Fernando Alonso nezbohatl, jeho vzácné Ferrari za jím požadovanou cenu nikdo nechce před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Monaco Car Auctions, tiskové materiály

Nedá se říci, že by Fernando Alonso byl chudý, i jemu by se ale jistě šiklo mít 125 milionů korun navíc. Nedostal je, na druhou stranu se ale dál může těšit z vlastnictví jednoho z nejvzácnějších moderních Ferrari.

V dnešním světě prošpikovaném informacemi se nestává často, aby měl slavný člověk slavnou věc a nevědělo se o tom. V tomto případě se to ale nějakým způsobem stalo. Ačkoli je Fernando Alonso coby dvojnásobný mistr světa Formule 1 a živoucí legenda tohoto sportu světovou celebritou první kategorie, donedávna jsem nezažil nikoho z oboru zmínit se o tom, že by vlastnil první vyrobené Ferrari Enzo. Vlastně také celebritu první kategorie, akorát automobilovou. Přesně tak ale tomu bylo a vlastně stále je.

Španělský matador tohle auto podle všeho dostal od Ferrari v době, kdy za něj jezdil, ačkoli doby slávy Enza coby nového vozu byly dávno minulostí. Zmiňovali jsme se o tom před pár dny, když se stroj objevil v katalogu společnosti Monaco Car Auctions, která na celou věc vrhla konečně více světla. Vůz tedy měl být o uplynulém víkendu prodán, přičemž jeho cena byla odhadována na 5 až 5,5 milionů Eur, asi 125 milionů korun (s pár „míči” sem anebo tam).

To by z „Nandova” Enza udělalo nejdražší kdy prodané Ferrari tohoto typu v historii, což by dávalo smysl - máme tu výjimečné auto od výjimečného majitele ve výjimečném stavu, navíc kus se sériovou karoserií číslo 1, sběratelé by se tedy měli utlouct. Jenže oni se neutloukli, tedy přinejmenším ne tak moc, jak si Alonso představoval.

Znovu firma Monaco Car Auctions informuje, že na prodej nedošlo a Fernando A. alespoň prozatím na autě nic netrhnul. Zájem o něj byl, o tom žádná, nikdo ale nebyl ochoten zaplatit ani minimální požadovanou cenu. Přihazování se tedy zastavilo na cifře 4,2 milionu Eur, skoro přesně 100 milionech korun. To je spousta peněz a skoro se divíme, že Alonso takovou sumou nevzal zavděk. Ale nevzal, a tak vůz zůstává v jeho vlastnictví.

Sami posuďte, zda udělal dobře, nebo byl nesmyslně hamižný. Za nás bychom snad i řekli, že druhá možnost má pravdě blíž. Průměrná cena podobných Enz z aukcí z poslední doby činí asi 68 milionů Kč. 32 milionů navíc za Alonsovo jméno a výjimečné výrobní číslo nám přijde jako dost. Chtít další peníze navrch? To je skutečně troufalé. Na druhou stranu tušíme, že Fernando se špatně mít nebude ani bez tohoto prodeje a jeho auto na ceně stěží kdy ztratí...

Alonsovo Ferrari bylo velkým lákadlem monacké aukce. A nedá se říci, že by o něj sběratelé nestáli, cenu postupně vyšroubovali až na 100 milionů korun. Fernando A. ale chtěl ještě víc, a tak k prodeji nedošlo. Foto: Monaco Car Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Monaco Car Auctions

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.