stáčením tachometrů ojetých aut v dějinách před 6 hodinami | Petr Prokopec

Historii ojetých aut nepoctiví prodejci pozměňují celkem běžně, aby na tom ale systematicky pracovala globální přepravní společnost ve spolupráci s významným automobilovým dealerstvím, to se opravdu nestává. Přesto vše nasvědčuje tomu, že přesně to firmy FedEx a Holman dělaly. Dokonce i poté, co se na to přišlo.

FedEx je přepravní službou, která má pobočky také u nás, prioritou pro ni ale zůstává americký trh, ze kterého pochází. Mimo jiné také proto, že jde o firmu, jejíchž služeb nejčastěji využívá tamní vláda, vedle toho při dopravě asistuje také americké poště. Z toho důvodu vlastní opravdu rozsáhlý park dopravních prostředků, do kterého spadají auta, kamiony i letadla. Jeho středobodem jsou pak dodávky sloužící k rozvozu menších či větších balíků, stejně jako listovních zásilek.

Ty FedEx až do roku 2011 po najetí 350 tisíc mil (přes 563 tisíc kilometrů) posílal do šrotu jako vozy s ukončenou životností. Před dvanácti lety si ale firma zjevně řekla, že dodávky by se pro ni mohly stát zdrojem dodatečných příjmů, a proto je přes společnost Holman Automotive začala nabízet na trhu s ojetinami. Na tom jistě není nic špatného, jenže FedEx podle aktuální hromadné žaloby postupem času zjistil, že za dodávky utrží více, pokud nebudou nabízené tak moc ojeté, jak ve skutečnosti jsou. Právě to mělo stát u zrodu nejrozsáhlejšího podvodu se stáčením tachometrů v dějinách.

Pochopitelně ctíme presumpci neviny, a tak zdůrazňujeme, že jde o pohled jedné strany, vše ale skutečně nasvědčuje tomu, že firmy systematicky a ve velkém měnily autům původní tachometry za nové s nulovým stavem. S nimi pak zaměstnanci FedExu najeli dalších zhruba 100 000 mil (160 tis. km), než byly nabídnuty v aukci jako ještě velmi perspektivní stroje.

FedEx a Holman si tímto krokem měly přijít na nemalé peníze, zatímco zejména majitelům malých a středních podniků způsobily pořádný průvan ve firemní kase. Reálný nájezd dodávek byl totiž většinou třikrát až čtyřikrát vyšší než ten deklarovaný novým tachometrem, za jehož výměnou stál právě FedEx. Holman pak měl praktiky svého partnera přinejmenším krýt, jakkoli o nich díky přístupu k monitorovacímu softwaru a detailním datům dobře věděl. Právě v důsledku toho si nárokoval podíl na zisku.

Na rozsáhlý podvod přitom již před 6 lety upozornil Tom Layton z Hendersonu v Nevadě, který se zabývá prodejem ojetých dodávek a kamionů. V roce 2017 přitom jeden takový tahač od FedExu odkoupil, přičemž následně jej přeprodal staviteli z Washingtonu. Když ovšem ten po připojení Freightlineru na diagnostiku zjistil, že vůz má ve skutečnosti najeto přes 400 tisíc mil (643 600 km) místo uváděných 180 000 mil (289 620 km), obvinil nejprve ze snahy o podvod Laytona.

Právě tehdy si nicméně prodejce uvědomil, že „tachometr byl vyměněn FedExem a nikým jiným“. Následovalo tedy podání žaloby, přičemž tato pře je vedena separátně. Ani toot odhalení ale nezabránilo FedExu v pokračování v popsaných praktikách. V mezičase se tak začali se zmínkami o podvodu ozývat také lidé z Kalifornie, Floridy, Nevady, New Jersey, Tennessee, Virginie a dalších amerických států. Jde dnes o tisíce podvedených, od nichž FedEx a Holman inkasovaly miliony dolarů. O ještě větší sumu ale nyní společnosti mohou přijít.

Přepravní společnost přitom uvedla, že se proti žalobě bude bránit všemi myslitelnými prostředky, zatímco dealerská firma se k celé záležitosti nehodlá vyjadřovat. Jak jsme ale zmínili, vše nasvědčuje tomu, že FedEx je v problému až po uši. Tachometry patří ke komponentům, které se v autech porouchávají jen výjimečně. Pokud se tedy FedExu porouchávaly tak často a v tak příhodné momenty, je to extrémně nepravděpodobné, že by se to dělo náhodou. A i kdyby, FedEx měl možnost férově uvádět, že tachometr byl vyměněn a reálný nájezd aut je vyšší. To nedělal a odlišnému stavu ani nepřizpůsobil cenu. Vše tedy skutečně působí dojmem promyšleného podvodu.

Celosvětově pro FedEx pracuje přes půl milionu lidí, z nichž značná část používá při práci firemní dodávky. Ty až do roku 2011 firma posílala po najetí 563 tisíc kilometrů do šrotu, následně však začala s jejich prodejem pro další využití. A jakmile zjistila vliv stavu tachometru na prodejní cenu, začala s ním manipulovat. Tak alespoň praví žaloba. A nic nenasvědčuje tomu, že by byla nemístná. Foto: FedEx, tiskové materiály

