Fernando Alonso se zbavuje svého vzácného Ferrari, za úplně první Enzo má dostat přes 120 milionů

/ Foto: Monaco Car Auctions, tiskové materiály

Je za tím něco víc? Anebo tu jde jen o peníze? Tak či onak se na trh dostává velevzácné auto, které dvojnásobný mistr světa Formule 1 vlastnil 12 let, během nichž s ním najel pouhých 4 800 km.

Bude to možná znít blbě, ale mladší generace už ani nemusí pořádně vědět, kdo vlastně je Fernando Alonso. Ve Formuli 1 jezdí tak dlouho, že jej spousta lidí může vnímat jako sympatického jezdce ze středu pole, který letos po mnoha letech konečně dostal techniku, se kterou se dokáže prosazovat mezi nejlepšími. Realitou ale je, že na začátku své kariéry - ještě v době, kdy ef-jedničkám vládl Rudý baron alias Král deště, no prostě Michael Schumacher - byl po dlouhé době prvním pilotem, který dokázal Schumimu konkurovat a nakonec jej i porážet. A byla mu také proto věštěna zářná budoucnost.

Ne snad, že by zklamal, nadějím do něj vkládaných ale tak úplně nedostál. Přitom se nedá říci, že by neměl k dispozici špičková auta. Po své éře v Renaultu, kde získal dva tituly světového šampiona, přestoupil k McLarenu, se kterým mohl vyhrát titul, ale skončil až třetí. Pak po opětovné zastávce ve francouzském týmu skončil na pět let u Ferrari, kde se měl stát dalším Schumacherem, ale opět zaostal za očekáváními - hned v první sezóně měl titul nadosah, nakonec ale skončil druhý jako později ještě dvakrát. O dalších skoro 10 letech trápení - to už hlavně kvůli nekonkurenceschopné technice - je skoro marné mluvit, až letos dokáže být znovu vysoko.

Alonsova éra ve Ferrari, která začala v roce 2010, je tak skoro zapomenutou historií, nyní ji ale řádně připomíná aukce, která se 8. června odehraje v Monaku. Na ní totiž bude draženo právě Fernandovo Ferrari, ovšem ne jen tak ledajaké. Jde o Enzo s vůbec první vyrobenou karoserií a pouhými 4 800 km na tachometru.

Aukční firma, která prodej obstarává, neupřesňuje, jak se Alonso k autu vůbec dostal. Když se dostal k Ferrari, výroba Enza byla dávno minulostí, vůz s první vyrobenou karoserií ale nemohl uzmout jen tak. Poprvé byl registrován až v roce 2011 právě na Španělovo jméno, a tak je nanejvýš pravděpodobné, že ho dostal od Ferrari darem, ovšem ze sbírky již existujících vozů, které si automobilka z nějakého důvodu nechala. A v tomto případě k němu byla opravdu štědrá.

Už v době svého vzniku šlo o vůz za desítky milionů korun, dnes je Enzo v klasické barvě Rosso Corsa s takovou historií a certifikátem autenticity Ferrari Classiche mnohem cennějším strojem. Auto s designem evokujícím svět Formule 1, které se vyznačuje atmosféricky plněným motorem 6,0 V12 s 651 koňmi, se má prodat za více jak 5 milionů Eur, tedy přes 120 milionů Kč. To už je pořádný balík.

Jde o jeden z pouhých 400 existujících kusů a jeho skutečná cena se může snadno vyšplhat i výš. Proč „Nando” vůz prodává, není zřejmé. Buď se chce definitivně odstřihnout od své minulosti spojené s Ferrari, nebo prostě chce auto dobře prodat, na což může být ta správná doba - znovu se o něm osobně hodně mluví a zdroje prostředků zámožných sběratelů zjevně ještě nevyschly. Že by potřeboval peníze, je vzhledem k jeho dřívější i současné kariéře krajně nepravděpodobné - hodnota jeho majetku se odhaduje asi 6 miliard Kč.

Aukční firma zatím na Alonsovo Ferrari spíše láká, pořádně nám jej ukáže až později. I tak je zřejmé, že jde o naprosto mimořádnou nabídku. Foto: Monaco Car Auctions, tiskové materiály

