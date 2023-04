Felipe Massa říká, že ho Lewis Hamilton okradl o titul mistra světa F1, výsledek chce zpětně zvrátit před 6 hodinami | Petr Miler

A pan Volejník trvá na opakování ceremoniálu... Humor stranou, brazilský závodník se zdá být jednoznačně v právu, stal se obětí machinací jedněch a liknavosti druhých. Přesto bychom si nevsadili na to, že FIA bude ochotna výsledek šampionátu po 15 letech zrevidovat.

Skutečně to trochu připomíná situaci z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, k smíchu to ale nakonec moc není. Sezóna 2008 byla v podstatě posledním dozvukem éry dlouholeté dominance Ferrari, kdy po Kimim Raikkönenovi v roce 2007 mohl titul mistra světa Formule 1 získat Felipe Massa. O všem rozhodl poslední závod, ve kterém musel Massa vyhrát a jeho pronásledovatel v podobě tehdy stále mladého Lewise Hamiltona nedojet lépe než šestý.

Do poslední chvíle se zdálo, že se přesně to stane, neboť Massa vyhrál a po asi 39 sekund se radoval ze zisku titulu, protože Hamilton jel v tu chvíli šestý. V úplně poslední zatáčce předjel Tima Glocka, dostal se na páté místo a všechno ostatní je už historie. Anebo není?

Pokud by mělo záležet jen na Massovi, pak nikoli. Asi si teď říkáte, že je to hodně slaboduchý „loser”, když se po 15 letech pořád rýpe v nešťastném posledním závodě a rád by s ním něco provedl, pes jeho představ je ale zakopaný jinde. A je třeba říci, že se v právu necítí být nemístně.

Problém výsledků sezóny 2008 netkví v posledním klání v Brazílii, ale ve Velké ceně Singapuru toho roku, ve které zvítězil Fernando Alonso. Potíž je v tom, že celý jeho úspěch byl dílem machinací Flavia Briatoreho a Pata Symondse z Renaultu, kteří přiměli „ve správný moment” nabourat Nelsona Piqueta mladšího, dostat na trať safety car a zajistit Alonsovi výhodu, kterou nakonec proměnil ve vítězství v závodě. Ten měl nejlépe rozjetý právě Massa, který nakonec (také) kvůli tomu nebodoval, naopak Hamilton, jenž byl v horší pozici, dojel třetí. To je ale nakonec jedno, o pořadí v Singapuru tu nejde.

Problémem je, že výsledek závodu vznikl podvodem a jako takový neměl být do výsledků celé sezóny vůbec počítán. Neměl, prostě neměl, podle pravidel samotné Mezinárodní automobilové federace (FIA) to tak nemělo být. Zásadní ale v tuto chvíli je, že ač si svět dlouho myslel, že aféra dnes známá jako Crashgate vyšla najevo až po přiznání Piqueta mladšího o rok později, takže s výsledky šampionátu už se nic nedalo dělat jako s uzavřenými, realita byla úplně jiná.

Sám tehdejší šéf a majitel F1 Bernie Ecclestone nedávno přiznal, že o celém problému věděli on i šéf FIA Max Mosley ještě před koncem sezóny 2008. V tu chvíli jednoznačně měli výsledky závodu anulovat, rozhodli se ale vše zamlčet. „V tu chvíli jsme se rozhodli nic nedělat,” řekl Ecclestone v rozhovoru pro F1 Insider. „Chtěli jsme ochránit celý sport a zamezit obrovskému skandálu. Proto jsem také přesvědčil svého bývalého jezdce Nelsona Piqueta (staršího - pozn. red.), aby zatím zachoval klid. V té době platilo pravidlo, že výsledky mistrovství světa jsou po slavnostním předávání cen FIA na konci roku nedotknutelné. Proto Hamilton dostal trofej a vše bylo v pořádku. Měli jsme ale včas dostatek informací, abychom věc prošetřili. Podle stanov jsme za těchto okolností měli výsledky závodu v Singapuru anulovat. Pak by se mistrem světa stal Felipe Massa a ne Lewis Hamilton,” říká dnes Ecclestone.

Právě až tato slova přiměla Massu se ozvat. Že měl být mistrem světa on, ví pochopitelně dávno, žil ale v tom, že aféra vyšla najevo až o rok později a FIA tedy v dobré víře kalkulovala s výsledky závodu, jak se udál. Nebylo tomu tak - FIA vědomě započítala výsledek, který hrál ve prospěch Hamiltona a v neprospěch Massy. A liknavě se rozhodla s tím nedělat vůbec nic.

Dnes tedy Brazilec říká, že ho Hamilton o titul okradl, jakkoli ne vědomě, britský závodník ze situace profitoval nevědomky. To ale neznamená, že se Massa chce vzdát. „Platí pravidlo, že když se o šampionátu rozhodne, tak od chvíle, kdy jezdec vezme do rukou mistrovskou trofej, nelze nic změnit, i když se prokáže, že jste byli okradeni,” řekl Massa pro brazilskou mutaci Motorsportu. „V té době mi právníci Ferrari řekli o tomto pravidle. Šli jsme za jinými právníky a také jejich odpověď byla, že se s tím nedá nic dělat. Ale po 15 letech slyšíme, že (bývalý - pozn. red) majitel F1 říká, že o tom spolu s prezidentem FIA věděli už v roce 2008. A že neudělali nic, aby nepoškodili jméno F1,” uvádí Massa.

„Je velmi smutné vědět, že výsledky toho závodu se neměly započítat, pak bych měl titul. Nakonec jsem byl ten, kdo tím utrpěl nejvíc. Takže po tom jdeme, abychom zjistili, co se s tím dá dělat. Ve skutečnosti by bylo správné zrušit výsledek toho závodu. Je to jediná spravedlnost, kterou lze v takovém případě dosáhnout,“ říká dále brazilský pilot.

Co k tomu dodat? Má pravdu. Že by ale dnes FIA změnila 15 let staré výsledky šampionátu, z Hamiltona udělala „jen” šestinásobného mistra světa a z Massy dalšího, teprve 35. člověka, který kdy vyhrál titul mezi jezdci... Pochybujeme o tom, ale třeba Hamilton ve své legendární dobrotě sám bude s něčím takovým souhlasit. Však tehdy vyhrál jen díky podvodu, třebaže ne svému, to ho nemůže těšit. Nebo může?

Felipe Massa by se rád stal zpětně šampionem F1 za rok 2008. Pochybujeme, že se to kdy stane, ale měl jím být, to je dnes zřejmé. Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

