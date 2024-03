Felipe Massa to udělal. Žaluje FIA i Formuli 1, chce zpět titul mistra světa F1 za rok 2008 před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Může uspět? To je otázka, každopádně po nezdaru se snahou o mimosoudní vyrovnání zkouší „přepsat dějiny” se vší vehemencí. Morálně je v právu, o tom je těžké debatovat, jen to na úspěch v soudních sporech ale obvykle zdaleka nestačí.

Zanedlouho uběhne skoro rok od chvíle, kdy se bývalý pilot stáje Ferrari a na několik málo sekund i designovaný mistr světa Formule 1 za rok 2008, Brazilec Felipe Massa, vytáhl s pozoruhodným prohlášením. Tehdy řekl, že jej právě v tom roce Mezinárodní automobilová federace (Fédération Internationale de l'Automobile, FIA) a pořadatelé Formule 1 (firma Formula One Management, FOM) zlovolně o titul připravili tím, že ignorovali jim známé informace o pozadí vývoje Velké ceny Singapuru 2008 a ponechali v platnosti výsledky závodu. Kdyby tak neučinili, Massa by byl šampionem.

Je to složitá a stará kauza, na detaily případně vzpomínáme ve výše odkazovaném článku, a tak pro dnešek jen stručně. Singapurská GP byla zmanipulována úmyslně způsobenou nehodou Nelsona Piqueta Jr., který tím zajistil vítězství v závodě Fernandu Alonsovi. Sám Alonso z toho žádný další profit neměl, tato událost ale zamíchala pořadím tak, že přihrála body Lewisi Hamiltonovi a sebrala je do té doby závod vedoucímu Massovi. Oficiálně se na vše mělo přijít až dávno poté, co byla sezóna zakončena jako ta první mistrovská pro Hamiltona. Bernie Ecclestone se ale loni nechal slyšet, že on i FIA o všem věděli ještě před koncem sezóny a pouze nechtěli měnit její výsledky od zeleného stolu, protože by to byla obrovská blamáž.

Právě to ale udělat podle vlastních pravidel měli, neboť výsledky zmanipulovaného závodu měly být kompletně anulovány. Ještě před definitivním vyhlášením mistra světa tedy měly být odečteny body všem úspěšným v Singapuru (Hamilton bral 6 bodů za třetí místo), což by Massu (ten nezískal v Singapuru nic) posunulo na první pozici. Mělo to tak být, prostě mělo, ale oficiálně byl závod za zmanipulovaný označen až v roce 2009, tedy v momentě, kdy výsledky byly podle jiného pravidla FIA už neměnné. Právě tento sled událostí chce Massa zvrátit.

Chvíli to loni vypadalo, že by si vystačil s finanční kompenzací, ale to nebylo veřejností přijato dobře. Později tak přece jen zatoužil po „opakování ceremoniálu”. A byť se dál pokoušel s FIA i FOM domluvit mimosoudně, k dohodě evidentně nedošlo. Včera tak jedna z firem zastupujících Massu (Enyo Law LLP) vydala tiskovou zprávu, v níž potvrzuje, že Massa zažaloval FIA, FOM i osobně Bernieho Ecclestona ve snaze výsledek sezóny 2008 zvrátit.

„Pan Massa se domáhá prohlášení, že FIA porušila své předpisy tím, že neprošetřila urychleně nehodu Nelsona Piqueta Juniora na Velké ceně Singapuru v roce 2008, a pokud by postupovala správně, pan Massa by ten rok vyhrál šampionát jezdců. Pan Massa také požaduje náhradu škody za významnou finanční ztrátu, kterou utrpěl v důsledku selhání FIA, na kterém se podíleli také pan Ecclestone a FOM,” stojí v tiskové zprávě.

„Jak přiznal pan Ecclestone, v roce 2008 bylo 'včas dostatek informací na to, aby bylo možné záležitost prošetřit' a 'zrušit závod v Singapuru'. Pan Ecclestone dále potvrdil, že kdyby byly výsledky Velké ceny Singapuru 2008 zrušeny, 'Felipe Massa by se stal mistrem světa' a že pan Massa 'byl ošizen o titul, který si zasloužil',” uvádí dále Enyo s tím, že dokonce i navzdory pozdějšímu oficiálnímu přiznání téhož ze strany pořadatelů jsou výsledky GP Singapuru dodnes platné.

Massa tedy londýnský soud přímo nežádá, aby mu přidělil titul, to ani není v jeho pravomoci, dožaduje se prohlášení výše uvedeného jako faktu, na jehož základě by FIA patrně nezbylo, než historii změnit. Stane se to? Pochybujeme o tom, Felipe Massa o to ale každopádně se vší vážností usiluje. A kdo ví, jak se celá věc vyvine - morálně byl o tehdejší úspěch ošizen zlovolným (jakkoli do značné míry pochopitelným, dobré řešení už věc neměla) jednáním FIA a FOM zcela nepochybně. Aby ale někdo získal titul mistra světa F1 z titulu soudního rozhodnutí o 16 let později... To by bylo skutečně bezprecedentní.

Felipe Massa měl být v roce 2008 mistrem světa F1, to je dnes zřejmé, ale věci se tehdy odehrály, jak se odehrály. A měnit historii s 16letým odstupem by bylo nepochybně ošidné. Foto: Mark McArdle, Wikimedia Commons, CC ASA 2.0 Generic

Zdroj: Enyo Law

Petr Miler

