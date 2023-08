Felipe Massa už netrvá na „opakování ceremoniálu”, místo ukradeného titulu mistra světa F1 chce od FIA peníze před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Massa - kasa, začíná se říkat v kruzích okolo nejvyšší ligy automobilového závodění. I když má Felipe Massa pravdu, že jej cizí zlá vůle připravila o titul šampiona, který měl být jeho, chtít na tom dnes vydělat se u mnohých nesetkává s pochopením.

Než přišel rok 2021, kdy v posledním kole posledního závodu obral Lewise Hamiltona o titul mistra světa Formule 1 Max Verstappen, byl tu rok 2008. Ten první máme všichni ještě v živé paměti, v případě toho druhého už si každý nevzpomene, že se stalo něco v principu podobného. O světovém šampionovi nebylo rozhodnuto až do poslední zatáčky - na jedné straně byl jezdec Ferrari Felipe Massa, na té druhé jezdec McLarenu Lewis Hamilton. A nakonec štěstí přálo dnešní britské legendě.

Ti bystřejší si budou pamatovat, že za svůj první a na mnoho let i poslední úspěch tohoto ražení může vděčit Timu Glockovi, který mu uvolnil cestu k získání kýžených bodů navíc v poslední možný moment. Málokdo si ale vzpomene, že Massa v posledním závodě o titul vůbec bojovat nemusel, mohl ho dávno mít. Stačilo, aby se vedení Formule 1 postavilo férově k Velké ceně Singapuru toho roku, kdy Massa měl namířeno k vítězství, dokud Nelsinho Piquet záměrně nehavaroval, aby nezametl cestu k úspěchu Fernandu Alonsovi. Vznikla tak aféra zvaná Cashgate, která - kdyby FIA jednala korektně - měla vést k anulování výsledků závodu. Pak by bral titul Massa. Nic takového se ale nestalo, a tak se mistrem stal Hamilton, který z nehody Piqueta mladšího též profitoval.

Rozebírali jsme to podrobně už v dubnu, když se Massa ozval s tím, že chce svůj titul zpět. Trochu jsme si z toho utahovali s tím, že je to jako když pan Volejník trval na opakování ceremoniálu ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, současně jsme ale konstatovali, že má vlastně pravdu. A že to řeší s takovým zpožděním, není jeho vina - je to dáno primárně tím, že až nyní Bernie Ecclestone (tehdejší šéf F1) přiznal, že s Maxem Mosleym (dobový prezident FIA) o zmanipulované GP Singapuru věděli už v roce 2008 ještě před vyhlášením výsledků sezóny. Mohli tedy konat, ale nekonali, záměrně mlčeli, aby nezdiskreditovali celý sport.

Massa na jaře říkal, že bude chtít zrevidovat výsledky celého šampionátu, od toho ale nakonec podle všeho upustil. Přesto chce, aby aby mu F1 ztrátu titulu mistra světa patřičně vynahradila. Zastoupen svými právníky tak zaslal tak dopis Mohammedu Ben Sulayemovi (šéf FIA) a Stefanu Domenicalimu (šéf F1), ve kterém naznačuje, že je požene k soudu, pakliže jeho nároky nebudou uspokojeny doborovlně.

A co tedy Massa chce, když ne titul? No peníze. Podle svých slov přišel o desítky milionů euro, protože se nestal mistrem světa, tvrdí právníci Felipe Massy. Utrpěl tím také navíc utrpěl ztrátu pověsti a samozřejmě i nutnou emocionální újmu. Nyní jsou na tahu FIA s F1 a obě organizace mohou dát přednost mimosoudní dohodě, protože nikdo nechce, aby tuhle špínu Massa znovu tahal ven. Na to zřejmě brazilský pilot sází, i proto se mu začalo říkat Massa - kasa.

Jak jeho nový krok vnímáte, posuďte sami, my už jen dodáme, že dnešní šéf F1 Domenicali byl v roce 2008 šéfem týmu Ferrari, takže i on byl aférou poškozen. Jestli ho to přiměje jednat ve prospěch Massy - anebo právě naopak -, ukáže jen čas.

Nelze dlouze diskutovat o tom, že Felipe Massa měl být šampionem Formule 1 za rok 2008, pakliže by život byl fér. Jenže to bývá málokdy a vrtání se v 15 let staré historii i ve snaze na tom něco vytřískat se u každého nesetkává s pochopením. Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Miler

